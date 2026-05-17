Elecciones Andalucía 2026, resultados y escrutinio hoy en directo | A las 20:00 cierran los colegios electorales en las elecciones andaluzas
Los resultados de las elecciones andaluzas se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:43
CONSULTA AQUÍ LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES Y EL ESCRUTINIO EN DIRECTO
🔴 ¿Cuántos escaños necesita un partido para gobernar en Andalucía?
Para gobernar en solitario, un partido necesita alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños que fija el Parlamento de Andalucía (la mitad más uno de los 109 diputados totales).
🔴 ¿A qué hora empezará el escrutinio y se conocerán los resultados?
Los resultados de la noche electoral se irán conociendo de forma progresiva a partir del cierre de urnas a las 20:43. En ese momento se difundirán los sondeos a pie de urna y, posteriormente, dará inicio el escrutinio que dará las primeras pinceladas del reparto de escaños.
🗳️ Resultados de las elecciones andaluzas en 2022
Por Andalucía: 5 escaños.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | ¿Cuántos andaluces están llamados a votar hoy?
Un total de 6.812.861 andaluces están llamados a votar en la jornada electoral de hoy.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | ¿Cuál es la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz?
La mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía está fijada en 55 escaños. Esta cifra representa la mitad más uno de los 109 diputados totales que componen la cámara autonómica y que se eligen entre las ocho provincias de la comunidad.
En el caso de que ningún partido logre alcanzar esa barrera de los 55 escaños, el sistema parlamentario abre la puerta a las negociaciones.
Esto obliga a las fuerzas mayoritarias a buscar coaliciones de gobierno con otros grupos políticos o, al menos, a negociar la abstención de terceras fuerzas para poder sacar adelante la investidura y comenzar la legislatura.
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía | La Junta de Andalucía retrasa la publicación del escrutinio
Este domingo el inicio de la jornada de votación andaluza no ha sido simultáneo en todos los colegios electorales, en tres centros —de Sevilla, Cádiz y Málaga— ha empezado más tarde debido a retrasos puntuales en la constitución de sus mesas.
La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía, hoy | La cúpula del PSOE espera ya en Ferraz el resultado de las elecciones andaluzas
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya están reunidos en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo.
Según fuentes socialistas para EFE, la secretaria de Organización y su equipo más cercano se encuentran en la sede nacional del partido en Madrid, donde analizarán los resultados de estos comicios en los que el partido ha apelado a la coherencia de los votantes de izquierdas para lograr un gobierno de ese signo y votar a su candidata, María Jesús Montero.
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía, hoy | Todos los datos de participación
11:30 h (Primer avance)
- 2026: 15,10 % (983.364 votantes)
- 2022: 15,44 % (985.053 votantes)
- Diferencia: -0,34 puntos porcentuales
14:00 h (Segundo avance)
- 2026: 37,24 % (2.425.245 votantes)
- 2022: 34,24 % (2.184.517 votantes)
- Diferencia: +3,00 puntos porcentuales
18:00 h (Tercer avance)
- 2026: 52,16 % (3.396.098 votantes)
- 2022: 44,51 % (2.839.451 votantes)
- Diferencia: +7,65 puntos porcentuales
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía, hoy | ¿Qué provincias reparten más escaños?
En el reparto de los 109 escaños que componen el Parlamento de Andalucía, las provincias que eligen a un mayor número de diputados son Sevilla, con 18 escaños, y Málaga, con 17 escaños.
Al ser los dos territorios con mayor densidad de población de la comunidad autónoma, concentran la mayor parte del peso parlamentario. Por detrás de ellas se sitúan la provincia de Cádiz, que reparte 15 escaños, y Granada, que asigna un total de 13 representantes a la cámara.
En el extremo opuesto de la tabla, las provincias con menor representación debido a su menor población de derecho son Huelva y Jaén, que eligen a 11 diputados cada una.
Completan el arco parlamentario Almería y Córdoba, con un reparto de 12 escaños por territorio.
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía | Radiografía completa de la participación
Almería: Con un 100% comunicado, registra un 50,36% en 2026 frente al 41,77% de 2022. La diferencia es de +8,59 puntos porcentuales.
Cádiz: Con un 99,81% comunicado, registra un 48,58% en 2026 frente al 41,36% de 2022. La diferencia es de +7,22 puntos porcentuales.
Córdoba: Con un 100% comunicado, registra un 55,12% en 2026 frente al 48,48% de 2022. La diferencia es de +6,64 puntos porcentuales.
Granada: Con un 100% comunicado, registra un 53,54% en 2026 frente al 44,47% de 2022. La diferencia es de +9,07 puntos porcentuales.
Huelva: Con un 100% comunicado, registra un 48,10% en 2026 frente al 39,89% de 2022. La diferencia es de +8,21 puntos porcentuales.
Jaén: Con un 100% comunicado, registra un 53,82% en 2026 frente al 47,21% de 2022. La diferencia es de +6,61 puntos porcentuales.
Málaga: Con un 99,89% comunicado, registra un 50,66% en 2026 frente al 43,59% de 2022. La diferencia es de +7,07 puntos porcentuales.
Sevilla: Con un 99,83% comunicado, registra un 54,83% en 2026 frente al 46,78% de 2022. La diferencia es de +8,05 puntos porcentuales.
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Resultados y escrutinio Elecciones Andalucía | La participación a las 18:00 crece un 7,63% en comparación a 2022 y alcanza el 52,14%
La Junta de Andalucía ha dado a conocer el tercer avance de datos de participación de las elecciones andaluzas de este 17 de mayo.
