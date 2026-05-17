Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 42,17% del escrutinio en directo
Con el 42 % escrutado, el PP se queda en 51 escaños y el PSOE se mantiene en 30, Vox llega a 16
🗳️Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en directo
🔴 RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS 2026
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 42,17% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 16 escaños (+2)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 37,93% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 33,74% escrutado
PP: 51 escaños (-7)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 17 escaños (+3)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 29,67% escrutado
PP: 50 escaños (-8)
PSOE-A: 29 escaños (-1)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 25,66% escrutado
PP: 49 escaños (-9)
PSOE-A: 30 escaños
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 21,74% escrutado
PP: 49 escaños (-9)
PSOE-A: 31 escaños (+1)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 18,14% escrutado
PP: 48 escaños (-10)
PSOE-A: 32 escaños (+2)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 15,09% escrutado
PP: 48 escaños (-10)
PSOE-A: 32 escaños (+2)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 8 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP se quedaría en 54 escaños
Siguiendo la evolución de las elecciones anteriores, el PP no llegaría a la mayoría absoluta, quedándose en los 54 escaños.
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 12,24% escrutado
PP: 47 escaños (-11)
PSOE-A: 33 escaños (+3)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 10,07% escrutado
PP: 47 escaños (-11)
PSOE-A: 33 escaños (+3)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 7,75% escrutado
PP: 47 escaños (-11)
PSOE-A: 33 escaños (+3)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 6,00% escrutado
PP: 46 escaños (-12)
PSOE-A: 34 escaños (+4)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 4,43% escrutado
PP: 45 escaños (-13)
PSOE-A: 35 escaños (+5)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 3,06% escrutado
PP: 43 escaños (-15)
PSOE-A: 36 escaños (+6)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 7 escaños
PorA: 5 escaños
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 2,12% escrutado
PP: 43 escaños (-15)
PSOE-A: 38 escaños (+8)
VOX: 19 escaños (+5)
Adelante Andalucía: 6 escaños
PorA: 3 escaños (-2)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 1,45% escrutado
PP: 44 escaños (-14)
PSOE-A: 37 escaños (+7)
VOX: 19 escaños (+5)
Adelante Andalucía: 5 escaños
PorA: 4 escaños (-1)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 0,94% escrutado
PP: 44 escaños (-14)
PSOE-A: 39 escaños (+9)
VOX: 19 escaños (+5)
Adelante Andalucía: 6 escaños
PorA: 1 escaño (-4)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 0,57% escrutado
PP: 44 escaños (-14)
PSOE-A: 40 escaños (+10)
VOX: 18 escaños (+4)
Adelante Andalucía: 6 escaños
PorA: 1 escaño (-4)
SALF: 0 escaños
-
Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Cierran los colegios electorales
Cierran los colegios electorales en toda Andalucía.