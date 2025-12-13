La recomendación musical de Sánchez en pleno escándalo del Me Too socialista: "Que me entierren con la picha por fuera"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha mantenido su cita semanal en TikTok recomendando la canción “La Vereda de la Puerta de Atrás” de Extremoduro. La elección de la canción, que contiene la frase “que me entierren con la picha por fuera”, ha generado polémica en plena crisis por acusaciones de acoso sexual en el PSOE. Usuarios en redes sociales critican que Sánchez dedique tiempo a recomendaciones culturales en vez de abordar la crisis interna del partido. Varios dirigentes socialistas han renunciado a sus cargos debido a las graves acusaciones, destacando la dimisión del número dos del PSOE valenciano, Toni González.

En plena polémica por los casos de acoso sexual que sacuden al Partido Socialista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su cita semanal en TikTok.

Desde el pasado mes de septiembre, el jefe del Ejecutivo publica en esta red social un vídeo semanal en el que comparte una selección de recomendaciones musicales y literarias.

La recomendación musical de esta semana ha sido la canción “La Vereda de la Puerta de Atrás”, del grupo de rock nacional Extremoduro. Una elección precedida por el fallecimiento este miércoles del líder y vocalista de la banda, Roberto Iniesta.

Esta elección ha estado marcada por la polémica, ya que, en medio de los escándalos machistas, Sánchez ha ensalzado una canción que contiene la frase “que me entierren con la picha por fuera”, la cual podría calificarse de sexista.

Algunos de los comentarios que ha recibido Sánchez en su publicación lo acusan de invertir su tiempo en cosas "poco importantes" y de hacer de "todo menos salir a comparecer".

Utilizando parte de la frase que titula esta canción, un usuario ha asegurado a Sánchez a través de un comentario que "Tú no podrás salir por la vereda de la puerta de atrás, la justicia te hará salir por la puerta principal y enfrentar todas tus felonías".

"Llévate todos los libros que puedas a Soto, que ahí sí que sabrás lo que es leer", "¿Qué playlist te vas a llevar a Soto del Real?" añadían dos usuarios a los comentarios del vídeo.

La grave crisis mediática que atraviesa el PSOE ha dado pie también a comentarios relacionados sobre ello: "Todo patas arriba a su alrededor y en nuestro país y el tío haciendo tiktoks".

Aprovechando las recomendaciones culturales, un internauta ha querido hacerle una recomendación personal directamente al presidente: "Yo, para ti te recomiendo un cuento, 'Alí Babá y los cuarenta ladrones' y para tus colegas del partido una película, 'La perseguí hasta el catre'".

Las graves acusaciones que rodean al PSOE han dejado una jornada semanal en la política marcada por la renuncia de sus cargos de varios dirigentes del partido en diferentes comunidades autónomas.

Entre estas renuncias ha destacado la de Toni González, el número dos del PSOE valenciano, quien no ha renunciado a su cargo como alcalde de Almusafes.

El Partido Socialista se enfrenta a graves acusaciones de las que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo asegura que Sánchez es cómplice.