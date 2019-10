El PSC impide a Sánchez consumar su giro y enterrar la plurinacionalidad

La palabra "federal", referida a España, no aparece ninguna vez en el programa electoral del PSOE. La palabra "plurinacional", tampoco. El programa electoral que los socialistas hicieron público este miércoles no permite concluir si Pedro Sánchez y el partido creen que España es una nación de naciones o si hay que avanzar en el reconocimiento de su plurinacionalidad.

Tampoco si hace falta una reforma de la Constitución a tal efecto, tanto en el terreno del reconocimiento de la identidad como en la clarificación de las competencias. Las únicas reformas de la Carta Magna que se contemplan son para el blindaje de derechos sociales, el reconocimiento de las personas con discapacidad o el de los "límites planetarios" para el progreso ecológico del país.

Desde el entorno de Sánchez se explica que, en realidad, el foco ahora no puede estar ahí sino en la firmeza contra el independentismo, los actuales valores constitucionales y el rechazo a cualquier referéndum de autodeterminación, que sí figura explícitamente en el programa electoral.

El PSOE no parece saber lo que quiere o, al menos, no es capaz de ponerlo negro sobre blanco. Por ese motivo, la polémica suscitada por las referencias a la plurinacionalidad y el federalismo estalló sin remedio entre el martes y el miércoles. Un borrador filtrado por la dirección del partido había eliminado toda referencia a las conocidas como Declaración de Granada, un acuerdo del partido en términos de Alfredo Pérez Rubalcaba que consagraba el Estado federal y la reforma de la Constitución a tal efecto, ni la Declaración de Barcelona, de 2017, entre el PSOE y el PSC, donde se hablaba nítidamente de la plurinacionalidad del Estado.

Miquel Iceta descolgó el martes por la tarde el teléfono y llamó a Cristina Narbona, presidenta del PSOE y responsable del programa para las generales. Se había enterado, por la prensa, de que no había referencia alguna a apuestas clave del PSC. Finalmente, se incluyó el párrafo: "Al menos desde 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017". La redacción no incluye una defensa de esos documentos. Sólo una referencia a que fueron aprobados.

"La ausencia del federalismo en el documento es muy difícil de explicar", según fuentes del PSC, que tratan de quitar hierro al asunto, asegurando que se trata de un error en un borrador. "El problema" del PSOE es que es "demasiado transparente", dijo Sánchez en una entrevista en Antena 3.

Sin embargo, desde el PSC no se oculta que ese punto era importante para el partido y que no hubieran aceptado que no figurase. Desde Ferraz, la versión era otra. Lo "nuevo" e "importante" es la "rotundidad con la que se afirma que no aceptamos ningún referéndum de autodeterminación", según fuentes de la dirección socialista. "La prioridad era dejar claro nuestra posición frente al independentismo y la voluntad de reformar el Estado Autonómico", insisten.

Otras fuentes del PSOE reconocen que hablar de plurinacionalidad, hoy, "es controvertido. Ese es un debate abierto y ahora toca poner el foco donde toca", explican. De hecho, Sánchez nunca habla de una España federal, de la plurinacionalidad o de la reforma constitucional.