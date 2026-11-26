La desigualdad económica dibuja un mapa muy distinto según el país que se observe. Mientras China ha reducido la distancia de ingresos que la separaba de las economías más ricas, las clases medias occidentales han perdido posiciones frente a los sectores de mayor renta. Esta transformación ocupa un lugar central en el análisis del economista Branko Milanovic (Belgrado, 1953).

El profesor del Stone Center de la City University of New York (CUNY) participó el 5 de noviembre en Madrid en una conferencia organizada por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III. Bajo el título De la convergencia global al enfrentamiento multipolar, examinó cómo el ascenso económico de Asia está modificando el equilibrio internacional.

Milanovic lleva buena parte de su trayectoria investigando las diferencias de ingresos entre países y dentro de sus sociedades. Doctorado en la Universidad de Belgrado en 1987, trabajó casi dos décadas como economista principal en el Departamento de Investigación del Banco Mundial. Su nombre está asociado a la curva del elefante, una gráfica que mostró los distintos efectos distributivos de la globalización.

Su interés por la desigualdad nació de la combinación entre las matemáticas y la preocupación por las estructuras sociales. Mientras estudiaba economía en Bélgica, eligió especializarse en estadística y descubrió que las distribuciones que aprendía podían servir para estudiar cómo se repartía la renta.

"Me interesaban los temas sociales desde antes, porque estaba muy influenciado por la lectura de Marx", explica.

El primer acercamiento llegó a través de un artículo periodístico sobre distribución de ingresos. Después comenzó a calcular curvas de Lorenz, una herramienta estadística para representar el reparto de la renta, con una calculadora y cuadernos de apuntes. "Pasaba horas y horas haciendo eso y lo disfrutaba mucho", recuerda sobre aquellos primeros trabajos.

Su incorporación al Banco Mundial, a principios de los años noventa, coincidió con la transformación de las economías de Europa del Este tras la caída del bloque soviético. Allí estudió los cambios en Rusia y otros países de la región, donde el aumento de la pobreza y la desigualdad acompañó a la transición económica.

Milanovic considera que la euforia occidental de aquella etapa impidió prestar suficiente atención al deterioro social que se estaba produciendo en Rusia. "Los años 90 fueron una década triunfalista, y la gente simplemente quería ignorar lo que estaba sucediendo en Rusia, especialmente el colapso total de una sociedad", afirma.

A distinta velocidad

Para el economista no existe una evolución uniforme de la desigualdad, porque las diferencias de ingresos dependen de las características de cada sociedad y de sus decisiones económicas. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que aumentó entre 1980 y 2018 en alrededor de 28 de los 32 Estados analizados, aunque con intensidades muy diferentes.

EEUU y Suecia figuran entre los ejemplos de incrementos importantes, mientras que Francia mantuvo una evolución mucho más estable durante ese periodo. China siguió una trayectoria distinta. Desde el comienzo de sus reformas económicas en 1978 aumentó considerablemente la desigualdad interna, aunque Milanovic sostiene que en los últimos años se ha estabilizado.

La perspectiva cambia cuando se compara a todos los habitantes del planeta, con independencia del país en el que vivan. Según los cálculos publicados por el Banco Mundial, el índice de Gini global descendió de aproximadamente 70 puntos en 1990 a 62 en 2019. Esta reducción refleja, sobre todo, el acercamiento de las rentas entre países.

El crecimiento de economías asiáticas muy pobladas, especialmente China, explica buena parte de esa convergencia. Sin embargo, la mejora de la desigualdad mundial no significa que las diferencias dentro de cada Estado hayan desaparecido. El propio Banco Mundial advierte de que la reducción de la brecha entre países ha convivido con trayectorias nacionales muy distintas.

Tras la brecha económica

En China, Milanovic identifica la distancia entre las zonas urbanas y rurales como uno de los principales motores de la desigualdad. Mientras algunas ciudades han alcanzado niveles de ingresos próximos a los de las economías avanzadas, amplias áreas rurales continúan rezagadas. En EEUU, en cambio, apunta al estancamiento salarial y a la deslocalización industrial.

India presenta otro escenario, marcado por la formación de una élite empresarial y tecnológica con ingresos muy elevados, mientras persiste la pobreza rural. En Rusia, el economista relaciona la concentración de riqueza con la privatización de activos públicos durante la transición económica.

"No hay una historia única y clara para todos los países", resume para explicar la diversidad de estos procesos.

