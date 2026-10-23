Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral en España y Pedro Sánchez, actos de PSOE, PP y Vox, encuestas y voto por correo
La entrega de los Premios Princesa de Asturias, la comparecencia de Bustinduy sobre vivienda y la agenda de los ministros marcan la jornada del 23 de octubre.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Los Premios Princesa de Asturias centran el foco institucional de este viernes 23 de octubre con la presencia de Carlos Cuerpo, Sara Aagesen y Luis Planas acompañando a los Reyes y la Familia Real en Oviedo.
En la agenda de gestión y política social, Pablo Bustinduy detalla las nuevas medidas sobre vivienda y protección a las personas consumidoras, mientras Mónica García preside el Consejo Interterritorial de Salud e interviene en el Congreso de Periodismo Sanitario.
La actividad del Ejecutivo en precampaña se complementa con un intenso despliegue mediático y territorial, destacando las entrevistas a Ernest Urtasun y Óscar López en televisión, la visita de Félix Bolaños a las instalaciones de Inditex en Arteixo y el viaje de Margarita Robles a Melilla.
Por otro lado, en Mahón, Menorca, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto de precampaña.
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El Gobierno aprueba subvenciones por 350.000 euros para fundaciones de partidos: el PP es el más beneficiado con 119.605 euros
El Boletín Oficial del Estado ha publicado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria.
Según el real decreto firmado por el ministro de Cultura las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general "el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social".
La cuantía de la subvención se determinará en función proporcional a la representación obtenida en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por las formaciones políticas a las que las fundaciones y asociaciones se encuentren vinculadas.
Por ello, las vinculadas al PP recibirán 119.605 euros, la mayor cuantía de las ayudas, seguidas de las fundaciones relacionadas con el PSOE, con 96.735,38 euros, a la que se suman las asociadas al PSC (17.899), mientras que las de Vox podrán recibir 44.803 euros. Por su parte, las entidades vinculadas a la coalición Sumar percibirán 44.627 euros.
El reparto incluye también a las fundaciones y asociaciones vinculadas a ERC, con 6.830 euros; Junts, con 5.795; EH Bildu, con 4.911; y el PNV con 4.063 euros. Asimismo, el BNG recibirá una subvención de 2.256; Coalición Canaria, 1.705 euros, y Unión del Pueblo Navarro, 764.
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Los partidos extraparlamentarios trabajan a contrarreloj este fin de semana para recoger avales y concurrir el 29-N
Los partidos extraparlamentarios trabajan a contrarreloj para reunir los avales que les permitan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tienen hasta el lunes 26 de octubre para recabar esos apoyos.
Es el caso de formaciones como Democracia21, el partido que lidera la abogada Miriam González, que concurrirá por Madrid y Barcelona, o Iusticia Europa, impulsado por el también abogado Luis María Pardo, que se presentará por Madrid. Ambas formaciones irán por primera vez a unas elecciones generales.
También probará suerte Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por Luis 'Alvise' Pérez. Si consigue reunir los avales, concurrirá por primera vez en unos comicios generales, tras obtener representación en las europeas.
Otros partidos, como Frente Obrero, Adelante Andalucía o Falange, ya se presentaron en los comicios de 2023, pero no lograron representación, y ahora vuelven a intentarlo.
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La Junta Electoral resuelve que el CIS de Tezanos "vulnera la ley" al ocultar los datos que explican cómo 'cocina' sus resultados
La Junta Electoral Central (JEC) ha dictaminado que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vulneró la ley electoral al no facilitar al PP en el plazo legal los datos metodológicos del barómetro preelectoral de octubre.
El árbitro electoral ordena a su presidente, José Félix Tezanos, entregar de inmediato la información requerida sobre la 'cocina' de sus encuestas y le insta formalmente a abstenerse de repetir estas actuaciones durante el resto de la campaña del 29-N.
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La deuda pública crece a un ritmo de 192 millones al día desde que Sánchez llegó a la Moncloa hace ocho años
La deuda pública de España ha crecido a un ritmo de 192 millones de euros diarios desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, situando el pasivo total de las Administraciones Públicas en el récord histórico de 1,762 billones de euros.
Este incremento coloca el endeudamiento en niveles sin precedentes en vísperas del 29-N, irrumpiendo en el debate electoral con la prima de riesgo en su punto más alto en 17 meses y la vista puesta en el encarecimiento de los intereses para las arcas públicas.
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Elecciones generales España | Arranca la jornada del viernes 23 de octubre
¡Muy buenos días! Arrancamos el directo de este viernes, 23 de octubre, con la mirada puesta en el despliegue institucional del Gobierno y los principales frentes de la precampaña hacia las elecciones del 29-N.
El epicentro institucional se traslada hoy a Oviedo con motivo de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, cita que contará con representación ministerial al máximo nivel encabezada por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
En Madrid, la atención se reparte entre las novedades que presente el Ministerio de Derechos Sociales en materia de vivienda, la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y los pronunciamientos de los miembros del Ejecutivo en un día de intensa actividad institucional.