El vagón de Iryo se ha deslizado en el desnivel. E.E.

Miguel Ángel Pérez, periodista, viajaba en el tren AVE del accidente en Toledo: "Estoy vivo de milagro, ha sido fortísimo"

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LO ESENCIAL Las claves El periodista Miguel Ángel Pérez relata su testimonio tras sobrevivir al choque ferroviario en Toledo: "Estoy vivo de milagro, ha sido fortísimo". El accidente entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo ha dejado al menos 64 víctimas mortales y ha provocado la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La exministra de Trabajo Fátima Báñez se encuentra entre las personas desaparecidas tras la colisión. Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 el Plan de Emergencias y solicitado la intervención de la UME, mientras las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano.

El accidente ferroviario en la provincia de Toledo nos deja testimonios desoladores. Uno de ellos es el de Miguel Ángel Pérez, periodista de Capital Radio que viajaba en el último coche del tren de Renfe: "Solo tengo leves rasguños, pero al otro lado se veía un tren destrozado".

"Todos los vagones han volcado", ha explicado nada más suceder el choque para Capital Radio. "Hemos intentado sacar a todos los pasajeros rompiendo las ventanas para quedarnos en los aledaños", ha relatado antes de añadir que "ha sido un choque fortísimo".

"Estoy vivo de milagro, no me puedo imaginar cómo estarán los de otros vagones, porque el golpe ha sido gigantesco", ha afirmado. Para entender la magnitud del desastre, Pérez ha descrito el estado de los primeros coches: "Destrozados, es espantoso".

"Se ve a la Guardia Civil corriendo de un lado al otro", ha expuesto. La colisión, producida entre los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda, ha tenido lugar a las 8:54.

El AVE 2080 de Renfe viajaba con 397 personas desde Madrid hacia Sevilla. Delante, el convoy 6076 de Iryo estaba detenido en la vía con 147 viajeros a bordo. Las primeras hipótesis apuntan a un supuesto error humano cuando se circulaba con el Bloqueo de Señalización Lateral.

Un posible fallo humano

Este se activó tras una avería en el sistema de seguridad principal. El choque ha causado el descarrilamiento y destrozo de dos de los coches de Iryo.

A causa del incidente, Adif ha suspendido la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según Protección Civil, el accidente ya ha dejado al menos 64 víctimas mortales.

Entre los desaparecidos se encuentra la exministra de Trabajo y Economía Social de España, Fátima Báñez, que viajaba en uno de los convoyes.

Ante la gravedad del siniestro, Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 el Plan de Emergencia (Platecam) y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar los equipos de rescate.

La tragedia tiene lugar solo nueve meses después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que se saldó con 46 víctimas mortales. Esa colisión también se produjo entre trenes de las mismas compañías: Renfe e Iryo.

"Tenemos un problema muy importante", defiende Miguel Ángel Pérez, "¿Cuántas veces tiene que pasar algo así para que se tome en serio?", ha reivindicado antes de concluir: "Se trata de vidas humanas, no solo de más o menos inversión".