Branko Milanovic en un momento durante su ponencia. Fundación Ramón Areces

En Europa, Milanovic destaca los niveles relativamente bajos de desigualdad de los países nórdicos y de varias economías centroeuropeas, como Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Austria. Entre los factores que explican esta posición menciona la formación de sus trabajadores, la menor heterogeneidad laboral y unos sistemas de protección social que amortiguan las diferencias de ingresos.

En 2025, el coeficiente de Gini de la Unión Europea se situó en 29,2 puntos, en una escala donde cero representa igualdad absoluta y cien desigualdad máxima. Eslovaquia registró 23 puntos, mientras Bulgaria alcanzó 37,7. La media comunitaria oculta, por tanto, diferencias considerables entre los Estados miembros.

Adiós a las clases medias

Uno de los fenómenos que más inquieta al economista es la pérdida de peso relativo de las clases medias en las economías occidentales. Aunque reconoce que su dimensión depende del criterio utilizado para definirlas, sostiene que su posición frente a los grupos de mayores ingresos se ha deteriorado.

"Vemos que ambos están disminuyendo en número y que tienen una posición relativamente más baja en comparación con la cima", afirma Milanovic.

La Comisión Europea aporta cifras sobre esta transformación en su informe Employment and Social Developments in Europe 2025. Según el documento, el tamaño de la clase media se redujo en casi dos tercios de los Estados miembros entre 2007 y 2022.

El estudio también señala que los sistemas fiscales y las prestaciones sociales siguen desempeñando un papel importante para contener las diferencias de renta. European Commission

Para el economista serbio, la relación entre una clase media numerosa y la estabilidad democrática ha sido objeto de debate desde la Antigüedad. El economista recupera el planteamiento de Aristóteles para explicar que los sectores intermedios pueden actuar como contrapeso frente a los extremos de riqueza y pobreza. Su debilitamiento altera ese equilibrio social.

El precio de la influencia

Milanovic distingue entre los hogares acomodados y un grupo reducido de multimillonarios cuya capacidad económica les permite adquirir medios de comunicación y plataformas digitales. En este segundo nivel, la acumulación de patrimonio puede convertirse en una herramienta para intervenir en la formación de la opinión pública y en el debate político.

El economista cita a Elon Musk, propietario de X; Jeff Bezos, fundador de Amazon y antiguo propietario del Washington Post; y Michael Bloomberg, fundador del grupo mediático que lleva su apellido. "Influyen en el proceso político y, a través de los medios de comunicación, influyen en lo que la gente piensa", advierte.

Su preocupación se centra en la capacidad de estas fortunas para condicionar la conversación pública. Milanovic considera que la compra de empresas periodísticas y plataformas sociales no puede analizarse como una inversión empresarial convencional cuando permite a sus propietarios disponer de una capacidad de influencia difícil de igualar por otros actores sociales.

El documento de la Comisión Europea mencionado anteriormente indica que, en la eurozona, el 10% de los hogares más ricos concentraba alrededor del 57% de la riqueza neta, mientras que la mitad de la población con menos patrimonio poseía cerca del 5%. La concentración patrimonial supera así las diferencias observadas en los ingresos.

Escasa voluntad política

Frente a este escenario, Milanovic sostiene que las herramientas para reducir las diferencias económicas están identificadas. En países como España defiende salarios mínimos más elevados, impuestos mayores sobre las rentas altas y el capital, educación gratuita y prestaciones por desempleo suficientes. También considera que la desregulación, las privatizaciones y una fiscalidad favorable a los sectores más ricos amplían las brechas.

"Sabemos qué producirá una mayor igualdad y qué producirá una menor igualdad. Es decir, esto se sabe; no es ningún misterio", afirma. Entre sus propuestas figura elevar los tipos marginales del impuesto sobre la renta hasta el 60% o el 70% para los ingresos más elevados y gravar las rentas del capital por encima de las del trabajo.

En el caso de los multimillonarios, considera que establecer impuestos específicos sobre sus grandes patrimonios también tiene una dimensión política, porque permite cuestionar la utilización de esa riqueza para influir en las instituciones y los medios.

"Tienes que enviarles el mensaje de que ese tipo de riqueza, particularmente cuando se utiliza para campañas políticas y para los medios de comunicación, es inaceptable", sostiene.

El economista vuelve así al punto de partida; considera que el crecimiento de China ha reducido las diferencias de renta entre países, pero las desigualdades internas y la concentración de poder económico siguen condicionando las sociedades. Bajo su punto de vista, el desafío está en trasladar al terreno de las decisiones políticas unas medidas redistributivas que, según insiste, ya se conocen.