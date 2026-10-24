Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de PSOE, PP y Vox, voto por correo, encuestas y sondeos

La jornada política del sábado 24 de octubre arranca con ritmo en el territorio nacional. Pedro Sánchez se desplaza hasta Granada para encabezar un acto del PSOE, mientras Alberto Núñez Feijóo protagoniza un encuentro con simpatizantes del PP en Vigo para afianzar el voto en Galicia.

En Cataluña se escenifica una alianza clave tras su acuerdo de confluencia: Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) comparten por primera vez escenario en Barcelona en un acto conjunto que estrena su lista compartida al Congreso.

En el ámbito institucional y de Gobierno, la Familia Real y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acuden a Llanes para entregar el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.