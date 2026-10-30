Un cementerio 'muy vivo' en Zaragoza o plantas psicodélicas en Gijón: estos son los planes ODS de la semana

Octubre dice adiós esta semana y noviembre llega con una semana en la que hasta los planes más inesperados y espeluznantes encuentran su sitio.

Los próximos días permitirán escuchar a Don Juan Tenorio dentro de un cementerio, pintar como detectives, descubrir la psicodelia de las plantas o sentarse frente a Wikipedia para recuperar historias de mujeres científicas.

Así que, una semana más y sin más dilación, estos son los planes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrán disfrutar en distintos puntos de España.

Cementerio muy vivo

Poster También somos ciudad Ayuntamiento de Zaragoza

Pocas veces se podrá escuchar tanta vida en un cementerio. Este fin de semana, Torrero en Zaragoza cambiará durante unas horas las flores y el silencio por teatro, música, exposiciones y mucha memoria.

Con motivo de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha organizado También somos ciudad, una programación completamente gratuita que se extiende hasta el 2 de noviembre.

El sábado 31, la Plaza del Voluntariado acogerá a las 19.00 horas una lectura dramatizada de Don Juan Tenorio a cargo de la Escuela Municipal de Teatro.

El domingo 1 contiene cuentacuentos, jazz, actuaciones de la Banda Municipal y personajes históricos que volverán a recorrer el cementerio de la mano de Teatro Los Navegantes.

El evento también reúne exposiciones y cuatro rutas autoguiadas dedicadas al arte funerario, personajes ilustres, mujeres imborrables y memoria histórica.

Cuándo: 31 de octubre y 1 de noviembre.

Dónde: Cementerio de Torrero, Zaragoza.

Investigando el color

Poster Dame veneno, quiero pintar Museo del Greco

Preparen sus lupas, los colores han cometido un crimen y necesitan detectives. Desde el inicio de la pintura, algunos artistas trabajaron con pigmentos lesivos como plomo, arsénico o mercurio sin saber muy bien sus consecuencias.

Para ello el Museo del Greco de Toledo propone Dame veneno, que quiero pintar, un taller especial celebrado este Halloween en el que los más pequeños se convertirán en detectives de los colores y materiales utilizados por artistas del pasado.

Siguiendo pistas por el museo, los participantes crearán su propia pintura utilizando pigmentos naturales y seguros. La actividad es gratuita, está dirigida a niños de entre 6 y 13 años y requieren inscripción previa por correo electrónico.

Cuándo: 31 de octubre, de 10:30 a 13:30.

Dónde: Museo del Greco, Toledo.

Plantas que alucinan

Poster Psicodelia botánica. Jardín Botánico Atlántico de Gijón

Los años 70 siguen de moda, y si no nos creen pregunten a las plantas que ya llevaban siglos alterando nuestra manera de percibir el mundo.

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón inaugura el 5 de noviembre su Semana de la Ciencia bajo el título Psicodelia botánica, una programación que cruza botánica, cultura, investigación y arte para alunizar (no literalmente) junto a las plantas psicoactivas y a los distintos usos que han tenido a lo largo de la historia.

La exposición Mágicas, místicas y medicinales, comisariada por el Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC, recorrerá el uso de estas desde la Antigüedad además de visitas sobre plantas alucinantes, talleres, encuentros con especialistas e incluso BotanicYoga.

Tanto la entrada al jardín como las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

Cuándo: desde el 5 hasta el 12 de noviembre.

Dónde: Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

Científicas en el teclado

Poster Editatona de Científicas. Wikimedia

Wikipedia parece que lo sabe todo pero, ¿cuenta todas las historias por igual? En Vitoria, la respuesta a esta pregunta puede sorprender.

El 5 de noviembre, el Museo Bibat acoge una Editatona de Científicas organizada por WikiEmakumeok dentro de la Semana de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, con la colaboración de Wikimedia España.

El principal objetivo de la jornada es hacer más visibles las aportaciones de mujeres científicas para reducir la brecha de género que existe en el conocimiento disponible de internet.

Los participantes crearán, traducirán y mejorarán estas historias y la participación es completamente gratuita.

Cuándo: 5 de noviembre, de 10.30 a 13.00 horas.

Dónde: Museo Bibat, Vitoria-Gasteiz.