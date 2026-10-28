Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, voto por correo y actos de precampaña de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio
La agenda política de hoy está marcada por la proclamación de las candidaturas oficiales y la celebración del Consejo de Ministros.
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La agenda política de este martes da el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para el 29-N con la proclamación oficial de las candidaturas.
En clave de precampaña, la oposición despliega su actividad fuera de Madrid. A las 12:00, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en Barcelona para respaldar a los afectados por los recientes disturbios.
A esa misma hora, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atenderá a los medios en Santander, como antesala del acto político que protagonizará esta tarde (19:00) en Valladolid.
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El Gobierno espera cumplir el plazo dado por el TS para identificar a los 'nietos' afectados por la suspensión del voto
El Gobierno confía en cumplir el plazo dado por el Tribunal Supremo para entregar este miércoles antes de las 15.00 horas una lista con la identidad de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto a consecuencia de la conocida como ley de nietos, acordada por el alto tribunal.
La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
Y advirtió a sendos ministros de que si transcurrido ese plazo no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva de 1.000 euros por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.
Fuentes del Ejecutivo dejan claro que se va a cumplir el requerimiento en plazo y aunque desde el principio se dijo que era difícil por el escaso tiempo que había, eso no supuso en ningún momento que se lanzara el mensaje de que no se iba a cumplir.
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El exjuez investigado por actuar contra la magistrada del que envió a juicio a David Sánchez declara hoy en el 'caso Leire Díez'
El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada está citado este miércoles a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, por su presunta implicación en acciones contra la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Sáenz de Tejada está citado en la Audiencia Nacional a las 10.30 horas para declarar ante Pedraz como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, después de que Biedma solicitase su imputación tras declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado.
La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada", para los agentes.
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Elecciones generales 29N | Arranca la jornada del 28 de octubre
¡Muy buenas a todos y bienvenidos al directo! La cuenta atrás para el 29-N sigue su curso en una jornada clave: hoy tenemos Consejo de Ministros y proclamación oficial de candidaturas.
Pero la acción se mueve hoy fuera de Madrid: a las 12:00 tenemos a Núñez Feijóo en Barcelona apoyando a los afectados por los disturbios, y a la misma hora a Santiago Abascal en Santander, antes de su acto de esta tarde en Valladolid.