Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de PSOE, PP y Vox, voto por correo, encuestas y sondeos
Los actos electorales de Sánchez en Granada y Feijóo en Vigo, el debut de la alianza Montero-Rufián y el galardón al Pueblo Ejemplar marcan la jornada del sábado.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La jornada política del sábado 24 de octubre arranca con ritmo en el territorio nacional. Pedro Sánchez se desplaza hasta Granada para encabezar un acto del PSOE, mientras Alberto Núñez Feijóo protagoniza un encuentro con simpatizantes del PP en Vigo para afianzar el voto en Galicia.
En Cataluña se escenifica una alianza clave tras su acuerdo de confluencia: Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) comparten por primera vez escenario en Barcelona en un acto conjunto que estrena su lista compartida al Congreso.
En el ámbito institucional y de Gobierno, la Familia Real y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acuden a Llanes para entregar el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.
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El Rey recuerda en los Princesa de Asturias que la democracia exige un "cuidado de las formas" para garantizar la "convivencia"
Durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo, el Rey Felipe VI ha reivindicado que la democracia exige un "compromiso diario" y un "cuidado de sus formas e instituciones" para garantizar la convivencia social.
A pocas semanas de las elecciones del 29-N, el Monarca ha remarcado que el sistema democrático no concluye en las urnas y ha llamado a la serenidad y al valor del tiempo frente al ritmo acelerado de la tecnología y el "bombardeo informativo".
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Radiografía de 1,6 M de nuevos electores: preguntan qué votar a la IA, la vivienda los divide y se decidirán justo antes del 29-N
A cinco semanas del 29-N, los datos desmontan el mito del "apagón demoscópico" sobre la Generación Z: no hay una ola oculta de izquierdas, sino un electorado fragmentado e indefinido.
Los 1,6 millones de nuevos votantes muestran una alta volatilidad, sitúan el acceso a la vivienda como su principal brecha y decidirán sus apoyos a última hora consultando propuestas, en muchos casos, a través de herramientas de IA.
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Elecciones generales 29N | Arranca la jornada del sábado, 24 de octubre
¡Buenos días! Arrancamos el directo de este sábado 24 de octubre con la última hora de la actualidad política.
La precampaña coge fuerza en el territorio: Pedro Sánchez protagoniza un acto en Granada, Alberto Núñez Feijóo se desplaza a Vigo e Irene Montero y Gabriel Rufián escenifican en Barcelona la alianza entre Podemos y ERC.
En el plano institucional, la Familia Real y el ministro Luis Planas entregan en Llanes el premio al Pueblo Ejemplar a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.
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