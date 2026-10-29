Sonia y Alicia iban a hacer la misma ruta del accidente de tren en Toledo: "Fuimos rápido a comprar un billete de avión"

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LO ESENCIAL Las claves La colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda (Toledo) ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Cuatro viajeras sevillanas reaccionaron con rapidez tras conocer el siniestro y lograron comprar billetes de avión a Madrid por entre 46 y 63 euros antes de que se dispararan los precios. Apenas dos horas después del accidente, las tarifas aéreas entre Andalucía y Madrid alcanzaron importes de hasta 600 euros por trayecto. Ante el colapso ferroviario y el encarecimiento de billetes, aerolíneas como Iberia han topeado sus precios desde 99 euros y ampliado las plazas a Sevilla y Málaga.

La tragedia ferroviaria de Toledo ha conmocionado este miércoles a toda España.

El choque entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo a la altura de Urda ha dejado decenas de fallecidos y heridos. Las causas del siniestro todavía se investigan.

El accidente ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha alterado los planes de miles de viajeros, muchos de los cuales han tenido que buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Entre ellos se encuentran Sonia y Alicia, dos hermanas sevillanas que tenían previsto viajar el próximo jueves junto a sus amigas Mari Carmen y María para asistir a un concierto.

Las cuatro iban a realizar el mismo trayecto ferroviario que los trenes implicados en el accidente, pero en sentido contrario: de Sevilla a Madrid. Finalmente, han tenido que buscar una alternativa para desplazarse.

"Hemos tenido que coger un avión, fuimos rápido a comprar un vuelo", explica Alicia a EL ESPAÑOL después de verse obligadas a cambiar sus planes por el accidente ferroviario.

Según cuenta, fueron sus amigas las primeras en enterarse de la noticia y en reaccionar para encontrar una alternativa de viaje.

"Menos mal que vamos con dos amigas de Sonia, que tenemos el jueves un concierto allí. Íbamos por la mañana", recuerda Alicia.

"Ellas lo han visto de primeras y han ido corriendo a sacar un vuelo", añade.

La rapidez con la que reservaron los billetes fue determinante para conseguir precios más bajos. Alicia sitúa la compra en torno a las 9:30 horas de este miércoles, poco después de conocerse el accidente.

Según recuerda, Sonia compró el trayecto de ida por unos 46 euros, mientras que las otras amigas consiguieron billetes de ida y vuelta por aproximadamente 63 euros.

Sin embargo, horas después, las tarifas que encontraron al volver a consultar los vuelos eran muy superiores. Una de las jóvenes llegó a ver precios cercanos a los 180 euros alrededor de las 11:00 horas, según relata Alicia.

El encarecimiento también quedó reflejado en un vídeo publicado por 7TV Andalucía, en el que se muestran varias búsquedas de vuelos en el comparador eDreams.

Las imágenes, grabadas a las 11:30 horas, muestran tarifas que superaban los 200 euros y alcanzaban los 600 por trayecto.

"Estaban por 400 euros y pico, casi 600 euros los vuelos, una barbaridad", lamenta Alicia.

La joven reconoce que, de no haber encontrado aquellos primeros vuelos, el desplazamiento habría sido mucho más complicado. "Con esos precios no hubiéramos podido ir", añade.

Por su parte, ante el encarecimiento de los billetes y la interrupción de la conexión ferroviaria, las aerolíneas han anunciado medidas para reforzar las conexiones con Andalucía y contener los precios.

Iberia ha limitado a 99 euros el precio máximo por trayecto en clase turista y a 149 euros en Business hasta el 8 de noviembre.

Además, ha ampliado su oferta con 520 asientos adicionales para vuelos a Sevilla y Málaga.

Air Europa, por su parte, ha programado vuelos adicionales a ambos destinos.

Con estas medidas ya en marcha, las cuatro amigas volvieron a consultar los precios de los vuelos.

Alicia asegura que encontró billetes de algo más de 80 euros en la página web de la aerolínea. "Tampoco lo veo excesivo", comenta sobre esa última consulta.

Con el corazón encogido por la devastadora tragedia ferroviaria que se ha cobrado, al menos, 68 vidas, los planes de las cuatro amigas han pasado a un segundo plano.

Aunque intentarán seguir adelante con su viaje, saben perfectamente que, ante semejante situación, cualquier cambio de última hora es lo de menos.