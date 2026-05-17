Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 75% del escrutinio en directo
Con el 75 % escrutado, el PP se queda en 52 escaños, el PSOE en 29 y Vox llega a 16
El Partido Popular está a solo 3 escaños de la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas 2026
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 74,96% escrutado
PP: 52 escaños (-6)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 16 escaños (+2)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Con el 71,74% escrutado, el PP se quedaría en 54 escaños
El PP, que actualmente cuenta con 52 escaños (71,74%), acabaría las elecciones con 54 escaños (Siguiendo la tendencia de 2022).
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 71,74% escrutado
PP: 52 escaños (-6)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 16 escaños (+2)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP se quedaría en 54 escaños
Siguiendo la tendencia de 2022, el PP no llegaría a la mayoría absoluta (fijada en 55 escaños).
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 53,69% escrutado
PP: 52 escaños (-6)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP llegaría a 55 escaños si sigue la misma tendencia (50%)
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 50,01% escrutado
PP: 52 escaños (-6)
PSOE-A: 28 escaños (-2)
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Con el 40% escrutado, el PP contaba con 53 escaños en 2022 (51 ahora)
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 42,17% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 16 escaños (+2)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 37,93% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 33,74% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 29,67% escrutado
PP: 50 escaños (-8)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 25,66% escrutado
PP: 49 escaños (-9)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 21,74% escrutado
PP: 49 escaños (-9)
PSOE-A: 31 escaños (+1)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 18,14% escrutado
PP: 48 escaños (-10)
PSOE-A: 32 escaños (+2)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños