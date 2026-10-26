Elecciones generales del 29N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, actos de PSOE, PP y Vox, encuestas, listas, sondeos y voto por correo
La agenda del lunes 26 de octubre estará marcada por el viaje de Sánchez a Asturias, el cierre de listas del 29-N y el despliegue del Gobierno en Valencia y en el exterior.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Pedro Sánchez protagoniza la jornada en Gijón combinando visitas a Astilleros Armón y un centro educativo con el mitin de precampaña para arropar a Adriana Lastra.
En el ámbito electoral, concluye el plazo oficial para registrar las candidaturas al 29-N con incógnitas abiertas en plazas clave de Frente Amplio y la remodelación del Consell valenciano tras el salto de Susana Camarero al Senado.
En el ámbito ministerial, el Ejecutivo activa una ofensiva con Carlos Cuerpo visitando las zonas afectadas por la DANA en Valencia, Margarita Robles y Luis Planas en compromisos internacionales, y una amplia presencia de ministros en medios de comunicación.
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Del CGPJ a la ley antiokupas: las 23 iniciativas bloqueadas que Feijóo esgrime como aval de sus 15 compromisos con España
Alberto Núñez Feijóo ha situado en el núcleo de su campaña electoral un "Contrato con España" compuesto por 15 compromisos para la "reconstrucción nacional", emulando la fórmula del documento que firmó en 2009 en Galicia antes de lograr su primera mayoría absoluta.
Desde Génova esgrimen que estos compromisos —en materias como vivienda, pensiones, bajadas fiscales o seguridad— no parten de cero, sino de 23 iniciativas legislativas (como la ley antiokupas o la reforma del CGPJ) que el PP presentó en la última legislatura y que fueron frenadas por la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.
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Temor en el PSOE a que la violencia callejera atribuida a la extrema izquierda favorezca el 29-N a los partidos "de orden"
El equipo de campaña de Pedro Sánchez teme que la escalada de incidentes violentos en Barcelona o La Coruña actúe como un bumerán electoral y acabe movilizando el voto en favor de los partidos que abanderan el orden, como PP y Vox.
Aunque los socialistas fiaban su remontada del 29-N a la agitación social por la vivienda, los servicios públicos y la huelga general de los sindicatos, en Ferraz y Moncloa preocupa que la violencia callejera desdibuje ese clima reivindicativo y refuerce el discurso de la derecha contra el Gobierno.
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Elecciones generales del 29-N | Un día clave para afinar las listas con Pedro Sánchez en el foco
¡Buenos días! Arrancamos el directo de este lunes 26 de octubre, una jornada clave hacia las elecciones del 29-N en la que Pedro Sánchez visita Asturias para arropar a Adriana Lastra tras sus actos institucionales en Gijón.
Además, hoy expira a medianoche el plazo fatal para registrar las candidaturas, con Frente Amplio apurando sus listas y el PP forzando cambios en el Consell valenciano.
Todo ello mientras el Gobierno activa una intensa ofensiva con Carlos Cuerpo en las zonas afectadas de Valencia, viajes internacionales de Margarita Robles y Luis Planas, y una amplia presencia de ministros en medios de comunicación. ¡Comenzamos!