Un festival de océanos en Bilbao o una feria de reparación en Barcelona: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Las que hicieron historia

Fragmento de la portada de 'Nos quisieron histéricas, nos volvimos históricas'. Penguin Random House

Hay libros que sirven para descubrir una historia y otros que te obligan a volver sobre muchas que creías conocer. Este pertenece al segundo grupo.

Este jueves 26, la actriz, historiadora y divulgadora presenta en Madrid Nos quisieron histéricas, nos volvimos históricas, un recorrido de miles de años por las vidas de mujeres que quedaron fuera del relato más conocido de nuestro pasado. El libro viaja desde Lucy hasta Marie Curie o Malala Yousafzai, pasando por pioneras de la ciencia, la política, la literatura y la arqueología.

La presentación coincidirá además con el propio lanzamiento del libro y contará con Aura Garrido, que conversará con la autora sobre una historia que, como apunta el título, también puede cambiar dependiendo de quién la cuente.

Cuándo: 26 de noviembre, a las 19.00 horas.

Dónde: Librería La Mistral, Travesía del Arenal, 2, Madrid.

Tantak Fest

Una mujer en la exposición fotográfica 'CIMASUB: 50 años acercando el océano'. Tantak Fest

El festival de los océanos Tantak Fest celebra su edición de noviembre en Itsasmuseum Bilbao del 17 al 22 de noviembre, concentrando sus jornadas principales este fin de semana. Con todas sus actividades gratuitas, la cita acerca la ciencia y la conservación marina a todos los públicos mediante fotografía submarina, cine documental y talleres divulgativos.

Durante el sábado 21 y domingo 22, la programación incluye la exposición fotográfica ‘CIMASUB: 50 años acercando el océano’, proyecciones documentales submarinas y experiencias de ciencia ciudadana. Entre ellas destacan el proyecto Ulysses de AZTI sobre basuras marinas y talleres familiares sobre el impacto de la fast fashion en el entorno oceánico.

Para disfrutar de las propuestas infantiles y familiares del domingo será necesario realizar inscripción previa en determinados talleres. Asimismo, el acceso al recinto durante toda la jornada dominical es gratuito, pero resulta imprescindible reservar previamente la entrada general de Itsasmuseum Bilbao —recomendable hacerlo online para evitar colas— y disfrutar así del museo.

Cuándo: Del 17 al 22 de noviembre.

Dónde: Bilbao.

La Gran Feria de la Reparación

Imagen del camión Repara Truck. Ajuntament de Barcelona

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, la iniciativa Reparatruck llega a Viladecans este sábado 21 de noviembre. De 10:00 a 13:00 horas, la Plaza de la Constitució acogerá este servicio móvil gratuito de autorreparación para dar una segunda vida a pequeños aparatos eléctricos y electrónicos averiados.

Para participar con hasta tres objetos es necesario reservar cita previa, contando con el asesoramiento y material de personal técnico especializado. Además, la jornada incluye nueve puestos profesionales de reparación de bicicletas, textiles, móviles o muebles, junto a demostraciones prácticas de expertos para aprender a alargar la vida útil del equipamiento.

Esta gran feria de la reparación se completa con un mercado de segunda mano para fomentar el consumo consciente. El público también disfrutará de talleres abiertos para confeccionar bolsas con materiales reutilizados y un espacio infantil con hinchables educativos, consolidándose como un plan familiar imprescindible para promover la economía circular.

Cuándo: Sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 13:00.

Dónde: Plaza de la Constitució (Viladecans).

Rastrillo solidario

Fragmento del cartel anunciando la nuevo edición del rastrillo solidario organizado por Tendam. Grupo Tendam

Una vez más, el grupo Tendam organiza una nueva edición de otoño-invierno de su rastrillo solidario Proyecto Involucrados los días 24, 25 y 26 de noviembre en Madrid. El evento estará abierto a todo el público en horario ininterrumpido de 10:30 a 19:00 horas en el Hotel NH Collection Eurobuilding, con acceso directo por el pasadizo de la calle Juan Ramón Jiménez.

A través de firmas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women'secret y Springfield, los asistentes podrán adquirir artículos con un fin social, siendo el pago con tarjeta el medio preferente. La entrada tiene un coste simbólico solidario de 1 euro y toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a financiar iniciativas sociales de impacto positivo.

En concreto, los fondos apoyarán los proyectos de cuatro entidades beneficiarias: Fundación Alas, adELA, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (Asión) y Fundación Kirira. Con la colaboración de entidades como Fundación Lealtad, DHL Express e ID Logistics, esta cita se consolida como un plan ideal para unir compras responsables y solidaridad.

Dónde: Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid).

Cuándo: 24, 25 y 26 de noviembre.