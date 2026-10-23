Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral en España y Pedro Sánchez, actos de PSOE, PP y Vox, encuestas y voto por correo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria.

Según el real decreto firmado por el ministro de Cultura las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general "el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social".

La cuantía de la subvención se determinará en función proporcional a la representación obtenida en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por las formaciones políticas a las que las fundaciones y asociaciones se encuentren vinculadas.

Por ello, las vinculadas al PP recibirán 119.605 euros, la mayor cuantía de las ayudas, seguidas de las fundaciones relacionadas con el PSOE, con 96.735,38 euros, a la que se suman las asociadas al PSC (17.899), mientras que las de Vox podrán recibir 44.803 euros. Por su parte, las entidades vinculadas a la coalición Sumar percibirán 44.627 euros.

El reparto incluye también a las fundaciones y asociaciones vinculadas a ERC, con 6.830 euros; Junts, con 5.795; EH Bildu, con 4.911; y el PNV con 4.063 euros. Asimismo, el BNG recibirá una subvención de 2.256; Coalición Canaria, 1.705 euros, y Unión del Pueblo Navarro, 764.