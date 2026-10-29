Fernando López Miras y Óscar Puente, en julio de 2025, en la inauguración de tramo del Arco Noroeste CARM

Óscar Puente lleva 9 meses sin responder a la petición del Gobierno de Murcia de "revisión urgente" de la red ferroviaria

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Murcia solicitó por carta en enero una revisión urgente de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, sin haber recibido respuesta nueve meses después. El presidente murciano, Fernando López Miras, envió una segunda carta a ADIF en abril para reiterar la petición y solicitar un informe sobre limitaciones de velocidad. El Ejecutivo autonómico busca verificar si las supuestas comisiones del 'caso Koldo' afectaron a la calidad técnica y seguridad de las obras del AVE en Murcia. La portavoz murciana ha vuelto a reclamar el chequeo de las infraestructuras ferroviarias tras la reciente tragedia de Toledo que dejó 69 fallecidos.

Corría el 29 de enero de este año cuando el Gobierno murciano pidió por carta, al Ministerio de Transportes, “una revisión urgente de las infraestructuras por tren que conectan a la Región de Murcia con el resto del territorio nacional”.

La carta se envió directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a raíz de la tragedia ferroviaria de Adamuz donde murieron 46 pasajeros por el descarrilamiento de un Iryo que cubría la ruta entre Málaga-Madrid y que invadió la vía contigua por donde circulaba un Alvia de Renfe.

Esta misiva, nueve meses después, “sigue sin haber recibido respuesta” del ministro Puente, tal y como confirman desde el Palacio de San Esteban.

Un dato que añade munición a los partidos y sindicatos que han dejado entrever que Óscar Puente debe dejar el Ministerio, tras producirse nueve meses después de la tragedia de Adamuz un nuevo siniestro ferroviario, aún peor con 69 fallecidos, después de que este miércoles un AVE se empotrase contra un tren Iryo que estaba detenido en la provincia de Toledo, en el kilómetro 118 del trayecto Madrid-Sevilla.

El Gobierno murciano pedía un chequeo a la red ferroviaria de su comunidad, para “ofrecer certezas sobre las condiciones de seguridad” a los pasajeros.

También instaba al Ministerio a realizar ese análisis debido a que un informe de la UCO recogía el pago de supuestas comisiones de hasta 550.000 euros por las obras del AVE y de la plataforma del corredor mediterráneo en el tramo Murcia-Almería. Todo ello, en el marco del ‘caso Koldo’.

El Ejecutivo murciano quería saber si esas mordidas habían afectado a la calidad técnica de los trabajos ejecutados en las licitaciones de Adif, entre 2018 y 2019, por el proyecto del soterramiento de las vías a su paso por Santiago el Mayor en la capital del Segura.

“La revisión de la infraestructura a la que le apremio se hace especialmente necesaria en la línea de Alta Velocidad de la Región de Murcia, donde se da la coincidencia de que obras ejecutadas por Adif han sido incluidas en el marco de investigaciones policiales y judiciales, lo que obliga a una mayor atención y seguimiento para garantizar que la calidad de la obra no se ha visto afectada por un presunto desvío de dinero”.

“La prioridad es garantizar la seguridad de los viajeros y del personal que opera en los trenes, por ello, le traslado la petición expresa de que se realice un análisis exhaustivo del trazado ferroviario existente en la Región de Murcia", según exponía la carta.

Una imagen de archivo de los trabajos de soterramiento de las vías del AVE, a su paso por Santiago el Mayor (Murcia). E. E.

El Ministerio de Transportes no respondió y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, decidió enviar una segunda carta, fechada el 17 de abril, pero esta vez dirigida a Pedro Marco de la Peña, presidente de la entidad pública ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

“Me dirijo a usted para reiterarle la solicitud no atendida por el ministro de Transportes, el pasado mes de enero, sobre la revisión urgente de las condiciones de seguridad de las infraestructuras por tren que conectan a la Región de Murcia con el resto del territorio nacional”.

López Miras expresaba al responsable de ADIF su preocupación porque las supuestas mordidas económicas del 'caso Koldo' hubiesen podido afectar a la calidad de los proyectos ferroviarios ejecutados en la capital del Segura o que se tramitan en el trazado Murcia-Almería.

"Le comunico a este respecto que, al día de la fecha, no se ha recibido una respuesta por parte de ADIF sobre nuestra petición de información que arroje luz sobre los hechos referidos que corrobore y garantice la calidad técnica de la ejecución de los trabajos ferroviarios y su conformidad con los proyectos que fueron ejecutados en relación con el soterramiento de la Estación AVE de El Carmen de Murcia".

Limitación velocidad AVE

En la misiva, el presidente murciano también pedía a Adif la elaboración de un informe detallado sobre las limitaciones de velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Murcia-Madrid, así como "las medidas correctoras" que debería realizar el Ministerio de Transportes para eliminarlas.

Este jueves, el Consejo de Gobierno ha cambiado su habitual rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por los consejeros, por una declaración institucional de apoyo a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo.

"Nuestro sentir está con todas las víctimas, con sus familiares y allegados a quienes el Gobierno de la Región de Murcia traslada sus condolencias y desea una pronta recuperación de todas las personas heridas", tal y como ha subrayado la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, durante la lectura de esa declaración.

Lo ha hecho en una comparecencia donde la portavoz ha vuelto a pedir que el Ministerio revise el estado de la red ferroviaria que conecta y atraviesa toda la Región de Murcia, para garantizar la seguridad de los pasajeros, a la vista de que ninguna de las dos cartas han recibido respuestas desde Transportes.