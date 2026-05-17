Elecciones Andalucía 2026, hoy en directo | Última hora de las votaciones, colegios electorales y candidatos de PP, PSOE, Vox y Por Andalucía
Andalucía elige este domingo 17 de mayo a los 109 diputados de su Parlamento. Juanma Moreno parte como claro favorito según los últimos sondeos, y todas las miradas están puestas en los pactos y el reparto final de escaños.
Los colegios electorales abrirán a las 9:00 para dar inicio oficial a la votación, mientras que su cierre llegará a las 20:00, momento en el que arrancará el escrutinio.
A lo largo de la jornada, la Junta de Andalucía ofrecerá datos del porcentaje de participación en tiempo real. El primer avance será a las 11:30.
Las elecciones autonómicas en Andalucía arrancan este 17 de mayo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas, en una jornada en la que más de 6,8 millones de electores están llamados a decidir la composición del Parlamento de Andalucía, donde se eligen 109 diputados y la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños.
La cita llega marcada por el intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE, liderado por María Jesús Montero, buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos, mientras fuerzas de izquierda como Por Andalucía o Adelante Andalucía pueden volver a tener un papel relevante en el reparto final.
¿Cuántos escaños necesita un partido para gobernar?
Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños que fija el Parlamento de Andalucía (la mitad más uno de los 109 diputados totales).
Según el sondeo de EL ESPAÑOL, Juanma Moreno rozaría esa cifra obteniendo el 42,8% de los votos y un resultado de entre 54 y 55 escaños. Es decir, el candidato del PP podría gobernar en solitario, por lo que la batalla final por ese último escaño clave se disputaría en provincias como Almería, Granada, Huelva y Sevilla.
¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los resultados de la noche electoral se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:00. En ese momento se difundirán los sondeos a pie de urna y, posteriormente, dará inicio el escrutinio que dará las primeras pinceladas del reparto de escaños.
No será hasta cerca de las 23:00 cuando se alcanzará prácticamente el 100% del escrutinio provisional y se conocerán los resultados de las elecciones autonómicas.
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Elecciones Andalucía, hoy en directo | ¿A qué hora puedo votar?
Puedes ejercer tu derecho al voto hoy de manera ininterrumpida desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.
Las urnas permanecen abiertas durante un total de once horas para facilitar la afluencia de los ciudadanos en los cerca de 3.800 colegios electorales repartidos por toda Andalucía, permitiendo que los electores acudan a votar a la hora que mejor se adapte a sus planes de la jornada dominical.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Qué participación hubo en 2022?
En las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en junio de 2022, la participación ciudadana se situó en el 58,36% del censo electoral.
Esta cifra supuso un incremento de casi dos puntos porcentuales (1,81% más) en comparación con los comicios autonómicos de diciembre de 2018, rompiendo así con la tendencia a la baja de la anterior convocatoria.
En total, acudieron a las urnas más de 3,7 millones de andaluces en una jornada electoral que estuvo marcada por celebrarse por primera vez en un día de pleno verano, lo que obligó a extremar las medidas frente a las altas temperaturas.
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Elecciones de Andalucía | ¿A qué hora se conocerán los avances de participación?
Los tres avances oficiales de participación programados por la Junta de Andalucía para la jornada de hoy se difundirán a las 11:30 horas, las 14:00 horas y las 18:00 horas.
El dato del mediodía (14:00) promete ser el primer gran indicador real para medir la movilización del electorado, mientras que el de la tarde (18:00) marcará la tendencia final justo antes del cierre de las urnas.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Qué provincias reparten más escaños?
En el reparto de los 109 escaños que componen el Parlamento de Andalucía, las provincias que eligen a un mayor número de diputados son Sevilla, con 18 escaños, y Málaga, con 17 escaños.
Al ser los dos territorios con mayor densidad de población de la comunidad autónoma, concentran la mayor parte del peso parlamentario. Por detrás de ellas se sitúan la provincia de Cádiz, que reparte 15 escaños, y Granada, que asigna un total de 13 representantes a la cámara.
En el extremo opuesto de la tabla, las provincias con menor representación debido a su menor población de derecho son Huelva y Jaén, que eligen a 11 diputados cada una.
Completan el arco parlamentario Almería y Córdoba, con un reparto de 12 escaños por territorio.
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Elecciones de Andalucía, en directo | ¿Cuáles han sido los grandes temas de campaña?
La campaña electoral en Andalucía ha estado fuertemente marcada por el debate en torno a los servicios públicos, con especial foco en la situación de la sanidad pública, las listas de espera y la gestión de la educación y la dependencia.
