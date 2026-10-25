Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el adelanto electoral en España: encuestas, sondeos y voto por correo
La precampaña de las elecciones generales del 29-N continúa con un mitin de Ada Colau en Móstoles con Frente Amplio.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La agenda política de este domingo sigue con el foco puesto en las elecciones generales del 29-N. Arranca con el foco en Móstoles, donde Frente Amplio celebra un acto de precampaña con la intervención de Ada Colau, Emilio Delgado y Toni Valero.
En paralelo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acude por la mañana a Valladolid para participar en la tradicional Marcha contra el Cáncer y mostrar el respaldo del Ejecutivo a la investigación médica.
Por la tarde, la actividad institucional se desplaza a Castilla-La Mancha con la presencia de la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, en la apertura solemne de la Puerta Santa de la Catedral de Toledo.
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El PSOE critica a Feijóo por el plan anti okupas pero Sánchez llevó en su programa la misma medida para echarlos en 48h
La vivienda vuelve a encender el enfrentamiento electoral tras comprometer Alberto Núñez Feijóo una ley antiokupación en sus primeros 100 días de Gobierno para expulsar a los infractores en 48 horas, una medida que el PSOE ya incluyó en su programa electoral de hace tres años pero que no llegó a desarrollar en la legislatura.
Desde las filas socialistas han salido al paso ridiculizando el ejemplo esgrimido por el líder popular sobre el uso de recibos de comida rápida para demorar judicialmente los desalojos, eludiendo confrontar con el grueso de su paquete normativo mientras el PSOE mantiene el rechazo a celebrar un debate monográfico sobre vivienda entre ambas formaciones.
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El renacer de la ultraizquierda violenta: de los escraches a Abascal a los proetarras de Irún y los 'antifa' de Sol y Barcelona
Los informes de seguridad alertan de un repunte de la agresividad callejera por parte de colectivos radicales de extrema izquierda y grupos de hinchadas ultras del fútbol —como Bukaneros o Riazor Blues—, que han comenzado a coordinarse con plataformas como la Coordinadora Juvenil Socialista (GKS) para reventar actos políticos de cara al 29-N.
El episodio más reciente se registró durante un mitin del líder de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña, donde encapuchados vinculados al radicalismo futbolístico trataron de boicotear el acto. La Policía mantiene el foco sobre la extensión de este clima de tensión y contramanifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona o Irún a medida que avanza la carrera electoral.
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Elecciones generales del 29-N | Esta es la agenda del domingo, 25 de octubre
¡Buenos días! Arrancamos el directo de este domingo 25 de octubre para seguir al minuto toda la actualidad política y social de la jornada.
El pulso electoral se concentra hoy en Madrid con el gran acto de Frente Amplio en Móstoles, donde Ada Colau, Emilio Delgado y Toni Valero presentan sus líneas maestras de cara a las generales.
En la agenda del Gobierno, la mañana queda marcada por el apoyo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la multitudinaria Marcha contra el Cáncer en Valladolid, mientras que por la tarde la ministra Milagros Tolón acude a un acto solemne en la Catedral de Toledo.
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