Temor en el PSOE a que la violencia callejera atribuida a la extrema izquierda favorezca el 29-N a los partidos "de orden"

El Gobierno contrapone mensajes de firmeza ante la violencia gratuita y teme precedentes como las elecciones de noviembre de 2019, donde el clima de tensión tras el 'procés' benefició al PP.

PP y Vox ya han utilizado los recientes incidentes y destrozos para cargar contra Pedro Sánchez, acusándole de dinamitar la paz social y proponiéndose como alternativas para restablecer el orden.

La estrategia socialista busca movilizar al electorado de izquierdas, pero cunde el temor en el partido a que la tensión excesiva en la calle se vuelva en su contra al generar sensación de caos.

El equipo de campaña del PSOE teme que los altercados violentos en protestas como las de A Coruña y Barcelona acaben favoreciendo en las elecciones del 29-N a partidos 'de orden' como PP y Vox.

El aluvión de protestas en la calle y, sobre todo, las que han derivado en graves incidentes en A Coruña y Barcelona, ha alarmado al equipo de campaña constituido entre Moncloa y el PSOE ante la posibilidad de que puedan volverse en contra en las elecciones y terminar favoreciendo en las urnas a opciones políticas que defienden el "orden", como PP y Vox.

Y, de hecho, la derecha y ultraderecha se han apresurado a usarlo como argumento contra Pedro Sánchez.

Desde hace días, el PSOE apuesta todo a la movilización de su electorado. La propia convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre se subió a la ola de las movilizaciones por la vivienda y el desahucio de Maricarmen.

Eso requiere una tensión del potencial electorado de izquierdas como ocurrió en 2004 tras los atentados del 11M y en 2023 por el miedo a la ultraderecha, tras los pactos autonómicos y municipales que cerraron entonces PP y Vox.

En ambos casos, esa tensión y esa movilización dieron la vuelta a unas encuestas que, en todos los casos, dibujaban un panorama electoral muy negativo para el PSOE.

Ahora, la apuesta se ha doblado e incluso se incluye en parte del plan una huelga general convocada por los sindicatos en el arranque de la campaña electoral por primera vez en la historia de la democracia. Y en la precampaña se han acumulado protestas y manifestaciones sobre diferentes motivos en distintas partes de España.

Por ejemplo, los profesores en Madrid, o los que protestaban en La Coruña contra la presencia de Santiago Abascal en un acto electoral de Vox.

Pero esa tensión que el PSOE considera necesaria y que se manifiesta, por ejemplo, en la espectacular audiencia del programa de La Revuelta de TVE con Pedro Sánchez, tiene riesgos para los socialistas, según admiten varios miembros destacados del equipo de campaña que rodea estas semanas al presidente del Gobierno.

Consideran que esa movilización en la calle puede provocar un efecto no deseado y volverse contra ellos porque puede, a su vez, favorecer a opciones de derecha o ultraderecha que tienen mensaje sobre el orden y contra el caos.

Esa tensión viene a ser como la tuerca que es preciso apretar, pero que si se le da una vuelta de más se pasa de rosca y no sólo deja de ser efectiva, sino que además se vuelve en contra de quien la aprieta.

Por eso, entienden que el PP esté alertando estos días como estrategia de campaña sobre el caos en las calles por esas protestas y manifestaciones.

Este domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los violentos altercados registrados en la noche del sábado en Barcelona, con más de un centenar de detenidos y saqueos de tiendas.

Durante un acto celebrado en Salamanca, Feijóo acusó a Sánchez de "dar lecciones sobre la paz" cuando el mismo la ha "dinamitado".

Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró que el 29 de noviembre "nos jugamos que el caos se instale en las calles de la mano del Partido Socialista o que el orden se restablezca de la mano de Vox".

Sánchez es el primer presidente de la democracia que cierra sus mandatos con más decretos que leyes tramitadas en las Cortes. Diseño: Arte EE

En el grupo reducido de campaña creado entre Moncloa y el PSOE provocó alarma esta semana lo que ocurrió en A Coruña, cuando una manifestación contra la presencia de Abascal terminó en graves incidentes y cargas policiales.

