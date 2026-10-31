Blocus, hoy en directo | Última hora de las protestas, manifestaciones y disturbios en Madrid, Barcelona y Valencia

Los Mossos d'Esquadra mantienen desplegado este sábado un fuerte dispositivo en el centro de Barcelona que incluye la identificación de jóvenes que quieran acceder a la plaza de Catalunya, a la vez que el cierre de algunos accesos a la red de Metro.

Las autoridades han cerrado todos los accesos al transporte público y solo han dejado dos entradas para filtrar a la gente en Plaza Catalunya.

Por el momento solo han encontrado a varios jóvenes que venían con pasamontañas y otros pocos con arma blanca.

Además, han instalado el Punto de Recepción de Detenidos (PRD) en Pau Claris y el Cecor (Centro de Coordinación) en la calle Lleida. Varios agentes se han vestido de negro con pasamontañas y cubrebocas y van en grupo, una manera de atraer a posibles curiosos y hacer identificaciones.



Los Mossos han comenzado a las tres de la tarde a desplegarse por el centro de Barcelona y otras localidades de Cataluña con un dispositivo "de máximos" tras la convocatoria en los pasados días en las redes sociales de manifestaciones violentas.



Los distintos canales de Blocus han convocado al menos tres acciones en Barcelona, en plaza de Cataluña y paseo de Lluis Companys a las 17:00 horas y en el paseo de Gracia a las 20:00 horas, llamamientos que han llevado a los comerciantes del centro de la capital a blindarse para impedir pillajes y saqueos como los vividos el sábado de la pasada semana.



Los Mossos, en colaboración con otros cuerpos y policías locales, tienen activado en Barcelona el nivel 4 de alerta, el máximo establecido por el protocolo.



Fuentes de la policía catalana han informado a Efe de que, hasta las 16:30 horas, no se tenía constancia de incidentes o concentraciones en los lugares esperados.