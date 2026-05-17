Elecciones Andalucía 2026, hoy en directo | Resultados, escrutinio, participación y últimas noticias
Andalucía elige este domingo 17 de mayo a los 109 diputados de su Parlamento. Juanma Moreno parte como claro favorito según los últimos sondeos, y todas las miradas están puestas en los pactos y el reparto final de escaños.
La participación crece tres puntos a las 14.00 con respecto a 2022: más del 37,23 % de los andaluces ya ha votado
- Resultados elecciones Andalucía 2026
- Último sondeo con suspense final: Juanma Moreno llegará al 17-M con un pie en 54 escaños y el otro en 55 y mayoría absoluta
Las elecciones autonómicas en Andalucía 2026 arrancan este 17 de mayo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas. La cita llega marcada por el intento de Juanma Moreno Bonilla de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE, liderado por María Jesús Montero, buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos.
🔴 ¿Cuántos escaños necesita un partido para gobernar?
Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños que fija el Parlamento de Andalucía (la mitad más uno de los 109 diputados totales).
🔴 ¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de Andalucía?
Los resultados de la noche electoral se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:00. En ese momento se difundirán los sondeos a pie de urna y, posteriormente, dará inicio el escrutinio que dará las primeras pinceladas del reparto de escaños.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Carolina España espera "una gran participación" en la jornada electoral
La candidata número dos del Partido Popular a las elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Carolina España, ha expresado su deseo de que en esta jornada haya una gran participación en la que ha calificado como la de "la fiesta de la democracia".
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Vox condena una agresión a sus apoderados en La Oliva
El cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha condenado este domingo una presunta agresión a apoderados de su formación en el barrio sevillano de La Oliva y ha vinculado este episodio a la "extrema izquierda violenta", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación para propiciar en Andalucía una "ola de sentido común".
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Elecciones Andalucía 2026, en directo | Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán publicarse hasta las 20:43 horas
Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.
La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Qué resultados necesita Vox para crecer políticamente?
Para que Vox experimente un verdadero crecimiento político en la jornada de hoy, su principal meta cuantitativa es superar la barrera de los 14 escaños y el 13,46% de los votos que obtuvo en los comicios de 2022.
La candidatura de Manuel Gavira necesita demostrar una expansión de su base electoral, especialmente arañando apoyos en las circunscripciones donde el Partido Popular obtuvo resultados masivos en la anterior cita.
Lograr representación adicional en provincias clave y ensanchar su suelo de votantes consolidaría la estructura territorial del partido, enviando además un mensaje de fortaleza y vitalidad a la dirección nacional de la formación.
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Elecciones Andalucía, en directo | ¿Cuáles fueron los resultados de los comicios de 2022?
En las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 19 de junio de 2022, el Partido Popular liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla logró una victoria histórica al conseguir la mayoría absoluta con 58 escaños (tres por encima del umbral de los 55 necesarios).
Los populares sumaron más de 1,5 millones de votos (43,13%), imponiéndose por primera vez como la fuerza más votada en las ocho provincias de la comunidad.
Este contundente resultado permitió al PP revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía y conformar un ejecutivo en solitario, prescindiendo de la necesidad de pactar con otras fuerzas políticas.
Por el contrario, el bloque de la izquierda sufrió un importante retroceso en aquellos comicios. El PSOE obtuvo su peor resultado histórico en la región al quedarse con 30 escaños y el 24,09% de los sufragios, perdiendo tres diputados respecto a 2018.
Por su parte, Vox se consolidó como la tercera fuerza política de la cámara con 14 escaños, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE, acudido en fragmentación, se repartió en 5 diputados para la coalición Por Andalucía y 2 para Adelante Andalucía.
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Elecciones Andalucía, en directo | ¿Qué propone el PP?
El proyecto del Partido Popular de Juanma Moreno busca revalidar su mayoría apelando a la estabilidad a través de la consolidación de lo que denominan la "vía andaluza". Su programa, estructurado bajo el lema "Con la fuerza de Andalucía", se centra en continuar con las rebajas fiscales y lanzar nuevas ayudas para autónomos, a la vez que defiende la modernización de su gestión en la sanidad pública.
Para atajar otras grandes preocupaciones de la comunidad, proponen aumentar drásticamente la oferta de vivienda sin intervenir los precios de mercado, impulsar un plan hídrico urgente para proteger el campo ante la sequía y aplicar medidas sociales enfocadas en la familia y en combatir la soledad no deseada de los mayores.
