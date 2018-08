Casado: "Es una canallada insinuar que la Guardia Civil y la Policía tuvieron algún vínculo con la célula yihadista"

El presidente del Partido Popular ha pedido respeto con las labores de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. "Es una canallada insinuar que la Guardia Civil y la Policía tuvieron algún vínculo con la célula yihadista", aseguró Pablo Casado en un acto de partido en Roquetas de Mar (Almería). El líder del PP tilda de "intolerable" la carta donde se insinúa que el Gobierno de España pudo ocultar información relevante sobre la célula yihadista que perpetró los atentados. "Es injusto y no vamos a tolerarlo", añadió.

Casado acudirá este viernes a Barcelona a rendir homenaje a las víctimas que murieron hace justo un año en el ataque en las Ramblas y en Cambrils. "Esperamos que sea un homenaje a las víctimas y nada más. Que no haya un aprovechamiento partidista y que no haya ultrajes al jefe del Estado". Casado reivindicó de nuevo la figura de Felipe VI. "El PP siempre lo va a defender, y exijo al Gobierno de España que lo haga. Que no tenga equidistancias entre independentistas y servidores públicos que actuaron con absoluta lealtad y profesionalidad".

El presidente del PP, que estaba acompañado del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, añadió también que el Gobierno de Mariano Rajoy "puso todo su servicio a colaborar para prevenir que se pudieran producir nuevos atentados". Antes de concluir su intervención, recordó que "hemos de ser responsables y leales, pero no vamos a admitir que haya ninguna acusación injusta y falsa".

Casado exige a Sánchez que no tolere "ultrajes" en el 17A

Casado insistió en que "el único enemigo a combatir es el yihadismo" porque "los que matan son los culpables y los que mueren son inocentes. Vayamos ahí, a condenarlo con toda la fuerza de la ley".