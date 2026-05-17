Elecciones Andalucía 2026, resultados y escrutinio hoy en directo | A las 20:00 cierran los colegios electorales en las elecciones andaluzas

Almería: Con un 100% comunicado, registra un 50,36% en 2026 frente al 41,77% de 2022. La diferencia es de +8,59 puntos porcentuales.

Cádiz: Con un 99,81% comunicado, registra un 48,58% en 2026 frente al 41,36% de 2022. La diferencia es de +7,22 puntos porcentuales.

Córdoba: Con un 100% comunicado, registra un 55,12% en 2026 frente al 48,48% de 2022. La diferencia es de +6,64 puntos porcentuales.

Granada: Con un 100% comunicado, registra un 53,54% en 2026 frente al 44,47% de 2022. La diferencia es de +9,07 puntos porcentuales.

Huelva: Con un 100% comunicado, registra un 48,10% en 2026 frente al 39,89% de 2022. La diferencia es de +8,21 puntos porcentuales.

Jaén: Con un 100% comunicado, registra un 53,82% en 2026 frente al 47,21% de 2022. La diferencia es de +6,61 puntos porcentuales.

Málaga: Con un 99,89% comunicado, registra un 50,66% en 2026 frente al 43,59% de 2022. La diferencia es de +7,07 puntos porcentuales.

Sevilla: Con un 99,83% comunicado, registra un 54,83% en 2026 frente al 46,78% de 2022. La diferencia es de +8,05 puntos porcentuales.