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Elecciones Andalucía | La Junta de Andalucía retrasa la publicación del escrutinio
Este domingo el inicio de la jornada de votación andaluza no ha sido simultáneo en todos los colegios electorales, en tres centros —de Sevilla, Cádiz y Málaga— ha empezado más tarde debido a retrasos puntuales en la constitución de sus mesas.
La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
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Elecciones Andalucía hoy | Juanma Moreno: "Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño"
Los principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía ya han depositado su voto. El actual presidente y candidato a la reelección, el popular Juanma Moreno ha ejercido su derecho en Málaga capital.
“Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño. No he tenido ningún incidente destacable en la campaña y he visto mucha ilusión con nuestro proyecto”, ha afirmado Moreno a los periodistas a la salida del colegio electoral.
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Elecciones Andalucía hoy | Recordamos la participación
La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,25 % a las 14:00 horas, 3,01 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, que fue del 34,24 %, con los datos comunicados por la totalidad de las mesas electorales.
Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14:00 horas habían votado 2.425.599 personas en toda Andalucía.
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Elecciones Andalucía, en directo | Último sondeo con suspense final
El popular Juanma Moreno afrontará el 17-M con la mayoría absoluta en el alambre: si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto.
Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.
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Elecciones Andalucía, hoy en directo | Badanelli hace un llamamiento a la "participación masiva"
La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha hecho este domingo un llamamiento a la "participación masiva" de los cordobeses en una jornada electoral que considera "decisiva" para el futuro de Andalucía y de España.
Tras ejercer su derecho al voto, Badanelli ha insistido en que "quedarse en casa no puede ser una opción" y ha recordado que "más de 600.000 cordobeses están llamados hoy a las urnas", según ha recogido el partido en una nota.
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Elecciones Andalucía, en directo | La JEA no permite difundir datos del escrutinio hasta las 20.43 horas
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha precisado este domingo en su intervención final en el avance de participación del electorado hasta las 14,00 horas que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20,43, pero sí sondeos a las 20,00 horas.
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Elecciones Andalucía, en directo | El alcalde de Sevilla resalta la "normalidad" de la jornada electoral
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ejercido este domingo, 17 de mayo, su derecho al voto en las elecciones autonómicas andaluzas en el Ayuntamiento, donde ha hecho un llamamiento a que todos los sevillanos acudan a sus colegios electorales para votar.
En declaraciones a los medios, el primer edil ha indicado que el inicio de la jornada electoral ha transcurrido en la capital hispalense con "normalidad" y sin incidencias. "Creo que va a ser un día intenso, un día largo, ha nacido bien, sin incidencias en la constitución de los colegios, de las mesas electorales, y yo lo que llamaría hoy a todos los sevillanos, a todas las sevillanas a que se echaran a la calle a votar".
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Elecciones andaluzas 2026 | ¿Cómo van las elecciones en Andalucía?
Si acabas de ponerte al día con las elecciones en Andalucía, hasta el momento la jornada electoral avanza de forma firme y con una notable movilización ciudadana en las diferentes zonas del territorio andaluz.
Tras un arranque con algo menos de participación en comparación con los comicios de 2022, el segundo avance de las 14:00 ha dejado una subida del 3,01 %.
El proceso se está desarrollando bajo una tónica de absoluta normalidad institucional en los colegios electorales. Las 10.403 mesas funcionan sin contratiempos, con la única excepción de tres prórrogas horarias puntuales en centros de Sevilla Este, Málaga y El Puerto de Santa María aprobadas por las Juntas Electorales.
La próxima cita clave será a las 18:00, cuando se conocerá el tercer avance de participación, antes de que a las 20:00 cierren las urnas y dé comienzo el escrutinio.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Cómo es el programa del PP andaluz de Juanma Moreno?
El programa electoral del Partido Popular de Andalucía para estas elecciones se vertebra sobre un mensaje de estabilidad institucional y la consolidación de su modelo económico, basado en la continuidad de las rebajas fiscales y la flexibilización del mercado.
En materia de vivienda, la propuesta de Juanma Moreno rechaza de forma tajante la intervención de los precios del alquiler por ley y apuesta, en su lugar, por el estímulo constructivo, el aumento del parque de suelo disponible y los incentivos fiscales para incrementar la oferta.
Asimismo, en el plano educativo, el documento recoge el compromiso de blindar la financiación de las universidades públicas para mantenerla al menos en el 1% del PIB regional y potenciar planes de empleo ligados a la Formación Profesional Dual.
