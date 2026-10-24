El Rey, durante su intervención en los Premios Princesa de Asturias. Efe

Felipe VI aprovecha su viaje a Oviedo para operarse de cataratas en el ojo izquierdo: pasará la noche en el hospital

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LO ESENCIAL Las claves El rey Felipe VI ha sido intervenido de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. La operación duró aproximadamente 30 minutos, se desarrolló con normalidad y el monarca pasará la noche en el hospital para su seguimiento. El procedimiento se realizó tras concluir la agenda oficial de la Familia Real en Asturias por los Premios Princesa de Asturias. Está previsto que el Rey regrese a Madrid este domingo y mantenga su agenda oficial el lunes con la apertura del Curso Académico de las Reales Academias.

Apenas unas horas después de concluir su fin de semana de actos en Oviedo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, el rey Felipe VI ha aprovechado su estancia para someterse a una intervención de cataratas en su ojo izquierdo.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Palacio de la Zarzuela. La intervención ha tenido lugar en torno a las 21:30 horas, según han informado desde la Casa del Rey, y está enmarcada en un procedimiento médico rutinario.

La operación se ha desarrollado con normalidad y ha tenido una duración aproximada de 30 minutos. Esta intervención se ha llevado a cabo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en la capital ovetense, centro en el que el monarca permanecerá durante esta noche para facilitar su seguimiento tras el procedimiento.

Los reyes Felipe VI y Letizia este sábado en la Cofradía de Santa Ana de Llanes. EFE

Esta situación se produce tras varios días de intensa actividad institucional en la capital asturiana, donde el Rey ha participado en distintos compromisos: en el concierto previo a la ceremonia de entrega de Premios Princesa de Asturias, en las audiencias anteriores a la gala, en la gran cita en el Teatro Campoamor y enla visita a la Cofradía de Santa Ana de Llanes, distinguida como 'Pueblo Ejemplar 2026'.

La agenda en Asturias ha reunido a representantes del ámbito institucional, cultural, científico y social, en una de las citas más destacadas del calendario anual de la Familia Real.

Tras concluir este sábado 24 de octubre los actos oficiales previstos en Llanes, Su Majestad ha acudido al centro especializado para someterse a esta intervención programada.

Se espera que el Rey regrese a Madrid mañana domingo 25 de octubre. El lunes, en su agenda de actos oficiales, permanece, por el momento, la solemne apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, que representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país.

En esta ocasión, el acto se celebrará en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en un encuentro que contará con las intervenciones de su presidente, Luis Cazorla, de la secretaria general de esta Real Academia, Ana Fernández-Tresguerres, quien dará lectura a la memoria de actividades del curso anterior de las Reales Academias.

También intervendrá el académico Manuel Aragón, quien pronunciará la lección inaugural, Significado y valor de la Constitución. Tras la inauguración, Su Majestad mantendrá un encuentro con los invitados a esta sesión, en la que estarán los presidentes de todas las academias pertenecientes al Instituto de España.