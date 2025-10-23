-
Recibió la extremaunción
En la madrugada de este jueves, el mando, condenado por el intento de golpe que puso en grave peligro a la joven democracia española, recibió la extremaunción. Se hallaba en Valencia, en la vivienda de su hija, rodeado por sus familiares.
Fuentes próximas a la familia ya auguraban que no pasaría de esta misma noche, como efectivamente ha terminado sucediendo.
"¡Quieto todo el mundo!"
Además de ser la imagen más reconocida del intento fallido de golpe de Estado, se le recuerda por su célebre frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que irrumpió en el Congreso de los Diputados interrumpiendo la votación para investir a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, en sustitución del recién dimitido Adolfo Suárez.
A partir de entonces, los 350 diputados permanecieron retenidos durante más de 17 horas en la Cámara Baja.
Tejero cumplió 15 de los 30 años de prisión
Expulsado de la Guardia Civil
En 1983, Tejero fue juzgado y declarado culpable de rebelión militar, con un agravante por haber reincidido, y fue condenado a 30 años de cárcel. Además, fue expulsado de la Guardia Civil y perdió su rango. En septiembre de 1993 consiguió el tercer grado y el 3 de diciembre de 1996 salió en libertad condicional.
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, conocido por ser el responsable del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, falleció a los 93 años en Valencia.
Tejero fue condenado a prisión por su implicación en el intento de derrocar al Gobierno y cumplió su pena en varias prisiones militares. Tras permanecer 15 años encarcelado, obtuvo la libertad en 1996.
