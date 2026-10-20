Elecciones generales 29-N, última hora en directo | Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, actos y listas del PP, PSOE y Vox, pactos electorales y voto por correo

El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros, un paquete de medidas de calado judicial y social. Sobre la mesa del Ejecutivo destaca la creación urgente de 500 plazas para jueces y 200 para fiscales.

En el tablero político, la carrera hacia el 29-N pisa el acelerador. El líder de Vox, Santiago Abascal, desembarca esta tarde a las 19:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, donde protagonizará uno de sus principales mítines de precampaña para movilizar al electorado berciano.

Por otro lado, a partir del 21 de octubre y hasta el próximo día 26, se abre el plazo improrrogable para que formaciones y coaliciones registren sus listas definitivas al Congreso y al Senado ante las Juntas Electorales Provinciales.