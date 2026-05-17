Elecciones Andalucía 2026, hoy en directo | Resultados, escrutinio, participación y últimas noticias

- Resultados elecciones Andalucía 2026

- Último sondeo con suspense final: Juanma Moreno llegará al 17-M con un pie en 54 escaños y el otro en 55 y mayoría absoluta

Las elecciones autonómicas en Andalucía 2026 arrancan este 17 de mayo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas. La cita llega marcada por el intento de Juanma Moreno Bonilla de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE, liderado por María Jesús Montero, buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos.

🔴 ¿Cuántos escaños necesita un partido para gobernar?

Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños que fija el Parlamento de Andalucía (la mitad más uno de los 109 diputados totales).

🔴 ¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de Andalucía?

Los resultados de la noche electoral se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:00. En ese momento se difundirán los sondeos a pie de urna y, posteriormente, dará inicio el escrutinio que dará las primeras pinceladas del reparto de escaños.