Feijóo niega su apoyo a Casado: "Me parece una falta de respeto que yo le pida algo a alguien"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, no ha manifestado su apoyo a ninguno de los candidatos para presidir el PP, porque primero prefiere contactar con los presidentes provinciales del partido en Galicia entre hoy y el viernes de forma que será en esa jornada cuando se sepa a quién respaldarán los compromisarios gallegos.

De este modo, el líder de los populares gallegos se ha mantenido una vez más imparcial, tan solo dos días antes del Congreso del PP del que saldrá el nuevo presidente del partido.

El máximo mandatario autonómico ha defendido que él prefiere "escuchar" qué es lo que tienen que decir los compromisarios por lo que "no es cierto" que él haya manifestado ante su militancia una preferencia por un candidato u otro.

"No es cierto, en primer lugar porque me parece una falta de respeto que yo le pida algo a alguien. Lo que sí voy a escuchar es lo que los compromisarios me quieran decir", ha remarcado el presidente gallego tras un acto en Santiago.

"El viernes sabremos lo que van a votar la mayoría de los compromisarios", ha zanjado.