En esta ocasión, a las 18:00 horas, la participación se sitúa en el 52,14%, lo que supone un aumento del 7,63% respecto a los comicios de 2022. Ya han votado 2.617.765 de andaluces.
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Carolina España espera "una gran participación" en la jornada electoral
La candidata número dos del Partido Popular a las elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Carolina España, ha expresado su deseo de que en esta jornada haya una gran participación en la que ha calificado como la de "la fiesta de la democracia".
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Resultados y escrutinio elecciones Andalucía | Vox condena una agresión a sus apoderados en La Oliva
El cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha condenado este domingo una presunta agresión a apoderados de su formación en el barrio sevillano de La Oliva y ha vinculado este episodio a la "extrema izquierda violenta", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación para propiciar en Andalucía una "ola de sentido común".
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Elecciones Andalucía 2026, en directo | Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán publicarse hasta las 20:43 horas
Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.
La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas.
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Elecciones Andalucía 2026 | ¿Qué resultados necesita Vox para crecer políticamente?
Para que Vox experimente un verdadero crecimiento político en la jornada de hoy, su principal meta cuantitativa es superar la barrera de los 14 escaños y el 13,46% de los votos que obtuvo en los comicios de 2022.
La candidatura de Manuel Gavira necesita demostrar una expansión de su base electoral, especialmente arañando apoyos en las circunscripciones donde el Partido Popular obtuvo resultados masivos en la anterior cita.
Lograr representación adicional en provincias clave y ensanchar su suelo de votantes consolidaría la estructura territorial del partido, enviando además un mensaje de fortaleza y vitalidad a la dirección nacional de la formación.
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Elecciones Andalucía, en directo | ¿Cuáles fueron los resultados de los comicios de 2022?
En las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 19 de junio de 2022, el Partido Popular liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla logró una victoria histórica al conseguir la mayoría absoluta con 58 escaños (tres por encima del umbral de los 55 necesarios).
Los populares sumaron más de 1,5 millones de votos (43,13%), imponiéndose por primera vez como la fuerza más votada en las ocho provincias de la comunidad.
Este contundente resultado permitió al PP revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía y conformar un ejecutivo en solitario, prescindiendo de la necesidad de pactar con otras fuerzas políticas.
Por el contrario, el bloque de la izquierda sufrió un importante retroceso en aquellos comicios. El PSOE obtuvo su peor resultado histórico en la región al quedarse con 30 escaños y el 24,09% de los sufragios, perdiendo tres diputados respecto a 2018.
Por su parte, Vox se consolidó como la tercera fuerza política de la cámara con 14 escaños, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE, acudido en fragmentación, se repartió en 5 diputados para la coalición Por Andalucía y 2 para Adelante Andalucía.
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Elecciones Andalucía, en directo | ¿Qué propone el PP?
El proyecto del Partido Popular de Juanma Moreno busca revalidar su mayoría apelando a la estabilidad a través de la consolidación de lo que denominan la "vía andaluza". Su programa, estructurado bajo el lema "Con la fuerza de Andalucía", se centra en continuar con las rebajas fiscales y lanzar nuevas ayudas para autónomos, a la vez que defiende la modernización de su gestión en la sanidad pública.
Para atajar otras grandes preocupaciones de la comunidad, proponen aumentar drásticamente la oferta de vivienda sin intervenir los precios de mercado, impulsar un plan hídrico urgente para proteger el campo ante la sequía y aplicar medidas sociales enfocadas en la familia y en combatir la soledad no deseada de los mayores.
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Elecciones Andalucía | La Junta de Andalucía retrasa la publicación del escrutinio
Este domingo el inicio de la jornada de votación andaluza no ha sido simultáneo en todos los colegios electorales, en tres centros —de Sevilla, Cádiz y Málaga— ha empezado más tarde debido a retrasos puntuales en la constitución de sus mesas.
La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
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Elecciones Andalucía hoy | Juanma Moreno: "Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño"
Los principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía ya han depositado su voto. El actual presidente y candidato a la reelección, el popular Juanma Moreno ha ejercido su derecho en Málaga capital.
“Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño. No he tenido ningún incidente destacable en la campaña y he visto mucha ilusión con nuestro proyecto”, ha afirmado Moreno a los periodistas a la salida del colegio electoral.
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Elecciones Andalucía hoy | Recordamos la participación
La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,25 % a las 14:00 horas, 3,01 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, que fue del 34,24 %, con los datos comunicados por la totalidad de las mesas electorales.
Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14:00 horas habían votado 2.425.599 personas en toda Andalucía.
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Elecciones Andalucía, en directo | Último sondeo con suspense final
El popular Juanma Moreno afrontará el 17-M con la mayoría absoluta en el alambre: si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto.
Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.
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Elecciones Andalucía, hoy en directo | Badanelli hace un llamamiento a la "participación masiva"
La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha hecho este domingo un llamamiento a la "participación masiva" de los cordobeses en una jornada electoral que considera "decisiva" para el futuro de Andalucía y de España.
Tras ejercer su derecho al voto, Badanelli ha insistido en que "quedarse en casa no puede ser una opción" y ha recordado que "más de 600.000 cordobeses están llamados hoy a las urnas", según ha recogido el partido en una nota.
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Elecciones Andalucía, en directo | La JEA no permite difundir datos del escrutinio hasta las 20.43 horas
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha precisado este domingo en su intervención final en el avance de participación del electorado hasta las 14,00 horas que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20,43, pero sí sondeos a las 20,00 horas.