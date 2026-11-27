Unos juegos de mesa en Barcelona o construir casas para pájaros en Cádiz: los planes ODS de la semana

Noviembre se despide este fin de semana, pero antes de entrar en el espíritu navideño todavía quedan unas cuantas excusas para salir de casa.

Los próximos días se podrán plantar árboles en plena Sierra de Grazalema, construir nuevas casas para los pájaros, pasar una tarde descubriendo la sostenibilidad entre juegos de mesa o viajar hasta el antiguo Egipto sin salir de Madrid.

Así que, una semana más y sin más dilación, estos son algunos de los planes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrán disfrutar por toda España.

Manos a la tierra

Cartel Reforestación Arroyo Bocaleones. Parque Natural Sierra de Grazalema

Un paseo por las montañas ya es un buen plan de por sí, pero si puedes dejar el lugar un poco más verde de lo que estaba al llegar, mejor todavía.

El próximo 28 de noviembre, el entorno del arroyo Bocaleones, en Zahara de la Sierra, acogerá una jornada de voluntariado dedicada a recuperar su vegetación de ribera. La mañana comenzará con un poco de teoría para introducir el espacio antes de ponerse manos a la obra con una reforestación participativa.

Después de la plantación habrá un sendero interpretado para conocer mejor los valores naturales del Parque Natural Sierra de Grazalema y la jornada terminará con un picnic. La actividad es gratuita e incluye el material y el seguro de voluntariado para las personas inscritas.

Cuándo: 28 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas.

Dónde: inicio del sendero del arroyo Bocaleones, Zahara de la Sierra, Cádiz.

Se buscan inquilinos voladores

Dos gorriones sentados encima de una casa de pájaros de madera. Envato

Hemos encontrado la solución al problema de la vivienda, pero no para los humanos. Este domingo, en Cantabria, toca ayudar a los pájaros.

El programa de voluntariado ambiental PROVOCA organiza el 29 de noviembre una jornada de construcción y colocación de cajas nido en Solares, dentro del municipio de Medio Cudeyo. La actividad permitirá a los participantes preparar refugios destinados a las aves y colocarlos después en el entorno.

La cita comienza a las 10.30 horas, cuenta con un máximo de 30 participantes y requiere inscripción a través del programa PROVOCA.

Cuándo: 29 de noviembre, desde las 10.30 horas.

Dónde: Solares, Medio Cudeyo, Cantabria.

Jugando a la sostenibilidad

Dados de colores. Envato

Si nos tomáramos la sostenibilidad tan en serio como una partida de juegos de mesa, quizá avanzaríamos más rápido. Esta vez hay un poco de ambas.

El Centre Cívic Vil·la Urània, en Barcelona, celebra el 28 de noviembre La sostenibilitat en joc, una tarde dedicada a descubrir juegos de mesa relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.

La idea es acercarse a cuestiones ambientales a través de nuevos juegos y compartir mesa con otras personas. La actividad está organizada por BCN Wonders y el Servicio de Educación y Documentación Ambiental. La entrada es gratuita, aunque las plazas son limitadas y es necesaria la inscripción previa.

Cuándo: 28 de noviembre, de 16.00 a 20.00 horas.

Dónde: Centre Cívic Vil·la Urània, Barcelona.

Recuerdos de Egipto

Poster Proyecto Djehuty. Ministerio de Cultura

Normalmente, uno vuelve de viaje con un imán para la nevera o algún detalle para la familia. Ahora imagina volver de Luxor con sarcófagos y miles de años de historia.

El 3 de diciembre, el Museo Arqueológico Nacional abre Proyecto Djehuty. 25 años excavando en Luxor, Egipto. Una exposición gratuita que repasa un cuarto de siglo de trabajo de la misión arqueológica española en la necrópolis de la antigua Tebas, situada en la orilla occidental de la actual Luxor.

La muestra permitirá conocer los hallazgos en las tumbas de Djehuty y Hery (dignatarios egipcios del 1500 a. C.) además de todo el proceso de una excavación, desde su desarrollo hasta su restauración.

Ese mismo día comienzan, además, las visitas guiadas para público general, que requieren reserva previa gratuita.

Cuándo: desde el 3 de diciembre de 2026 hasta el 28 de marzo de 2027.

Dónde: Museo Arqueológico Nacional, Madrid.