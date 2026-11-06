Una exposición fotográfica en Madrid o un aniversario entre murallas en Cuenca: estos son los planes ODS de la semana

Noviembre acaba de empezar y con él llega el frío. Por suerte, los planes de esta semana vienen para entrar en calor.

Los próximos días se podrá entrar en edificios de Madrid que normalmente permanecen cerrados, viajar por Iberoamérica a través del objetivo de cinco fotógrafos de Magnum o aprender sobre un gas invisible e inodoro que puede estar dentro de casa.

Así que, una semana más, estos son algunos de los planes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrán disfrutar tanto online como presencialmente.

Puertas abiertas

Logo de Open House Madrid Open House Madrid

Si alguna vez ha caminado por una calle llena de edificios y se ha preguntado, ¿qué hay al otro lado de la puerta?, este plan te puede dejar entrar y resolver el misterio. Del 5 al 8 de noviembre, Open House Madrid celebra su duodécima edición con unas 70 actividades gratuitas que abren espacios emblemáticos y otros habitualmente inaccesibles al público.

Se podrá redescubrir la capital a través de sitios como el Palacio de Liria, la Embajada de Italia, CaixaForum Madrid, Matadero, la Bolsa de Madrid o la Nave de Motores, además de estudios de arquitectura y rutas por distintos barrios.

Algunas visitas requieren inscripción previa y otras funcionan hasta completar aforo. Entre ellas habrá itinerarios dedicados a la arquitectura sostenible o patrimonio industrial.

Cuándo: del 5 al 8 de noviembre.

Dónde: diferentes espacios de Madrid.

Fotografías Magnum

Poster Aprender Transforma. OEI

Una fotografía puede explicar mejor un cambio que una página llena de cifras. Cinco fotógrafos de Magnum Photos han recorrido distintos puntos de Iberoamérica para mostrarlo.

Desde el 6 de noviembre, la Sala de Exposiciones Caracciolos de la Universidad de Alcalá acoge Aprender transforma, una exposición gratuita impulsada por la OEI y Magnum Photos que muestra cómo distintos proyectos de cooperación han cambiado vidas a través de la educación y la cultura.

Las imágenes de Thomas Dworzak, Yael Martínez, Alessandra Sanguinetti, Lúa Ribeira y Cristina de Middel viajan por Honduras, México, Argentina, España, Portugal y Brasil. La muestra podrá visitarse gratuitamente hasta el 24 de enero de 2027.

Cuándo: del 6 de noviembre al 24 de enero.

Dónde: Sala de Exposiciones Caracciolos, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.

Gas fantasma

Poster V Congreso Nacional de Radón. Instituto para la Salud Geoambiental

No tiene color, tampoco olor y puede acumularse dentro de una vivienda sin que nadie se dé cuenta. Estamos hablando del radón, un problema que se acumula cada año

El 7 de noviembre se celebra el V Congreso Nacional de Radón, una jornada online y gratuita para conocer cómo se mide este gas natural y qué soluciones permiten reducir su presencia en base a su normativa actual.

A partir de las 10:00 horas, especialistas abordarán métodos de detección, sistemas de ventilación y otras medidas de protección, además de casos reales de intervención en edificios. La inscripción es gratuita y las ponencias quedarán disponibles para quienes no puedan seguir el encuentro en directo.

Cuándo: 7 de noviembre, desde las 10.00 horas.

Dónde: online.

Cumpleaños entre murallas

Poster 30 aniversario de Cuenca. Ayuntamiento de Cuenca

30 años no se cumplen todos los días. Y menos cuando quien sopla las velas es una ciudad entera. Cuenca celebra este noviembre el 30 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una programación que abre algunos de sus espacios históricos a vecinos y visitantes.

Entre el 6 y el 8 de noviembre, Celebramos nuestro Patrimonio propone diferentes visitas guiadas para volver a mirar la ciudad con recorridos por el Arco de Bezudo y su sistema fortificado, algunas visitas combinadas con el Museo de Cuenca y rutas que explicarán qué hizo que la UNESCO reconociera la ciudad en 1996.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren reserva previa o cuentan con aforo limitado.

Cuándo: del 6 al 8 de noviembre.

Dónde: distintos espacios de Cuenca.