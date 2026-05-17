Sondeos de la elecciones andaluzas 2026

Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 75% del escrutinio en directo

Con el 75 % escrutado, el PP se queda en 52 escaños, el PSOE en 29 y Vox llega a 16

El Partido Popular está a solo 3 escaños de la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas 2026

🔴 RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS 2026

  1. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 74,96% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  2. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Con el 71,74% escrutado, el PP se quedaría en 54 escaños

    El PP, que actualmente cuenta con 52 escaños (71,74%), acabaría las elecciones con 54 escaños (Siguiendo la tendencia de 2022).

  3. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 71,74% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  4. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 68,85% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  5. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 64,95% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  6. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP se quedaría en 54 escaños

    Siguiendo la tendencia de 2022, el PP no llegaría a la mayoría absoluta (fijada en 55 escaños).

  7. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 61,38% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  8. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 57,69% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  9. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 53,69% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 28 escaños (-2)

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  10. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP llegaría a 55 escaños si sigue la misma tendencia (50%)

  11. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 50,01% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 28 escaños (-2)

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  12. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 46,14% escrutado

    PP: 52 escaños (-6)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  13. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Con el 40% escrutado, el PP contaba con 53 escaños en 2022 (51 ahora)

  14. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 42,17% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  15. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 37,93% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  16. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 33,74% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  17. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 29,67% escrutado

    PP: 50 escaños (-8)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  18. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 25,66% escrutado

    PP: 49 escaños (-9)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  19. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 21,74% escrutado

    PP: 49 escaños (-9)

    PSOE-A: 31 escaños (+1)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  20. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 18,14% escrutado

    PP: 48 escaños (-10)

    PSOE-A: 32 escaños (+2)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños