Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, sondeos, voto por correo y actos de precampaña de PP, PSOE y Vox
La agenda de hoy la marcan el Consejo de Ministros y la presentación de la candidatura de Núñez Feijóo por Madrid de cara al 29-N.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N
La agenda política de este martes está marcada por la actividad del Gobierno y de los principales partidos, con la vista puesta en las próximas elecciones del 29 de noviembre.
Pedro Sánchez preside en la Moncloa el Consejo de Ministros, donde se aprobará la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la dana Adam en la comarca de La Safor.
Núñez Feijóo presenta la lista del PP por Madrid al 29-N, arropado por Isabel Díaz Ayuso y la candidata número dos, Cayetana Álvarez de Toledo.
Santiago Abascal redobla la precampaña de Vox este martes con atención a los medios en Plasencia y un posterior acto público en Zamora.
Por otro lado, tendrán lugar las ruedas de prensa del Congreso. A las 10:30 horas, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello; a las 11:00 horas, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez; y a las 11:30 horas, la diputada de Podemos, Ione Belarra.
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El exdelegado del Gobierno en Madrid se despide admitiendo "aciertos y errores" y dando las gracias a Pedro Sánchez
El exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha publicado un mensaje de despedida y agradecimiento en redes sociales en el que destaca su orgullo por participar de un proyecto "empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social".
Martín, que ejercía como delegado del Gobierno en la capital desde marzo de 2023, dimitió el domingo tras quedar fuera de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado.
Hoy termino de andar por un camino duro y complejo, pero también apasionante. Un camino repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados. Todo mi agradecimiento al presidente del Gobierno @sanchezcastejon y a cuantos me han ido confiando responsabilidades a lo largo de todos estos años. Tiempo suficiente para acumular aciertos y errores, pero siempre persiguiendo el hacer las cosas bien, para lo que, sin duda, todo el respaldo recibido ha sido imprescindible. Me siento muy orgulloso de haber podido participar de un proyecto verdaderamente empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social. Un proyecto que, por supuesto, y a pesar de las dificultades, también se despliega en Madrid. El proyecto para un país mejor que merece y debe continuar. A todas y todos con quienes he podido caminar, infinitas gracias.— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) October 27, 2026
Este martes, en su cuenta personal de la red social X, ha publicado un mensaje en el que asegura que se siente orgulloso de haber participado en un proyecto "verdaderamente empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social", que "merece y debe continuar" y también se despliega en Madrid "a pesar de las dificultades".
Martín asegura que termina de "andar por un camino duro y complejo, pero también apasionante" que define como "repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados".
El exdelegado del Gobierno también agradece en su mensaje la confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a quienes le han permitido tener responsabilidades a lo largo de unos años en los que admite que ha tenido aciertos y errores, "pero siempre persiguiendo el hacer las cosas bien".
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Urtasun (Frente Amplio), sobre los vídeos generados con IA en precampaña: "Si alguien fuera a los tribunales, el PP acabaría condenado"
El ministro de Cultura y número dos de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado que la generación de vídeos con IA por parte del Partido Popular donde se ve a Leire Díez, Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero podría ser condenado en los tribunales porque vulneran el reglamento europeo en esta materia.
"Si alguien fuera a los tribunales, el PP acabaría condenado", ha asegurado, y ha explicado que los deep fakes están prohibidos en la Unión Europea, especialmente para "denigrar a un rival político".
Ha señalado que además la marca que indica que el contenido se ha generado con un programa "está en pequeñito, es casi imperceptible", por lo que podría llevar a engaño a quien lo ve.
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Inquilinas, Justicia Alimentaria y Facua convocan una huelga de compras todos los miércoles hasta el 11-N
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua han anunciado este martes una huelga de compras conjunta dirigida a no consumir en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas todos los miércoles hasta el día de la huelga general del 11 de noviembre.
Así, los consumidores están llamados a no efectuar compras en grandes superficies este miércoles, 28 de octubre, y el próximo 4 de noviembre, en el marco de las movilizaciones previas a la huelga general por la vivienda y el coste de la vida convocada para el día 11.
Durante esa jornada de huelga general, las entidades llaman a paralizar por completo el consumo, tanto en tiendas físicas como por internet.
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El apoyo a Enma López y no tuitear a favor de Reyes Maroto causó la ira de Sánchez contra Fran Martín: habrá más purgas
Hay derrotas que se cobran en las urnas y venganzas que se cocinan en unas primarias. La pugna que enfrentó a Reyes Maroto y Enma López para decidir quién lideraría la papeleta del PSOE al Ayuntamiento de Madrid es un claro ejemplo.
El respaldo sottovoce del ya ex delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a Enma López acabó costándole su puesto en las listas del Congreso y el Senado.
Fueron gestos discretos, pero en el partido los interpretaron como una traición, como un respaldo a la exsecretaria de la Ejecutiva que se atrevió a retar a una ministra de Sánchez en las primarias.
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Feijóo condena el nuevo intento de "intimidación" de la "izquierda violenta" en Bilbao y garantiza orden si gobierna
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "más absoluta condena" al "nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta" en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad.
En un mensaje en X, Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles".
La más absoluta condena a un nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta, esta vez en Bilbao. El 29 de noviembre habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 26, 2026
Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que finalmente no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad. Desde las organizaciones antifascistas convocantes de la protesta han negado ser los responsables de los disturbios.
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado "la gravedad" de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos" en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.