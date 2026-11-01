Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral y Pedro Sánchez, sondeos, encuestas y voto por correo
España entra en la cuenta atrás hacia las elecciones del 29N con las Cortes disueltas y los sorteos de mesas en marcha.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Los ayuntamientos celebran este domingo los sorteos públicos para designar a los miembros de las mesas del 29N.
Las juntas electorales ultiman la revisión de las candidaturas presentadas antes de su proclamación definitiva este lunes.
La actividad institucional permanece reducida a las Diputaciones Permanentes con las Cortes Generales disueltas y el Ejecutivo en funciones preelectorales.
-
La Junta Electoral tendrá que decidir si suspende el voto de los 'nietos' que viven en España tras no poder hacerlo el TS
La formación Iustitia Europa ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) que aparte del Censo de Electores Residentes en España (CER) a las personas que adquirieron la nacionalidad mediante la polémica instrucción de la 'ley de nietos', después de que el Tribunal Supremo rechazara extender a este grupo la medida cautelar que ya paralizó el voto de los inscritos en el extranjero (CERA).
El Alto Tribunal justificó su negativa alegando que esta petición no figuraba en las demandas originales, lo que traslada ahora la decisión al árbitro electoral a menos de un mes de los comicios del 29-N.
La solicitud llega tras remitir los Ministerios de Exteriores y Justicia la lista con los 163.355 expedientes tramitados bajo la Ley de Memoria Democrática, cuya validez electoral continúa bajo el foco judicial.
-
La tragedia cambia la campaña: Sánchez busca zafarse del AVE, Feijóo adopta tono presidencial y Abascal radicaliza el discurso
La tragedia ferroviaria de Toledo ha alterado de raíz las dinámicas de la precampaña electoral a solo cuatro semanas de la votación.
En el PSOE reconocen que la magnitud de las 69 víctimas mortales obliga a enterrar la campaña desenfadada y de cercanía personal diseñada para Pedro Sánchez —marcada hasta ahora por actos festivos y apelaciones emotivas— para situar el foco en la defensa de la gestión gubernamental ante el desgaste por el estado del transporte ferroviario.
Por su parte, la oposición ajusta sus posiciones ante el cambio de ciclo: Alberto Núñez Feijóo adopta un perfil presidencial enfocado en confrontar la solvencia y la gestión de las infraestructuras, mientras Santiago Abascal endurece su discurso acusando al Ejecutivo de ocultar las causas reales del accidente.
-
Elecciones generales del 29-N | Arranca noviembre, el mes decisivo para las urnas
España estrena este domingo el mes que culminará con las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.
La cita con las urnas entra en su recta decisiva con los ayuntamientos realizando los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales y las juntas provinciales ultimando la revisión de las listas, que quedarán proclamadas oficialmente este lunes 2 de noviembre.
Con las Cortes Generales disueltas y la representación parlamentaria limitada a las Diputaciones Permanentes, los partidos políticos afinan sus estrategias de cara al inicio formal de la campaña electoral a mediados de mes.
Siga en directo todas las claves de una jornada que marca el inicio de cuatro semanas decisivas para la conformación del próximo Gobierno.