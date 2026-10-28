Un maquinista de AVE, en una imagen de archivo. EFE

El sindicato de maquinistas llama a la huelga del 29-O para lograr "un cambio estructural en la seguridad" de los trenes

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) mantiene la huelga de 24 horas convocada para este 29 de octubre en todo el grupo RENFE. La protesta busca exigir un cambio estructural en la seguridad ferroviaria, mejoras en protocolos meteorológicos, empleo y fiabilidad del material rodante. El paro coincide con la consternación por la colisión entre un tren AVE y un Iryo en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. SEMAF pide extremar las precauciones a los conductores, estudia nuevas acciones y pide prudencia sobre las causas del accidente hasta conocer los detalles.

La tragedia de Toledo ha provocado que estalle el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y este jueves recuerda que mantiene su convocatoria para celebrar una huelga de maquinistas en toda la red ferroviaria estatal.

"Queremos transmitir a toda la afiliación que SEMAF mantiene la huelga convocada para mañana día 29 de octubre en la defensa de la seguridad ferroviaria, así como del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad", tal y como recoge un comunicado.

La protesta estaba anunciada desde mediados de octubre y tras la terrible colisión entre un AVE y un Iryo, en la ruta Madrid-Sevilla, desde el SEMAF han recordado que el paro se celebrará este jueves, durante 24 horas, y afectará a todas las empresas del grupo RENFE para reclamar avances en seguridad ferroviaria, protocolos meteorológicos, empleo y fiabilidad del material rodante

"Queremos transmitir también a todos los maquinistas y a todos los profesionales del sector que, al margen de la convocatoria de mañana, estamos estudiando nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria".

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios han instado "a todo el colectivo de conducción a extremar las medidas de precaución en el ejercicio de sus funciones".

El sindicato también ha lamentado que a "estas horas" y tras la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, "todavía no tenemos información sobre los compañeros maquinistas que iban en la cabina del tren de Renfe".

"Sobre los motivos del accidente queremos guardar prudencia hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones, ya que consideramos que lo primero es socorrer a las víctimas y apoyar a sus familias".

Pésame a las familias

"Está toda la organización fuertemente consternada por el grave accidente sucedido esta mañana en la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla entre un tren de Renfe y uno de Iryo".

"Queremos transmitir nuestras condolencias a todas las víctimas, si bien somos conscientes de que todavía no se conoce toda su dimensión".