Mientras los bloques de la izquierda han concentrado sus críticas en lo que consideran un deterioro y privatización de estos servicios, el Partido Popular ha defendido su gestión basándose en el aumento presupuestario y la estabilidad institucional lograda.
Asimismo, la economía y la fiscalidad han sido ejes centrales, confrontando el modelo de bajadas de impuestos del actual Ejecutivo frente a las propuestas de reforma fiscal y blindaje social de la oposición.
Por otro lado, la sequía y la gestión del agua han ocupado un lugar prioritario en la agenda política, dado el enorme impacto que el cambio climático y la falta de recursos hídricos tienen sobre el sector agrícola y ganadero, motor económico del territorio.
Junto a las infraestructuras, la despoblación de las zonas rurales y el desempleo, especialmente el juvenil, la campaña ha derivado de forma inevitable en una lectura en clave nacional.
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Elecciones Andalucía 2026, hoy | ¿Quién lidera la candidatura del PSOE andaluz?
La candidatura del PSOE de Andalucía está liderada por María Jesús Montero.
La política sevillana, que dejó sus funciones en el Ejecutivo central para centrarse por completo en la campaña andaluza, encabeza la lista socialista a la Presidencia de la Junta en esta cita del 17 de mayo.
Con este movimiento, la formación busca un fuerte revulsivo apostando por una de las figuras con mayor peso político e institucional del partido.
Montero ejerció anteriormente como consejera de Salud en la Junta de Andalucía y, posteriormente, de Hacienda.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Cuántos andaluces están llamados a votar hoy?
Un total de 6.812.861 andaluces están llamados a votar en la jornada electoral de hoy.
Esta cifra oficial del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) se divide en dos grandes bloques: 6.510.856 electores que residen actualmente en la comunidad autónoma y otros 302.005 ciudadanos inscritos que viven en el extranjero y que pueden ejercer su derecho sin necesidad de solicitarlo previamente.
Por provincias, Sevilla (1,59 millones) y Málaga (1,28 millones) son las regiones que concentran el mayor grueso de los votantes convocados a las urnas.
Además, 369.853 jóvenes andaluces podrán participar por primera vez en las elecciones autonómicas.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Cuál es la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz?
La mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía está fijada en 55 escaños. Esta cifra representa la mitad más uno de los 109 diputados totales que componen la cámara autonómica y que se eligen entre las ocho provincias de la comunidad.
En el caso de que ningún partido logre alcanzar esa barrera de los 55 escaños, el sistema parlamentario abre la puerta a las negociaciones.
Esto obliga a las fuerzas mayoritarias a buscar coaliciones de gobierno con otros grupos políticos o, al menos, a negociar la abstención de terceras fuerzas para poder sacar adelante la investidura y comenzar la legislatura.
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Elecciones de Andalucía | ¿A qué hora abren los colegios electorales?
Los colegios electorales en Andalucía abren sus puertas oficialmente a las 9:00 de la mañana para dar comienzo a la votación de las elecciones autonómicas.
No obstante, la constitución formal de las mesas arranca a las 8:00, momento en el que deben presentarse los presidentes, vocales e interventores designados para verificar el material y solucionar posibles incidencias antes de recibir a los primeros votantes.
Una vez iniciada la jornada, las urnas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida durante once horas, fijándose el cierre de los colegios a las 20:00 horas.
A partir de ese momento se darán por concluidas las votaciones y se procederá a la introducción de los votos por correo antes de comenzar el escrutinio de las papeletas.
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Último sondeo con suspense final: Juanma Moreno llegará al 17-M con un pie en 54 escaños y el otro en 55 y mayoría absoluta
El popular Juanma Moreno afrontará el 17-M con la mayoría absoluta en el alambre: si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto.
Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.
La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños, por lo que el resultado queda en el aire en la recta final de la campaña.
La batalla se resolverá por un puñado de papeletas en varias provincias, donde Moreno puede perder escaños para mantener la mayoría absoluta si se desmoviliza su electorado.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¡Bienvenidos a la cobertura de las elecciones andaluzas!
Hoy, domingo 17 de mayo, más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento autonómico.
A las 09:00 horas abrirán los colegios electorales en una cita clave marcada por el intento de Juanma Moreno Bonilla (PP) de revalidar gobierno así como los resultados de María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) de cara a los futuros pactos.
Podrás seguirlo todo minuto a minuto en EL ESPAÑOL.