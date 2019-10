La profecía de Zapatero en 2006 le persigue como un fantasma: "En 10 años Cataluña estará mejor"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no es bueno haciendo profecías. Para la Historia quedará el funesto "dentro de un año estaremos mejor", que dijo sobre el terrorismo en diciembre de 2006. Un día después, ETA reventó la terminal 4 del aeropuerto de Barajas.

Ese mismo año, pero unos meses antes, Zapatero dejó otra frase para recordar que vuelve a circular de whatsapp en whatsapp estos días de gran inestabilidad en Cataluña. "Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará mejor integrada en España y usted y yo lo viviremos". Se la dijo a Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo y hoy de EL ESPAÑOL, en una larga entrevista.

El tiempo no parece haberle dado la razón. Once años después de esa entrevista, el Parlament aprobó leyes que creaban una legalidad paralela y derogaban la Constitución en Cataluña, la Generalitat convocó un referéndum ilegal de independencia y finalmente proclamó la autodeterminación. Todos esos acontecimientos desembocaron, este lunes, en la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los máximos dirigentes del plan independentista a penas de prisión que van de los 9 a los 13 años.

La frase de Zapatero ha vuelto a circular en paralelo a los graves disturbios vividos en las calles y las dudas sobre si el Gobierno deberá aplicar severas medidas para tomar el control de la situación, incluyendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución.

En la mencionada entrevista, el entonces presidente y líder del PSOE se aventuró con otros augurios que resultaron poco acertados. "El PP llegará al matrimonio con el Estatuto de Cataluña, al igual que ha llegado a aceptar y a no cuestionar la ley del matrimonio homosexual", dijo. Nada más lejos de lo que ocurrió. Acabó recurriéndolo al Constitucional.

Y el alto tribunal desautorizó de nuevo a Zapatero en otra de sus frases del 2006. "El Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene un recorrido muy garantista desde el punto de vista de las reglas democráticas", dijo. El Constitucional anuló varios artículos.

El recorrido del Estatut

El Estatut de Cataluña fue aprobado por el Parlament de Cataluña en 2005. Entonces, el president era el socialista Pasqual Maragall, a quien Zapatero había dicho en 2003 en un mitin en Barcelona para la Historia: "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán", dijo. La frase fue, con el tiempo, ampliamente criticada, porque lo que aprobó en 2006 el Congreso de los Diputados ya fue una modificación. "Lo cepillamos como un carpintero durante la comisión" Constitucional del Congreso, dijo el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra, entonces presidente de ese órgano.

En 2010 llegaría la sentencia del Tribunal Constitucional. Ante ese fallo judicial también hubo manifestaciones multitudinarias, encabezadas en esta ocasión por otro president socialista de la Generalitat: José Montilla.

Defensa del Estatut

En privado, Zapatero y su entorno defienden que el Estatut, tal y como se pactó y antes de ser modificado, habría arreglado el problema durante años o décadas. Si no fue así es por la actitud del PP, que hizo de su riesgo de inconstitucionalidad un ariete contra el Ejecutivo, y del Tribunal Constitucional, con un fallo considerado muy duro por el entorno del expresidente.

"Si queremos empezar a recuperar el tiempo perdido en Cataluña tenemos que volver a ese momento, a 2010, a esa sentencia. No habrá otro camino. Hay que partir del momento en el que se produjo la fractura", dijo Zapatero en 2018.

"¿Usted se equivocó en la cuestión catalana? ¿Algo de todo lo que ha sucedido en los últimos años lo asume usted como responsabilidad propia?", le preguntó Carlos Alsina en Onda Cero en julio de este año. "Por supuesto. En no convencer a Rajoy de que se sumara" al nuevo Estatuto, dijo Zapatero. ¿Hacía falta un nuevo Estatut? "No es que hiciera falta, es que fue una propuesta del Parlamento de Cataluña. A ver si entendemos cómo funciona nuestro modelo autonómico, que en esto tiene rasgos federales", añadió. "¡Tienen derecho a proponer la reforma!", clamó en esta entrevista.

"El Estatuto era una buena solución. Era una nueva edición del pacto del Estatuto de Sau [1979]", pero "lamentablemente", el PP decidió utilizar el asunto para "dañar" al Gobierno socialista que lideró el socialista. "El PP tiene que estar en ese diálogo, de una u otra manera, antes o después", decía Zapatero a preguntas de Carlos Alsina.

Más polémica fue su intervención en la radio catalana Rac1. En esa entrevista, rechazó aclarar si cree que los dirigentes encarcelados son presos políticos o no. "Si son presos políticos o no es algo en lo que no voy a entrar", dijo. "Estoy a favor de que se estudie el indulto si lo piden. Pero el presidente del Gobierno siempre tiene más información que nadie", dijo, soliviantando a parte del PSOE; que consideró sus palabras una metedura de pata.

"Un acuerdo renovado"

Hace unos días, en una entrevista en Radio Nacional, Zapatero ha vuelto a aventurar predicciones sobre el futuro. El "futuro de Cataluña solo se escribirá racionalmente con diálogo y un acuerdo renovado", dijo. Según él, "llegar a un nuevo acuerdo de convivencia entre Cataluña y el conjunto de España va a costar tiempo, ya que las consecuencias de lo que ha sucedido, la sentencia y el deterioro es muy fuerte" dijo a preguntas de Íñigo Alfonso.

"Me niego a incorporar el riesgo de violencia en el debate político y social que tenemos en Catalunya", añadió. Quizás lo visto estos días en las calles de Cataluña le hayan hecho reconsiderar de nuevo su posición.