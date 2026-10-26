Elecciones generales del 29N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, actos de PSOE, PP y Vox, encuestas, listas, sondeos y voto por correo

Pedro Sánchez protagoniza la jornada en Gijón combinando visitas a Astilleros Armón y un centro educativo con el mitin de precampaña para arropar a Adriana Lastra.

En el ámbito electoral, concluye el plazo oficial para registrar las candidaturas al 29-N con incógnitas abiertas en plazas clave de Frente Amplio y la remodelación del Consell valenciano tras el salto de Susana Camarero al Senado.

En el ámbito ministerial, el Ejecutivo activa una ofensiva con Carlos Cuerpo visitando las zonas afectadas por la DANA en Valencia, Margarita Robles y Luis Planas en compromisos internacionales, y una amplia presencia de ministros en medios de comunicación.