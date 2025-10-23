En la madrugada de este jueves, el mando, condenado por el intento de golpe que puso en grave peligro a la joven democracia española, recibió la extremaunción. Se hallaba en Valencia, en la vivienda de su hija, rodeado por sus familiares.

Fuentes próximas a la familia ya auguraban que no pasaría de esta misma noche, como efectivamente ha terminado sucediendo.