El otro gran pilar programático se centra en la modernización de los servicios públicos, con un fuerte foco en la sanidad digital.
Consciente de que la gestión sanitaria es el principal flanco de debate, el programa del PP andaluz propone el camino hacia un modelo sanitario más integrado y accesible mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, defendiendo al mismo tiempo el balance de su gestión frente a las críticas de la oposición.
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Elecciones Andalucía 2026 | La participación a las 14:00 crece un 3% en comparación a 2022 y alcanza el 37,20 %
La Junta de Andalucía ha dado a conocer el segundo avance de datos de participación de las elecciones andaluzas de este 17 de mayo.
En esta ocasión, a las 14:00 horas, la participación se sitúa en el 37,20 %, lo que supone un aumento del 2,96 % respecto a los comicios de 2022.
En aquella cita electoral, a la misma hora, la participación alcanzó el 34,24 %, con 2.184.517 votantes.
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Elecciones Andalucía 2026, hoy | El PSOE recurre la anulación por azar de un voto tras un error administrativo en la mesa de la candidata Olga Manzano
La cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, se ha visto envuelta en una incidencia administrativa tras ejercer su derecho al voto en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo, su colegio electoral habitual.
Tras depositar la papeleta con el visto bueno de los responsables del centro, la mesa se percató a posteriori de que, en esta ocasión, la candidata socialista figuraba asignada en la Mesa 2 del mismo recinto.
Al notificarse el error, la jueza competente de la Junta Electoral determinó que no se permitiera volver a votar a Manzano y ordenó que se procediera a la anulación por azar de uno de los votos ya introducidos en la urna de la Mesa 1, una decisión que el PSOE ha recurrido de inmediato para exigir que el voto permanezca y solo se deje constancia expresa de la confusión en el acta.
Desde las filas socialistas sostienen en su reclamación que existen mecanismos suficientes para reflejar este desajuste organizativo sin necesidad de invalidar de forma aleatoria el sufragio de ningún ciudadano, argumentando además que este hecho no altera ni afecta en absoluto al resultado total del municipio.
La formación espera que la Junta Electoral atienda el recurso al tratarse exclusivamente de una cuestión de asignación interna de mesas que no desvirtúa la legitimidad de la jornada.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los resultados provisionales de las elecciones autonómicas andaluzas se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas.
Justo en ese momento, la Junta de Andalucía abrirá el sistema informático de escrutinio, permitiendo seguir en tiempo real la llegada de los primeros datos de las mesas electorales. Al tratarse de unos comicios en solitario donde solo se contabiliza una urna, el recuento avanzará a gran velocidad durante toda la tarde-noche.
No será hasta las 22:30 o 23:00 horas cuando el escrutinio provisional alcance prácticamente el 100% de los votos computados, ofreciendo una fotografía definitiva del reparto de los 109 escaños del Parlamento.
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Elecciones Andalucía 2026 | Las Juntas Electorales amplían el horario de votación en tres colegios de Sevilla, Málaga y Cádiz por retrasos en su apertura
Las Juntas Electorales de Zona han acordado extender el horario de votación en tres colegios electorales de Andalucía debido a retrasos puntuales en la constitución de sus mesas al inicio de la jornada.
El aplazamiento más significativo se registrará en el CEIP Azahares de Sevilla Este, donde los ciudadanos podrán votar hasta las 20:43 al haberse completado la constitución de sus mesas a las 09:43.
De igual manera, la Junta Electoral de Málaga ha decidido prolongar la votación hasta las 20:14 en una mesa del CEIP Constitución 78 tras registrar catorce minutos de demora, mientras que en El Puerto de Santa María (Cádiz), una mesa del CEIP La Florida permanecerá abierta hasta las 20:10 por un retraso de diez minutos.
El consejero de la Presidencia, Interior, Dialogue Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado que estas prórrogas constituyen las únicas incidencias reseñables registradas en lo que va de la jornada electoral
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Elecciones andaluzas 2026 | ¿Cuándo se conocerá el próximo avance de participación?
El próximo avance oficial de participación se conocerá a las 14:00 horas. Este dato será el segundo indicador del día y se considera una de las pistas más fiables para evaluar el pulso real de la jornada, ya que recogerá todo el flujo de votantes de la mañana, que suele ser la franja horaria más concurrida antes del parón del almuerzo.
Posteriormente, la Junta de Andalucía ofrecerá un tercer y último avance de participación a las 18:00 horas para medir la movilización de la tarde antes del cierre definitivo de las urnas a las 20:00 horas.