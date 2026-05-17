Sondeos de la elecciones andaluzas 2026

Sondeos de la elecciones andaluzas 2026

España

Resultados Elecciones en Andalucía 2026, 42,17% del escrutinio en directo

Con el 42 % escrutado, el PP se queda en 51 escaños y el PSOE se mantiene en 30, Vox llega a 16

🗳️Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en directo

Publicada
Actualizada

🔴 RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS 2026

  1. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 42,17% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 16 escaños (+2)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  2. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 37,93% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  3. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 33,74% escrutado

    PP: 51 escaños (-7)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 17 escaños (+3)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  4. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 29,67% escrutado

    PP: 50 escaños (-8)

    PSOE-A: 29 escaños (-1)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  5. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 25,66% escrutado

    PP: 49 escaños (-9)

    PSOE-A: 30 escaños

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  6. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 21,74% escrutado

    PP: 49 escaños (-9)

    PSOE-A: 31 escaños (+1)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  7. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 18,14% escrutado

    PP: 48 escaños (-10)

    PSOE-A: 32 escaños (+2)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  8. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 15,09% escrutado

    PP: 48 escaños (-10)

    PSOE-A: 32 escaños (+2)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 8 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  9. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | El PP se quedaría en 54 escaños

    Siguiendo la evolución de las elecciones anteriores, el PP no llegaría a la mayoría absoluta, quedándose en los 54 escaños.

    Evolución resultados.

    Evolución resultados.

  10. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 12,24% escrutado

    PP: 47 escaños (-11)

    PSOE-A: 33 escaños (+3)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  11. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 10,07% escrutado

    PP: 47 escaños (-11)

    PSOE-A: 33 escaños (+3)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  12. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 7,75% escrutado

    PP: 47 escaños (-11)

    PSOE-A: 33 escaños (+3)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  13. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 6,00% escrutado

    PP: 46 escaños (-12)

    PSOE-A: 34 escaños (+4)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  14. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 4,43% escrutado

    PP: 45 escaños (-13)

    PSOE-A: 35 escaños (+5)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  15. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 3,06% escrutado

    PP: 43 escaños (-15)

    PSOE-A: 36 escaños (+6)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 7 escaños

    PorA: 5 escaños

    SALF: 0 escaños

  16. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 2,12% escrutado

    PP: 43 escaños (-15)

    PSOE-A: 38 escaños (+8)

    VOX: 19 escaños (+5)

    Adelante Andalucía: 6 escaños

    PorA: 3 escaños (-2)

    SALF: 0 escaños

  17. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 1,45% escrutado

    PP: 44 escaños (-14)

    PSOE-A: 37 escaños (+7)

    VOX: 19 escaños (+5)

    Adelante Andalucía: 5 escaños

    PorA: 4 escaños (-1)

    SALF: 0 escaños

  18. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 0,94% escrutado

    PP: 44 escaños (-14)

    PSOE-A: 39 escaños (+9)

    VOX: 19 escaños (+5)

    Adelante Andalucía: 6 escaños

    PorA: 1 escaño (-4)

    SALF: 0 escaños

  19. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | 0,57% escrutado

    PP: 44 escaños (-14)

    PSOE-A: 40 escaños (+10)

    VOX: 18 escaños (+4)

    Adelante Andalucía: 6 escaños

    PorA: 1 escaño (-4)

    SALF: 0 escaños

  20. Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Cierran los colegios electorales

    Cierran los colegios electorales en toda Andalucía.