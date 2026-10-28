Víctor Ruiz Ezpeleta, ingeniero civil: “La red de trenes de alta velocidad atraviesa un periodo de intensa tensión operativa”

Montaje del accidente en la localidad de Urda y el experto Víctor Ruiz. Juanma Jiménez-Europa Press / Cedida

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LO ESENCIAL Las claves Más de medio centenar de personas han muerto tras chocar un tren de Renfe contra otro de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Toledo. El accidente se produjo al circular con Bloqueo de Señalización Lateral por una avería en el sistema LZB, apuntándose también al error humano. El experto Víctor Ruiz Ezpeleta señala que la red de alta velocidad sufre tensión operativa por la antigüedad de líneas como la Madrid-Sevilla y la liberalización del sector. Adif ha puesto en marcha un plan de mantenimiento y renovación integral para modernizar la infraestructura, la señalización y reforzar las inspecciones en vías.

La cifra de muertos no para de aumentar y ya supera el medio centenar tras el accidente de dos trenes de alta velocidad entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. Un tren de Renfe ha chocado con otro de Iryo que estaba parado en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla.

En el momento de la colisión se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB, que es el que da las garantías de seguridad plena a la vía. También se apunta al error humano.

“La red de alta velocidad en España, referente mundial y un modelo replicado en muchos países, atraviesa un periodo de intensa tensión operativa”, afirma Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School y experto en ingeniería civil.

Líneas antiguas

El profesor de OBS Business School matiza que “algunas líneas como la Madrid-Sevilla ya tienen más de 30 años de antigüedad, y con el aumento del tráfico ferroviario tras la liberalización del sector la infraestructura se ve sometida a un desgaste mayor”.

Desde su punto de vista, “esta sobrecarga ha desencadenado un repunte severo de las incidencias técnicas y fallos en la vía”.

El resultado no es otro que graves siniestros como el registrado en Adamuz (Córdoba) a principios de año y el reciente alcance en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía a la altura de Toledo.

“Como causas posibles están las fracturas por fatiga de material en las soldaduras de la vía o en la fabricación, la desalineación del carril por dilatación o asientos en la plataforma y sistemas de bloqueo automático”, prosigue el experto en ingeniería civil.

Y señala que “es muy difícil y muy poco frecuente que se produzcan estas incidencias, y el mantenimiento debe cumplir con una normativa internacional muy estricta, pero desgraciadamente pueden ocurrir”.

De ahí que, a su entender, “el incremento de trenes de diferentes operadores que circulan con frecuencias muy reducidas exige un margen de tolerancia mínimo en la infraestructura”.

El experto recuerda que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto en marcha un plan de mantenimiento y renovación integral enfocado prioritariamente en los corredores históricos.

“Como actuaciones prioritarias se ha aprobado la sustitución sistemática de desvíos, traviesas y balasto, la renovación completa del carril en tramos críticos, e inversiones en la modernización de los sistemas de señalización hacia estándares ERTMS de última generación. También se ha reforzado la inspección para detectar microfisuras”, señala Víctor Ruiz.

Por último, concluye reseñando que “lamentablemente este nuevo accidente debe abrir una investigación para averiguar las causas exactas y seguir mejorando la seguridad de las vías, que sigue siendo muy alta y una infraestructura que funciona, pero debe reducir aún más las posibilidades de fallo”.