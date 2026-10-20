Elecciones generales 29-N, última hora en directo | Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, actos y listas del PP, PSOE y Vox, pactos electorales y voto por correo
El Consejo de Ministros y el acto de Santiago Abascal en Ponferrada marcan la agenda política de este martes, 20 de octubre.
Feijóo promete en su contrato con España "garantizar las pensiones, bajar los impuestos y subir el salario medio"
Rebelión del PSOE de Palencia contra Ferraz: toda la lista renuncia por la imposición de Martínez Seijo
El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros, un paquete de medidas de calado judicial y social. Sobre la mesa del Ejecutivo destaca la creación urgente de 500 plazas para jueces y 200 para fiscales.
En el tablero político, la carrera hacia el 29-N pisa el acelerador. El líder de Vox, Santiago Abascal, desembarca esta tarde a las 19:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, donde protagonizará uno de sus principales mítines de precampaña para movilizar al electorado berciano.
Por otro lado, a partir del 21 de octubre y hasta el próximo día 26, se abre el plazo improrrogable para que formaciones y coaliciones registren sus listas definitivas al Congreso y al Senado ante las Juntas Electorales Provinciales.
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Mónica García renuncia a ir de número 2 en la lista de Frente Amplio por Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha renunciado a ser la número dos de las listas de Frente Amplio por Madrid al Congreso de los Diputados. La dirigente de Más Madrid ha cedido su puesto a Tesh Sidi, compañera de formación y también diputada en la Cámara Baja. El número uno será Emilio Delgado, como ya se había anunciado hace unos días.
García ha adoptado esta decisión tras una "profunda reflexión", según ha confirmado a El País. La ministra seguirá siendo la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.
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Elecciones 29-N | Arranca la jornada del martes 20 de octubre
¡Buenos días! Bienvenidos al seguimiento en directo de la actualidad política de este martes 20 de octubre.
Hoy ponemos el foco en tres frentes. En La Moncloa, el Consejo de Ministros da luz verde a un refuerzo urgente de 700 plazas para jueces y fiscales. En Ponferrada, Santiago Abascal busca movilizar a su electorado con un mitin decisivo esta tarde. Y en el calendario, donde arranca la cuenta atrás: mañana se abre el plazo improrrogable para registrar las listas al Congreso y al Senado.