La hermana del líder del cártel de Cali quería implantar el modelo del narco colombiano en España: "Mándale harina"

Las investigaciones revelan que la red colombiana mantenía conexiones comerciales con una organización de Guinea Bissau para la adquisición y distribución de los estupefacientes.

A la arrestada se le investiga por delitos de tráfico de drogas, organización criminal y explotación sexual tras hallarse anotaciones vinculadas a la gestión de prostíbulos.

La 'operación Pushaina' se ha saldado con 19 detenidos y seis narcopisos registrados, incautándose armas, dinero y diversas drogas como cocaína, ketamina y heroína.

La Policía ha detenido en Madrid a Maribel V., hermana de un líder del cártel de Cali vinculada también al clan del Golfo, acusada de dirigir la sucursal española de la red criminal.

La hermana del líder del cártel de Cali pretendía implantar el modelo colombiano en España. Hasta que finalmente ha caído.

Maribel V. está vinculada también al clan del Golfo, otro de los cárteles más potentes de la droga en Latinoamérica. Dirigía la sucursal española de la organización criminal.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a la información de la operación Pushaina, el macrooperativo policial antidroga que culminó con 19 detenidos y seis narcopisos registrados el pasado mes.

En el dispositivo participaron hasta 170 agentes, todos ellos coordinados por la comisaría local de Usera-Villaverde.

Se incautaron todo tipo de drogas, desde cocaína y ketamina hasta heroína y un amplio arsenal de armas junto a anotaciones de Maribel V. con respecto a los prostíbulos que dirigía.

Hoja de antecedentes penales de Maribel V. la hermana del líder del cártel de Cali (Colombia). E. E.

A la cocaína, Maribel V. la llamaba "harina", mientras que a las prostitutas que ella dirigía, "peladas".

A esta mujer se la investiga por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y explotación sexual.

Sucursal española del cártel

Maribel V., nacida en 1997 en Colombia, vivía en un inmueble de la calle Berrocal, situado en el distrito madrileño de Villaverde.

Desde aquel narcopiso dirigía la sucursal española del cártel. Los agentes, en su vivienda, encontraron grandes cantidades de dinero, así como droga.

"Diversas informaciones previas relacionan a Maribel con la introducción de grandes partidas de sustancias estupefacientes y la posterior dirección en territorio nacional", recoge el atestado de la operación.

Ha sido detenida en anteriores ocasiones en España. En 2011, fue detenida junto a otras 21 personas por dirigir una red de droga a la que le incautaron hasta 150 kilos de cocaína de gran pureza. Pero aún hay más.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ingresó en prisión en 2014 y otra en 2018 por blanqueo de capitales.

Material para elaborar la cocaína, en la vivienda de Maribel V. de la calle Berrocal, en Madrid. E. E.

En esta ocasión, Maribel V. dirigía el clan de la droga desde su piso en Madrid y le ayudaban Fraylin M. y Carolina J., otros dos detenidos, desde la puerta de enfrente del edificio de la calle Berrocal.

La red de origen colombiano tenía "un reparto de tareas claro y una permanencia en el tiempo prolongada".

Hermana del líder

Maribel V. es la hermana de Greilyn Fernando V., más conocido por las autoridades como Martín Bala.

Bala es uno de los líderes de una de las facciones del cártel de Cali más violenta. Junto con el cártel de Medellín, también colombiano, es una de las narcoorganizaciones más peligrosas del mundo.

Según pudieron averiguar los investigadores de la operación Pushaina, Maribel V. tiene también una residencia en Dubái y tenía la intención de abandonar España para reunirse con su hermano en la mencionada ciudad.

Anotaciones en una de las agendas intervenidas a Maribel V. con el horario de las prostitutas. E. E.

Martín Bala ha sido calificado por las autoridades latinoamericanas como líder de "organizaciones armadas y de narcotráfico", entre ellas, La Gran Alianza, una asociación conformada por antiguos miembros de distintos cárteles de la droga.

El narco también estuvo viviendo en España en 2008. A los pocos años, regresó a su país de origen, para, entre otros asuntos y según recogen medios colombianos, "hacerle frente a Los Comba", otro grupo narcoparamilitar.

'Vuelco' fallido

El origen de la operación radica en un enfrentamiento entre narcos.

En junio del pasado 2025, los investigadores detectaron un vuelco de droga en el garaje del bloque residencial de la calle Berrocal.

Como vuelco se entiende el robo de droga entre narcotraficantes. La sustancia estupefaciente, cocaína, se la intentaron robar a Frailyn M., quien vive puerta con puerta con Maribel V., la hermana del líder del cártel de Cali.

Fraylin M. mantiene una relación sentimental con Carolina J, quien, atendiendo al informe de los investigadores, habría actuado de testaferro de su pareja "dando cobertura legal en contratos y propiedades"

Además, estas dos mujeres harían uso de talleres sin actividad comercial "en cuyo interior se pudieran estar produciendo carga de vehículos" para dar salida a importantes partidas de droga.

Organización guineana

Quienes suministrarían, adquirirían y venderían la droga, de acuerdo con los agentes de la Policía Judicial de Usera-Villaverde, sería una organización de origen africano, más concretamente, de Guinea Bissau.

Ricardo C., ciudadano guineano de 60 años, sería el líder de este clan organizado.

Los agentes del Grupo de Estupefacientes de la comisaría local sostienen que habría una "conexión comercial" entre la rama colombiana y la procedente de Guinea Bissau.

Entre ellas, mantendrían un "constante y permanente" contacto con el fin de dar salida a toda la droga producida.

El caso aún se encuentra en fase de investigación, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid.