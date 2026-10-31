Blocus, hoy en directo | Última hora de las protestas, manifestaciones y disturbios en Madrid, Barcelona y Valencia
Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, en alerta máxima por la amenaza de disturbios y saqueos.
'Blocus' convoca otra noche de saqueos el 31-O para "robar a los ricos": "Aprovechad Halloween y llevaos máscaras y guantes"
Máxima alerta en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao ante los llamamientos a provocar disturbios esta noche.
Tras la detención del fundador de Blocus España, la policía blinda los centros urbanos con macrooperativos y registros en el transporte público.
Cientos de comercios han protegido sus escaparates con planchas de madera y han adelantado el cierre para evitar posibles saqueos.
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Prisión provisional sin fianza para otro detenido en Valencia por su relación con Blocus
Un juzgado de Catarroja (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido en Alfafar (Valencia) por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus.
El encarcelamiento preventivo de este supuesto miembro de Blocus se suma al acordado este mismo sábado por la magistrada de guardia de Torrent del presunto cabecilla o fundador de este movimiento en España.
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, en funciones de guardia, ha acordado también la prisión provisional para el detenido en Alfafar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Este detenido queda investigado por un delito de pertenencia a grupo criminal orientado a la movilización o inducción a terceros para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos en mobiliario público y en propiedad privada, sin perjuicio de ulterior calificación.
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Los Mossos controlan los accesos al centro de Barcelona y cierran varias entradas de Metro
Los Mossos d'Esquadra mantienen desplegado este sábado un fuerte dispositivo en el centro de Barcelona que incluye la identificación de jóvenes que quieran acceder a la plaza de Catalunya, a la vez que el cierre de algunos accesos a la red de Metro.
Las autoridades han cerrado todos los accesos al transporte público y solo han dejado dos entradas para filtrar a la gente en Plaza Catalunya.
Por el momento solo han encontrado a varios jóvenes que venían con pasamontañas y otros pocos con arma blanca.
Además, han instalado el Punto de Recepción de Detenidos (PRD) en Pau Claris y el Cecor (Centro de Coordinación) en la calle Lleida. Varios agentes se han vestido de negro con pasamontañas y cubrebocas y van en grupo, una manera de atraer a posibles curiosos y hacer identificaciones.
Los Mossos han comenzado a las tres de la tarde a desplegarse por el centro de Barcelona y otras localidades de Cataluña con un dispositivo "de máximos" tras la convocatoria en los pasados días en las redes sociales de manifestaciones violentas.
Los distintos canales de Blocus han convocado al menos tres acciones en Barcelona, en plaza de Cataluña y paseo de Lluis Companys a las 17:00 horas y en el paseo de Gracia a las 20:00 horas, llamamientos que han llevado a los comerciantes del centro de la capital a blindarse para impedir pillajes y saqueos como los vividos el sábado de la pasada semana.
Los Mossos, en colaboración con otros cuerpos y policías locales, tienen activado en Barcelona el nivel 4 de alerta, el máximo establecido por el protocolo.
Fuentes de la policía catalana han informado a Efe de que, hasta las 16:30 horas, no se tenía constancia de incidentes o concentraciones en los lugares esperados.
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Así es el dispositivo policial de Valencia para frenar disturbios: los comercios se blindan ante la amenaza de Blocus
El dispositivo policial ante la convocatoria de posibles disturbios esta tarde de sábado en el centro de València, activo desde este viernes, permanecerá hasta primeras horas del domingo en prevención de altercados y saqueos que habían sido promovidos en redes sociales por los responsables de Blocus.
Numerosos comercios del centro de València, que han protegido sus escaparates con tablones de madera, han cerrado la tarde de este sábado ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios, informa EFE.
El dispositivo está integrado por un refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil en el área metropolitana, efectivos de Policía Local, Bomberos y seguridad privada, según informó ayer el delegado del Gobierno, Roger Llanes.
Por parte de la Policía Nacional participan en él la Unidad de Intervención Policial, brigadas de la Comisaría provincial de Valencia y la Unidad Aérea.
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Los Mossos detienen a un joven de 21 años vinculado a Blocus y a los disturbios de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) a otro joven, de 21 años, vinculado a los canales de Blocus y a los disturbios y saqueos del pasado sábado 24 de octubre en Barcelona.
Según informan este sábado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, el detenido era el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.
Las investigaciones han permitido determinar que el joven arrestado habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo y que se encontraba en Barcelona durante los violentos disturbios del pasado sábado en la capital catalana.
La investigación de la Policía de la Generalitat sigue abierta para determinar las responsabilidades de las personas que participaron en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias para cometer altercados y saqueos a comercios.
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Alerta máxima en las grandes ciudades por la amenaza de disturbios de Blocus
El movimiento anónimo Blocus ha activado la máxima alerta policial y el blindaje comercial en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao ante convocatorias digitales que llaman a provocar disturbios, vandalismo y saqueos a comercios.
Este fenómeno, importado de Francia y coordinado de forma opaca en redes sociales por jóvenes enmascarados, ha provocado un despliegue de seguridad sin precedentes y el tapiado preventivo de escaparates, especialmente tras las recientes detenciones policiales de los principales administradores y fundadores de la red en España.