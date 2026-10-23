Una jornada especial entre cine y fotografías digitales en Soria o un voluntariado ambiental en Lleida: estos son los planes ODS

Se acerca el día de Halloween, pero eso no debe ser sinónimo de quedarse tumbado como Drácula en su ataúd. Así que, allá vamos.

Esta vez toca elegir entre experiencias como pujar por un viaje a Laponia, llevar una fotografía como entrada al cine o pasar una jornada restaurando un río como lo haría un castor.

Y es que, una semana más, le traemos nuevos planes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se podrán disfrutar alrededor de España.

Deseo a subasta

Cabaña en Laponia. Fundación Pequeño Deseo

¿Deseando unas vacaciones? Esta vez no tendrá que frotar una lámpara y esperar a que salga un genio azul para cumplir sus deseos, solo hará falta ser el mejor postor.

La Fundación Pequeño Deseo celebra el próximo 26 de octubre en Madrid la XI edición de Subasta de Grandes Deseos, una cita en la que cada puja ayudará a financiar los deseos de los niños con enfermedades graves o crónicas.

Recorrer Toledo en avioneta, contemplar la aurora boreal desde una cabaña en Laponia, seguir La Vuelta a España desde un helicóptero o conducir como si fuese un piloto de Fórmula 1 son algunos de los lotes donde se podrá pujar. La subasta estará dirigida por Beatriz Ordovas, de Christies y presentada por Jorge Blass y tendrá lugar en el Rosewood Villa Magna.

Cuándo: 26 de octubre.

Dónde: Rosewood Villa Magna, Madrid.

Imágenes para siempre

Poster Primera Semana de la Imagen, Soria. Centro Nacional de Fotografía

Esta semana no tendrá que preocuparse de perder su entrada para ir al cine; una fotografía le dejará pasar a la proyección. Y es que, del 22 al 28 de octubre, Soria celebra su Primera Semana de la Imagen: siete días dedicados a la fotografía, el cine y la memoria visual alrededor de la ciudad.

Entre las propuestas hay sesiones como Tu Foto es tu Entrada, donde podrás disfrutar de La Jetée gratis si traes una fotografía digital, o Soria Plural. Verano del 26, un proyecto de Miguel Trillo centrado en las tribus urbanas de la ciudad.

Cuándo: del 22 al 28 de octubre.

Dónde: diferentes espacios de Soria.

Robots cuidadores

Robot asistencial en un centro asistencial. Digital Innovation Hub de Catalunya

¡Los robots han llegado! Pero no se preocupe, no son los de Terminator. Son robots que están aprendiendo a ayudar a personas en tareas cotidianas.

Los días 26 y 27 de octubre, Barcelona y Santa Coloma de Cervelló acogen los Días de la Robótica Asistencial, dos jornadas dedicadas a mostrar cómo la tecnología desarrollada para los ámbitos del bienestar y los cuidados está evolucionando.

El primer día incluirá demostraciones de estos en el espacio LabORA y conversaciones sobre su uso en entornos reales. El segundo trasladará la actividad a la Residencia Colònia Güell, donde habrá una visita guiada para conocer sobre la aplicación de los robots en un centro asistencial. La participación es gratuita y las plazas son limitadas.

Cuándo: 26 y 27 de octubre.

Dónde: LabORA, Barcelona y la Residencia Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló.

Como castores

Voluntariado ambiental. Fundació Miranda

¿Cómo se llaman los grandes mamíferos que construyen pequeñas balsas en el agua para restaurar los arroyos? La respuesta podría ser usted mismo.

La Fundació Mirada organiza el 25 de octubre una jornada de voluntariado ambiental en el valle de Carreu para restaurar un tramo de arroyo imitando la forma en la que los castores transforman su entorno. Sierras, azadas y palas es lo único que necesitarán los participantes para crear pequeñas balsas y refugios acuáticos a fin de favorecer la biodiversidad.

Solo hay seis plazas gratuitas disponibles.

Cuándo: 25 de octubre, de 8:00 a 16:00.

Dónde: punto de encuentro frente al Hotel Solé, en La Pobla de Segur (Lleida). Desde allí, el grupo se desplazará hasta la zona de actuación.