Si se generalizara ese tipo de protestas contra los actos de Vox, podría producirse un efecto negativo contra la izquierda, según temen.

Lo mismo ha ocurrido este fin de semana con los graves incidentes en Barcelona, que han alarmado al Gobierno.

Su idea es transmitir mensajes de firmeza frente a las protestas, como anticipó este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien habló de "actos de violencia gratuita" y aseguró: "Los que defendemos la convivencia no nos dedicamos a romper escaparates, no nos dedicamos a dañar el espacio público. Y los que somos demócratas no nos tapamos la cara cuando vamos por la calle".

Los informes policiales que maneja el Gobierno aseguran que en esos incidentes se detectó la presencia de grupos pequeños de alborotadores dispuestos a convertir las protestas en actos violentos, con diferencias evidentes entre los casos de la Coruña y Barcelona.

En este último caso, se detectó el impulso a la protesta desde redes sociales por parte de grupos radicales.

Su generalización puede, según ese análisis, asustar a votantes y agruparlos alrededor de esas llamadas opciones de "orden".

Porque, además, todo esto se produce en un clima de violencia en las calles en otros países europeos, especialmente, en Francia.

Las protestas de España están muy lejos de esa violencia pero, precisamente, puede despertarse el temor a llegar a una situación similar.

Hay un precedente en 2019, cuando se repitieron las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019 por imposibilidad de sacar adelante una investidura.

Esas elecciones se produjeron en un clima de enfrentamientos en las calles en Cataluña por la sentencia del Tribunal Supremo por el procés independentista. Hubo una huelga general en Cataluña y se fue a las urnas de las generales con las imágenes de muy graves incidentes.

En esas elecciones, el PSOE perdió tres escaños con respecto a las generales de abril de ese año. El PP, por contra, subió más de cuatro puntos y recuperó 23 escaños respecto al resultado de abril, es decir, sólo siete meses antes.

Queda antes de las elecciones generales la jornada de huelga general del 11 de noviembre, días antes de la campaña, y con un efecto imprevisible en el resultado electoral.

Fuentes socialistas entienden que esa protesta se convertirá finalmente en enormes manifestaciones que no alteren el orden público y con seguimiento muy limitado del paro.

Recuerdan que aún se mantiene la acampada en la Puerta del Sol, pese a que ya no está presente el Sindicato de Inquilinas, no tiene casi repercusión en los medios y no celebran actos públicos, colonizados por grupos situados mucho más a la izquierda que el PSOE y el Frente Amplio.

Desde el Gobierno se considera que esa acampada carece ya de sentido, aunque mantiene que no hay base legal para que la policía la desmantele por la fuerza. Tendrán que ser los participantes los que lo hagan.

En el equipo de campaña de Sánchez están razonablemente satisfechos con la marcha de la precampaña, porque han conseguido el primer paso: crear la impresión de que es posible alcanzar en escaños y votos.

Insisten en que hay una caída de votos del PP en favor de Vox y una subida del PSOE a costa de sus socios de izquierdas y de la abstención. Para mantener esa tendencia necesitan sostener esa ilusión.

En ese equipo de Sánchez, coordinado con Ferraz, tienen un papel muy importante los ministros Óscar López, Óscar Puente y Félix Bolaños, además, de algún miembro del Gabinete del presidente. Y en el PSOE, María Jesús Montero, Rebeca Torró y Pilar Bernabé.

Sobre todo destaca el papel de López, porque es de todos ellos el que más campañas ha hecho, como candidato, como responsable máximo o como miembro del equipo.

Hace campañas desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, luego con Alfredo Pérez Rubalcaba y ahora con Sánchez, en 2023 y ahora.

Además, fue candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y jefe de campaña de municipales como la de Miguel Sebastián al Ayuntamiento de Madrid.

En esa condición ha participado en multitud de negociaciones con el PP sobre debates electorales, además de haber manejado encuestas en cada uno de esos procesos electorales.