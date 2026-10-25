Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el adelanto electoral en España: encuestas, sondeos y voto por correo

La agenda política de este domingo sigue con el foco puesto en las elecciones generales del 29-N. Arranca con el foco en Móstoles, donde Frente Amplio celebra un acto de precampaña con la intervención de Ada Colau, Emilio Delgado y Toni Valero.

En paralelo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acude por la mañana a Valladolid para participar en la tradicional Marcha contra el Cáncer y mostrar el respaldo del Ejecutivo a la investigación médica.

Por la tarde, la actividad institucional se desplaza a Castilla-La Mancha con la presencia de la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, en la apertura solemne de la Puerta Santa de la Catedral de Toledo.