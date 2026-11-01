Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral y Pedro Sánchez, sondeos, encuestas y voto por correo

Los ayuntamientos celebran este domingo los sorteos públicos para designar a los miembros de las mesas del 29N.

Las juntas electorales ultiman la revisión de las candidaturas presentadas antes de su proclamación definitiva este lunes.

La actividad institucional permanece reducida a las Diputaciones Permanentes con las Cortes Generales disueltas y el Ejecutivo en funciones preelectorales.