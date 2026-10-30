César Franco, ingeniero con 25 años de experiencia: "El LZB es un sistema que debería haberse sustituido ya por el ERMTS"

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LO ESENCIAL Las claves El ingeniero César Franco afirma que el sistema de frenado automático LZB, instalado en 1992 en la línea Madrid-Sevilla, está obsoleto y debería haberse sustituido por el moderno ERTMS. Un fallo de comunicación en el LZB detuvo a seis trenes y provocó el accidente ferroviario en Urda que ha dejado decenas de fallecidos y heridos graves. A diferencia del cable continuo del LZB, el sistema ERTMS combina balizas físicas en las vías y comunicación inalámbrica GSM-R para controlar de forma automática la velocidad y el frenado. Franco critica que en España se priorice la construcción de nuevas infraestructuras frente a la renovación y mantenimiento, dejando toda la responsabilidad en el factor humano ante fallos del sistema.

El miércoles 28 de octubre, sobre las 8:53 de la mañana, un tren AVE de Renfe chocó por detrás con un convoy de Iryo, lo que provocó que dos vagones cayeran por el terraplén en las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes.

La tragedia ha dejado hasta ahora 68 muertos y 15 heridos graves. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona en las labores de rescate e investigación.

La causa del accidente radica, según confirmaron fuentes a EL ESPAÑOL, en un error humano y en el sistema de frenado automático LZB; por ello, el ingeniero industrial, César Franco, explicó en laSexta por qué este sistema realmente es obsoleto y por qué debería haber sido sustituido hace muchos años.

¿Qué es el sistema LZB?

El sistema LZB (Linienzugbeeinflussung) obligó, en el momento del accidente, a varios trenes a detenerse. Así lo explicó el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que señaló que un fallo de comunicación en este sistema en un bloque de 63 kilómetros detuvo a seis trenes.

César Franco explicó que este sistema es el encargado del frenado automático: "Detecta si hay algún vehículo detenido que está ocupando el carril de delante y, de forma automática, aunque le pasara cualquier cosa al maquinista, si el maquinista no reacciona, el sistema frena", explicó.

"Si estamos ante un fallo del sistema momentos antes, por lo que están comentando, al final estamos poniendo toda la responsabilidad en el factor humano, pero claro, para que el único miembro de la cadena que quede sea el factor humano, es que han tenido que fallar otras cosas", manifestó el experto.

El problema con el sistema LZB, según el ingeniero industrial, es que se instaló cuando se creó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, es decir, en 1992. Con esto, más de 30 años después, debería haber sido sustituido.

"El sistema LZB es un sistema que se montó cuando se creó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla; es un sistema que debería haberse sustituido ya por el ERTMS", expresó Franco.

El sistema más moderno, ERTMS (European Rail Traffic Management System), está integrado en líneas como la de Madrid-Barcelona en flotas de operadores nuevos como Iryo.

A diferencia del LZB, este sistema utiliza un cable continuo instalado a lo largo de la vía; el sistema ERTMS combina balizas físicas situadas entre los raíles y comunicaciones inalámbricas mediante la red ferroviaria GSM-R.

Así, las balizas transmiten información al ordenador de a bordo cuando el tren pasa por ellas, mientras que la radio les permite intercambiar voz y datos con los sistemas de control ferroviario durante el recorrido.

Con esta información, los equipos de la cabina supervisan las condiciones de circulación, controlan la velocidad y calculan cuándo es necesario frenar para respetar los límites establecidos. Si el tren supera determinadas restricciones, el sistema puede intervenir automáticamente para reducir la velocidad o detenerlo.

Lo cierto es que sin este sistema, recalcó el ingeniero, "dejas toda la responsabilidad en manos de las personas que también pueden fallar".

Además de esto, en otra entrevista con Telecinco, el ingeniero recalcó que hay un problema de inversión también: "En Italia, aproximadamente un tercio del presupuesto se dedica a la renovación y mantenimiento, en Francia y Alemania estamos hablando de un 50%".

Sin embargo, expresó que en España, "sigue primando hacer nuevos kilómetros, seguimos primando hacer nuevas infraestructuras mientras que las actuales arrastran un déficit de inversión en mantenimiento de décadas".

Asimismo, Franco expresó que la falta de inversión en mantenimiento ocasiona que estos sistemas lleguen a su límite y "terminen rompiéndose", lo que supone un gasto mucho mayor que si se hubiera hecho un mantenimiento continuo.

No obstante, el experto recalcó que este no es el fin del sistema ferroviario español, pero que sí es preciso hacer "un diagnóstico profundo de cuál es la situación en la que estamos", sobre todo porque "las estadísticas siguen diciendo que el ferrocarril es el sistema más seguro, los dos accidentes en tan poco tiempo hacen dudar de estos datos".