Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, sondeos, voto por correo y actos de precampaña de PP, PSOE y Vox

La agenda política de este martes está marcada por la actividad del Gobierno y de los principales partidos, con la vista puesta en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez preside en la Moncloa el Consejo de Ministros, donde se aprobará la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la dana Adam en la comarca de La Safor.

Núñez Feijóo presenta la lista del PP por Madrid al 29-N, arropado por Isabel Díaz Ayuso y la candidata número dos, Cayetana Álvarez de Toledo.

Santiago Abascal redobla la precampaña de Vox este martes con atención a los medios en Plasencia y un posterior acto público en Zamora.

Por otro lado, tendrán lugar las ruedas de prensa del Congreso. A las 10:30 horas, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello; a las 11:00 horas, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez; y a las 11:30 horas, la diputada de Podemos, Ione Belarra.