Pérez de los Cobos carga contra quienes buscan convertir a policías y guardias en "lacayos al servicio de causas de parte"

Tras años de controversias judiciales, Pérez de los Cobos pasó a la reserva sin haber alcanzado el rango de general, pese a ser el primero de su promoción.

El coronel fue cesado por el ministro Marlaska en 2020, decisión que el Tribunal Supremo declaró ilegal, aunque Interior dilató su restitución y su ascenso a general.

Pérez de los Cobos recibió un reconocimiento de la Confederación Española de Policía y aprovechó para defender la dignidad y el servicio público de los cuerpos policiales.

El coronel Diego Pérez de los Cobos critica a quienes pretenden convertir a policías y guardias civiles en "lacayos al servicio de causas de parte".

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos es probablemente la figura que más ha confrontado y que más se ha posicionado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a su gestión al frente de ese departamento a lo largo de los últimos ocho años.

Fue el propio ministro el que se colocó frente a él, como su principal adversario en el seno del Instituto Armado.

Aunque elegante y cauto, el mando nunca se ha mordido la lengua cuando le han preguntado sobre la situación que atraviesan tanto el departamento que dirige Grande-Marlaska como la Policía y la Guardia Civil.

El coronel Pérez de los Cobos: "Ni los policías ni los guardias civiles se merecen este bochorno"

Esta misma semana el coronel lanzó un mensaje dirigido a reflexionar sobre el rumbo que está tomando la Policía Nacional, y la situación que atraviesa el Cuerpo tras el escándalo sexual protagonizado por el DAO José Ángel González, Jota, que está siendo investigado por una agresión sexual a una subordinada.

Lo hizo al recibir la condecoración de la Confederación Española de Policía (CEP) a los ganadores de su VII Congreso Nacional. El suyo, en reconocimiento a su "trayectoria ejemplar, su espíritu de servicio y su firme adhesión a los principios que sustentan nuestra convivencia".

El coronel, una vez recibido el premio, subió al estrado y dijo: "La Policía Nacional es una institución esencial para el bienestar de los ciudadanos y el progreso de nuestra nación. Ni los policías ni los guardias civiles se merecen el bochorno por el que algunos nos están haciendo pasar".

Pérez de los Cobos se reafirmó: "Si alguien, en vez de ejemplares servidores públicos, busca disponer de despreciables lacayos al servicio de causas de parte y dispuestos a hacer cualquier cosa que satisfaga los intereses de su amo, tenemos que enseñarle la puerta de salida".

"Los policías nacionales y guardias civiles han escrito durante muchas décadas, con su sangre y sacrificio personal, algunas de las páginas más heroicas de la historia de España, no están dispuestos a permitir que cuatro indignos vengan a intentar emborronarlas por pura ambición personal", remató.

Pérez de los Cobos terminaba su intervención rindiendo homenaje a los guardias civiles y policías nacionales que han dado sus vidas por España y por el Estado de derecho. Sobre todo los que la perdieron en la lucha contra el terrorismo.

"Dar a sus cómplices un tratamiento casi de ciudadanos ejemplares es casi tan abyecto como facilitar mediante argucias legales que quienes hasta hace bien poco presionaban el gatillo para asesinar a nuestros compañeros estén ahora paseándose libremente por las calles como si no hubiera pasado nada", finalizó.

Polémica con Marlaska

El coronel fue cesado en 2020 como jefe de la Comandancia de Madrid por decisión del ministro Marlaska, que alegó "pérdida de confianza" tras su negativa a facilitar información de una investigación judicial en curso, algo ilegal. Pérez de los Cobos recurrió esa decisión.

El Tribunal Supremo declaró ilegal su cese y ordenó su reposición en el cargo, desautorizando explícitamente la actuación del ministro. Ese fallo fue considerado un revés judicial para Marlaska. Sin embargo, el titular de Interior dilató en el tiempo una y otra vez la ejecución de esa sentencia.

Más allá del cese, el coronel también reclamó judicialmente decisiones del Ministerio del Interior relativas a su ascenso a general, señalando que el Gobierno había alterado reglas y criterios para impedirlo, algo que ha conllevado sucesivas derrotas de Interior en sede judicial.

A pesar de sus victorias en los tribunales, a finales de 2024, tras cumplir 61 años, el coronel pasó a la situación de reserva (jubilación en la Guardia Civil), marcando el fin de su carrera activa tras años de controversias y recursos judiciales. Y con el amargo sabor de no haber llegado a general, pese a ser el primero de su promoción. Y todo por la animadversión del ministro.