Las cargas policiales ocurridas este miércoles, a primera hora de la mañana, en los accesos a Navantia en Cartagena. Cedida

Dos sindicalistas de UGT y CSIF detenidos en Cartagena por un enfrentamiento con policías en la huelga general del metal

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LO ESENCIAL Las claves Dos delegados sindicales de UGT y CSIF han sido detenidos en los astilleros de Navantia en Cartagena por altercados y enfrentamientos con la Policía Nacional. Los arrestos se produjeron tras un bloqueo a los bomberos y la Policía, desencadenando cargas policiales y respuestas violentas por parte de manifestantes. La huelga general del sector del metal, motivada por la renovación del convenio para 35.000 trabajadores, está generando importantes cortes de tráfico y afectaciones industriales en la Región de Murcia. Los sindicatos exigen incrementos salariales y pluses de peligrosidad y astillero antes de reunirse con la patronal FREMM para negociar el fin del paro.

La huelga general por el convenio del metal sube su voltaje en la Región de Murcia. EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes policiales que "hay dos detenidos en Cartagena, por disturbios ocurridos en la puerta de los astilleros de Navantia".

Los arrestados son un delegado sindical de UGT, perteneciente al comité de empresa de la mercantil Maessa Naval, y un delegado sindical de CSIF, miembro del comité de empresa de la mercantil Imasa: ambas firmas son empresas auxiliares de Navantia.

Los dos sindicalistas forman parte de los piquetes sindicales de la huelga general que arrancó este martes y que promueven UGT, Comisiones Obreras y USO, para forzar a la patronal FREEM a renovar un convenio del metal que afecta a 35.000 personas y que está obsoleto desde enero.

"Le han pegado fuego a unos contenedores y cuando iban a pasar los bomberos a apagarlo, no les han dejado, por eso han sido arrestados", según detallan fuentes policiales. "Tampoco estaban dejando pasar a los coches de Policía Nacional al CATE de inmigrantes". "Los dos sindicalistas han sido detenidos por atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos".

Este diario ha tenido acceso a un vídeo donde se aprecia como un piquete impide el acceso a un camión de bomberos.

De forma que los antidisturbios empiezan a empujar a los miembros del piquete y se desencadena un enfrentamiento con cargas de los agentes, empleando sus defensas contra los manifestantes, mientras que uno de los trabajadores responde con patadas y puñetazos a los policías nacionales.

Los antidisturbios y sindicalistas, este miércoles, enfrentándose en un piquete en Cartagena. EL ESPAÑOL

La refriega se ha producido pasadas las 6.30 horas de este miércoles y se ha saldado con dos miembros de UGT y CSIF detenidos en la Comisaría de Cartagena.

Este incidente ha causado malestar en el Sindicato Unificado de Policía en Murcia. Adrián Rodríguez, secretario general del SUP, ha trasladado "todo nuestro apoyo a los compañeros de la UPR que estos días se enfrentan a unas jornadas muy duras y que van a estar en el foco mediático, en el punto de mira por hacer su trabajo. Pero ellos están dando la cara para restablecer el orden".

Críticas de UGT

Desde UGT critican las detenciones y sostienen que "esos delegados sindicales no han quemado ningún contenedor, solo se han revuelto contra unas cargas policiales sin sentido y les han arrestado".

"Solo se había quemado una rama de un árbol, pero en ese momento no había trabajadores tratando de entrar a los astilleros, y se estaba ejerciendo la labor informativa del piquete".

La huelga general del sector del metal está teniendo un fuerte seguimiento, afectando a la actividad de las 8.000 firmas del sector: talleres de reparación, empresas auxiliares, servicios de mantenimiento, contratas de montaje industrial y operarios de astilleros.

"Tenemos cerrado el Valle de Escombreras donde está la refinería de Repsol y el tráfico portuario también está colapsado porque el paro está siendo un éxito en Cartagena", subraya un delegado sindical de UGT, a pie de piquete en Navantia.

"En Lorca hay varios polígonos industriales afectados, el Polígono Oeste de Murcia tiene sus dos carreteras cortadas, en el Polígono de Balsicas el seguimiento de la huelga es del 95% de los trabajadores y en Yecla y en el Polígono Base 2000 de Lorquí se han sumado a las protestas trabajadores del metal de varias empresas", según detalla.

De hecho, este miércoles, un portavoz del 112 informa a este diario que los piquetes "ya han provocado atascos en la carretera nacional N-301, en el Polígono Industrial de la Serreta en Molina de Segura". También "hay problemas para la circulación de vehículos en la RM-F46, en los accesos al Valle de Escombreras".

Un piquete informativo, este miércoles, en la puerta de acceso a los astilleros de Cartagena. UGT

Esta tarde hay prevista una reunión de mediación entre los sindicatos -UGT, CC OO y USO- con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), para tratar de cerrar un acuerdo con la patronal que ponga fin a la huelga general.

Condiciones sindicales

Los representantes sindicales advierten de que llegan a la negociación con condiciones claras. La primera, una subida salarial del 4,5% en 2026; del 3,4% para 2027; del 3,5% para 2028 y del 3% para 2029. "Ese incremento de los salarios debe incluir una cláusula ligada a la revisión de las nóminas conforme al incremento anual del IPC y de los precios de la vida", recalca este delegado de UGT.

La segunda condición consiste en un plus industrial de 24 euros brutos diarios, por peligrosidad, y la tercera, un plus de astillero, de 33 euros brutos diarios, para las empresas auxiliares vinculadas a proyectos como el submarino S-83. "Esos pluses luego no pueden ser absorbidos por complementos en la nómina porque hay que garantizar que el dinero llega a los bolsillos de los trabajadores".

De lo contrario, se mantendrán las protestas que están transcurriendo marcadas por la quema de neumáticos en algunas carreteras, los problemas de circulación y una reducción de la actividad del sector metal. "Las empresas ya están notando las pérdidas".