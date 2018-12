Valls: "El discurso de Torra es inquietante y nada tiene que ver con la convivencia"

El candidato independiente a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, considera "inquietante" el discurso de Año Nuevo que ha pronunciado este domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y cree que "nada tiene que ver con la convivencia".

Valls ha valorado así las palabras de Torra, que en su mensaje de Año Nuevo ha llamado a "sublevarse contra la injusticia y derribar los muros de la opresión", y trabajar para convertir Cataluña en "pueblo constituyente" y "República de todos".

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, Valls asegura que se trata de "un discurso de división que nada tiene que ver con el respeto del Estado de derecho y de la Constitución". A lo que añade: "¡Basta!".

Un discurso inquietante de Quim Torra que nada tiene que ver con la convivencia. Un discurso de división que nada tiene que ver con el respeto del Estado de derecho y de la Constitución. Un discurso de ruptura y de enfrentamiento que la mayoría de los catalanes rechazamos. Prou! https://t.co/AoVpIJmnWh — Manuel Valls (@manuelvalls) 30 de diciembre de 2018

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también ha considerado que el mensaje de Año Nuevo de Torra "no se dirige al conjunto de los catalanes" y "no permite avanzar hacia una solución acordada".

A juicio de Iceta, el mensaje "es un discurso que no se dirige al conjunto de los catalanes" porque "se trata de un discurso encallado en el año 2017 y no pensado para el 2019", motivo por el que "no permite avanzar hacia una solución acordada" ni tampoco es útil "para avanzar".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado a Torra de "peligro público" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reaccione".

Arrimadas cree que "Torra se ratifica en el desafío separatista e insiste en seguir con el golpe. Ignora a la mayoría de los catalanes y pide a los suyos que se 'rebelen'. Mientras Sánchez no reaccione, tendremos a un peligro público al frente de la Generalitat", ha añadido.

Asimismo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que la "nueva amenaza" del presidente de la Generalitat "no puede quedar impune". "El independentismo está descontrolado. 155 ya".

"Torra llama a la sublevación y arenga a la violencia para consumar la secesión en una nueva vuelta de tuerca. El independentismo está descontrolado y esta nueva amenaza no puede quedar impune, ¿a qué espera Sánchez para poner orden y preservar la unidad de España? 155 ya", ha escrito el líder de los populares.