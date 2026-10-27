Las asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos policiales se encierran en Interior para reclamar una jubilación digna

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LO ESENCIAL Las claves Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil inician un encierro pacífico e indefinido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. La protesta surge tras romper las negociaciones con Interior, denunciando que llevan casi un año de reuniones y promesas sin compromisos concretos para una jubilación digna. La movilización reúne a los sindicatos JUPOL, SUP y UFP, junto a seis asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, JUCIL, ASESGC, APC, IGC y AEGC). Las organizaciones han hecho un llamamiento a los agentes destinados en Madrid para que acudan a la sede a respaldar de forma pacífica la medida de presión.

Representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han iniciado este martes un encierro pacífico e indefinido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, para exigir al Ministerio del Interior una solución a sus reivindicaciones en materia de jubilación.

Es la primera vez que ocurre algo así. La protesta se produce después de que se hayan roto las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según han comunicado las organizaciones convocantes, que denuncian que llevan casi un año de reuniones y promesas sin que se hayan alcanzado compromisos concretos.

Los representantes sindicales y asociativos permanecen en las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, situadas en la calle Amador de los Ríos de Madrid, desde donde han realizado un llamamiento a policías nacionales y guardias civiles destinados en la capital para que acudan a respaldar la movilización.

La convocatoria reúne a tres sindicatos de la Policía Nacional, JUPOL, SUP y UFP, y a seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil: AUGC, JUCIL, ASESGC, APC, IGC y AEGC.

Todas ellas reclaman una solución a las condiciones de jubilación de los integrantes de ambos cuerpos y han decidido mantener la protesta de manera indefinida después de dar por agotada la vía de negociación con Interior.

“Llevamos casi un año de reuniones y promesas. Necesitamos compromisos concretos y soluciones”, señalan las organizaciones en el mensaje difundido este martes para anunciar el encierro.

La decisión supone un nuevo paso en las reivindicaciones que mantienen los representantes de policías y guardias civiles ante el departamento encargado de la seguridad pública.

Un encierro indefinido

La movilización se desarrolla en la propia sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, el órgano del Ministerio del Interior con el que las organizaciones han mantenido las negociaciones durante los últimos meses.

Los representantes sindicales han optado por permanecer en el interior de las dependencias como medida de presión para reclamar una respuesta a sus demandas.

La protesta tiene carácter pacífico y, por el momento, no se ha fijado una fecha para poner fin al encierro.

En paralelo, las organizaciones han difundido un mensaje dirigido especialmente a los agentes destinados en Madrid para que se acerquen a la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad y respalden a sus representantes.

“Compañeros destinados en Madrid: acudid a respaldar esta movilización, de forma pacífica y con absoluto respeto”, señala la convocatoria.

El llamamiento pretende dar visibilidad a la reivindicación de una jubilación digna para los integrantes de ambos cuerpos, tanto para los que se encuentran actualmente en activo como para quienes se retirarán en los próximos años.

“Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana”, añade el comunicado.

Las organizaciones han pedido además que el mensaje sea difundido entre los distintos grupos de policías y guardias civiles para extender el respaldo a la protesta.

El encierro se mantendrá de forma indefinida mientras los representantes de ambos cuerpos reclaman compromisos concretos y soluciones en materia de jubilación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.