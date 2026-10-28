Óscar Puente baila junto a Marc Giró en el video promocional del ascensor de 'Cara al show' Redes sociales

Hace una semana el ministro Puente bromeó sobre las averías de Renfe para indignación de las víctimas de Adamuz

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente participó en un 'sketch' del programa de Marc Giró en laSexta donde bromeaba sobre las averías del servicio de Renfe. Las bromas del ministro de Transportes provocaron la indignación de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, que exigió su dimisión por 'insensibilidad'. La polémica resurge tras el grave accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo entre un tren Iryo y un AVE. Dirigentes políticos de la oposición, como Santiago Abascal y representantes del PP, criticaron duramente la actitud del ministro en la televisión pública.

Óscar Puente fue hace tan solo unos días foco de una nueva polémica que este miércoles, con el accidente ferroviario que ha ocurrido esta mañana en Toledo, adquiere una nueva dimensión.

Y es que una promoción del programa de Marc Giró en la entrega de Cara al show que laSexta ofreció en la noche del miércoles 21 de octubre mostraba al ministro de Transportes prestándose a bromear con las averías de Renfe.

Se trata de algo que, después de la tragedia ferroviaria de Adamuz el pasado mes de enero y donde 46 personas perdieron la vida, suscitó numerosas críticas e indignación de las víctimas de dicho accidente.

Este miércoles, tan solo una semana después de este hecho, dos trenes han colisionado en la provincia de Toledo. Exactamente, en Urda.

El hecho ya ha dejado más víctimas mortales que el de hace unos meses, con al menos 50 muertos confirmados.

En concreto, el choque ha ocurrido sobre las 8.54 horas al chocar dos de los coches afectados entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Los dos coches han descarrilado y han caído por un terraplén. Los primeros indicios apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado al tren Iryo por detrás, según informa el Ministerio de Transportes a Europa Press.

El spot de Puente

La semana pasada, en el spot polémico Puente, como todos los invitados de Giró, se subía a un ascensor ficticio para promocionar su entrevista.

El sketch, de menos de un minuto de duración, comenzaba con el ministro entrando en el ascensor y pidiendo ir "a la sexta".

Sin embargo, el ascensor se avería, en una clara referencia a las incidencias que sufre el servicio ferroviario del que depende su ministerio.

Es entonces cuando por megafonía se anuncia lo siguiente: "Por una avería del sistema, el ascensor estará parado más tiempo de lo habitual".

"Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", suelta el dirigente socialista.

Acto seguido, el elevador se reactiva: "Uy, perdonen. He tenido una bajada de tensión. Una pastilla y, mira, subiendo otra vez".

✨🛗 ¡¡ARRIBA #ASCENSHOW de @caraalshow con Marc Giró y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible @oscar_puente_ !! También visitarán el programa @maria_patino y @FitoPaezMusica 📍MIÉRCOLES a las 23:00 en #laSexta y en @atresplayer https://t.co/YNITWbRm8Q — laSexta (@laSextaTV) October 19, 2026

Con el problema ya resuelto, el propio Puente comienza a bailar, junto a Giró y el famoso gato del programa, al ritmo de una versión de la canción de Meghan Trainor Made You Look.

Puente, además, se hacía eco de la promoción en su cuenta personal de X: "Si sobrevivo a esto...", dijo.

Indignación en Adamuz

Que Puente se tomase a broma la situación de la Renfe en este sketch provocó hace una semana las reacciones de las víctimas de Adamuz.

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, fue rotundo al condenarlo en un comunicado.

Las víctimas de Adamuz critican que Óscar Puente se mofe de la situación de Renfe en el sketch de Marc Giró.

"Nos parece increíble que este señor sea capaz de presentarse sin vergüenza alguna a un programa de este tipo y gastar bromas al respecto", denunciaba.

Samper, superviviente del accidente, considera que los comentarios de Puente demuestran "su absoluta insensibilidad e incapacidad" para continuar al frente del Ministerio.

"Tiene sobre su mesa a 46 fallecidos y muchas familias destrozadas", recordaba el presidente de la asociación, que también ha criticado que el ministro se mofe de la situación de Renfe.

"Condenamos absolutamente este tipo de manifestaciones, que este señor salga en televisión mofándose de las víctimas y que siga en su cargo después de esto", zanjó.

Riéndose del estado de las vías. Riéndose de Adamuz. Riéndose del pueblo al que saquean y maltratan. España no puede seguir sufriendo a esta gentuza un minuto más. Hay que llenar las urnas. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 20, 2026

Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, cargó contra el ministro.

"Riéndose del estado de las vías. Riéndose de Adamuz. Riéndose del pueblo al que saquean y maltratan. España no puede seguir sufriendo a esta gentuza un minuto más. Hay que llenar las urnas", escribieron.

La actitud de Puente también ha sido duramente criticada por el PP de Madrid: "46 fallecidos y 400 heridos después, Óscar Puente haciendo bromitas con los accidentes de Renfe. Les da igual todo".