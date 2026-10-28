Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia el pasado mes de enero en el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. Gtres

Felipe VI y Letizia, conmovidos tras el accidente ferroviario: "Acompañamos en su tristeza a las familias de los fallecidos"

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LO ESENCIAL Las claves Los reyes Felipe VI y Letizia expresan su profundo pésame y apoyo a las familias de los fallecidos y afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). La colisión entre un tren Iryo y un AVE deja un balance provisional de al menos 50 fallecidos y 176 heridos, movilizando a numerosos equipos de emergencia y hospitales. El rey Felipe VI se encontraba volando hacia la provincia de Valencia para asistir a un ejercicio militar en la Base de Bétera en el momento en que se produjo el siniestro. Líderes políticos como el presidente Pedro Sánchez y Emiliano García-Page han cancelado sus agendas oficiales para coordinar y seguir de cerca la respuesta ante la tragedia.

Los reyes Felipe VI y Letizia han emitido un comunicado lamentando el accidente ferroviario que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles 28 de octubre sobre las 8:35 horas y que ha dejado, al menos, 50 fallecidos y 176 heridos, según confirma Protección Civil.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", comienza el escrito firmado por Sus Majestades.

Y concluye: "Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

Los Reyes presidieron el pasado enero un funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Gtres

En el momento del siniestro, Su Majestad el Rey estaba volando en dirección Bétera, provincia de Valencia. Allí, ha asistido, en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I de Bétera, al Ejercicio Grifo, el más importante del año para las unidades de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) del Ejército de Tierra, organizado por el Regimiento de Defensa NBQ Valencia número uno.

Sobre las 10:30 horas, la consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que en el accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) viajaban147 pasajeros en un tren Iryo y 397 en el AVE.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, la consejera portavoz ha advertido de que la cifra de heridos y fallecidos "es posible que aumente", aunque no ha detallado el número, porque los bomberos siguen trabajando en la zona.

La Junta ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, ha habilitado el punto de atención en Urda para los afectados y están activados varios helicópteros sanitarios, dos UVI y los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Transportes, Óscar Puente y otros ministros del Gobierno; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han cancelado sus agendas.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", ha asegurado Sánchez en la red social X.

Santiago Abascal ha decidido mantener sus actividades pese a la desgracia: "No vamos a utilizar el luto", ha dicho.