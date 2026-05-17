Elecciones Andalucía 2026, hoy en directo | Última hora de las votaciones, colegios electorales y candidatos de PP, PSOE, Vox y Por Andalucía

Las elecciones autonómicas en Andalucía arrancan este 17 de mayo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas, en una jornada en la que más de 6,8 millones de electores están llamados a decidir la composición del Parlamento de Andalucía, donde se eligen 109 diputados y la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños.

La cita llega marcada por el intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE, liderado por María Jesús Montero, buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos, mientras fuerzas de izquierda como Por Andalucía o Adelante Andalucía pueden volver a tener un papel relevante en el reparto final.

¿Cuántos escaños necesita un partido para gobernar?

Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños que fija el Parlamento de Andalucía (la mitad más uno de los 109 diputados totales).

Según el sondeo de EL ESPAÑOL, Juanma Moreno rozaría esa cifra obteniendo el 42,8% de los votos y un resultado de entre 54 y 55 escaños. Es decir, el candidato del PP podría gobernar en solitario, por lo que la batalla final por ese último escaño clave se disputaría en provincias como Almería, Granada, Huelva y Sevilla.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

Los resultados de la noche electoral se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:00. En ese momento se difundirán los sondeos a pie de urna y, posteriormente, dará inicio el escrutinio que dará las primeras pinceladas del reparto de escaños.

No será hasta cerca de las 23:00 cuando se alcanzará prácticamente el 100% del escrutinio provisional y se conocerán los resultados de las elecciones autonómicas.