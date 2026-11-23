Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universidad de Valencia y director científico del proyecto. Cedida

Los humedales son mucho más que paisajes de agua, refugios de biodiversidad o reservas naturales. También pueden convertirse en importantes aliados frente al cambio climático. Pero hay una condición: deben estar sanos.

Estos ecosistemas, que tienen capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono, también pueden convertirse en fuentes de emisiones que contribuyen al calentamiento global cuando se degradan.

Esta es una de las principales conclusiones del proyecto europeo LIFE Wetlands4Climate, una iniciativa que ha estudiado cómo funciona el balance de gases de efecto invernadero de distintos humedales mediterráneos y qué actuaciones permiten mejorar su contribución a la mitigación climática.

"Los humedales sanos nos ayudan a mitigar el cambio climático. Los degradados generan más cambio climático", resume Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universidad de Valencia y director científico del proyecto. La diferencia no es menor. Y tampoco depende únicamente de cuánto carbono sea capaz de almacenar un ecosistema.

De aliados a emisores

Cuando pensamos en un bosque como sumidero de carbono, solemos fijarnos en su capacidad para captar CO2 de la atmósfera y almacenarlo en la vegetación y el suelo. Sin embargo, en los humedales el funcionamiento es más complejo.

Además de intercambiar dióxido de carbono con la atmósfera, emiten otros gases de efecto invernadero, principalmente metano y óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento es muy superior al del CO2. "No se puede hablar de almacenamiento de carbono solo, sino que hay que hablar del balance de gases en cuanto a su efecto climático", explica Camacho.

Esta particularidad cambia la forma de evaluar su contribución climática. Un humedal puede acumular carbono y, al mismo tiempo, emitir cantidades importantes de metano. Si las condiciones ambientales favorecen esas emisiones, el resultado final puede ser perjudicial para el clima, incluso aunque siga almacenando CO2.

Los humedales sanos actúan como aliados frente al cambio climático, pero cuando se degradan pueden convertirse en fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Proyecto europeo LIFE Wetlands4Climate

¿Y qué provoca ese cambio de comportamiento? Uno de los principales factores es la degradación ecológica, especialmente la contaminación por exceso de materia orgánica y nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno, que provocan eutrofización.

Estos aportes alteran los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el ecosistema y pueden favorecer que una mayor proporción del carbono se libere en forma de metano. "Cuanto más degradado está el ecosistema, más contaminado, más se desvían las emisiones hacia el metano", señala el investigador.

Por eso, proteger los humedales no consiste únicamente en evitar que desaparezcan. También es necesario conservar la calidad de sus aguas, sus suelos y sus dinámicas naturales. La llegada de aguas residuales o contaminadas, los aportes excesivos de nutrientes y las alteraciones del régimen hídrico pueden comprometer su capacidad para actuar como aliados climáticos.

La buena noticia es que la situación ha mejorado respecto a décadas anteriores, en parte gracias a una mayor protección de estos espacios. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer.

El agua importa

El proyecto LIFE Wetlands4Climate ha trabajado con distintos tipos de humedales mediterráneos en Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana: ecosistemas continentales de agua dulce, humedales salinos y espacios costeros.

En ellos se han desarrollado actuaciones de restauración y experimentos científicos para identificar qué medidas permiten mejorar su balance de gases de efecto invernadero.

Según el responsable científico del proyecto, una de las líneas de investigación se ha centrado en el agua. No todos los humedales permanecen inundados durante todo el año. Muchos son temporales: se llenan durante determinadas épocas y se secan en verano. Otros experimentan fluctuaciones en sus niveles de agua, de manera natural o como consecuencia de la actividad humana.

Los investigadores han estudiado cómo influyen la duración y la frecuencia de la inundación en las emisiones de gases de efecto invernadero. La clave, explica Camacho, está en recuperar los patrones naturales de funcionamiento de cada ecosistema, en lugar de imponerles unas condiciones artificiales.

Esto implica, por ejemplo, corregir las alteraciones provocadas por la sobreexplotación de los acuíferos que alimentan algunos humedales.

También se han evaluado intervenciones sobre los sedimentos. Una de ellas consiste en remover superficialmente el suelo cuando el humedal se seca, mediante una técnica similar al fangueado que se realiza en los arrozales. Esta actuación favorece la oxigenación del sedimento y provoca cambios bioquímicos que pueden resultar ligeramente beneficiosos para el balance climático.

Otra intervención estudiada es la retirada de parte de la capa de sedimentos saturada de carbono, con el objetivo de aumentar la capacidad del suelo para seguir acumulándolo. Sin embargo, no todas las medidas ofrecen los mismos resultados ni tienen la misma relación entre coste y beneficio.

La vegetación como aliada

Una de las conclusiones más interesantes del proyecto tiene que ver con la vegetación palustre, las plantas que crecen en las zonas inundadas o en sus orillas.

Algunas especies emergentes, como los carrizos (Phragmites australis) y las eneas (Typha), tienen una elevada capacidad de crecimiento y acumulan grandes cantidades de carbono durante la primavera y el verano. Su manejo mediante la extracción controlada de biomasa, retirando solo una parte de la planta, puede estimular nuevos brotes y favorecer una mayor captación de CO2.

Camacho recurre a una comparación muy cotidiana para explicar este proceso: "El que tenga césped en su casa sabe que, si lo siega, el césped crece de nuevo". La lógica es similar. Una siega selectiva, realizada en el momento adecuado, permite que la vegetación vuelva a crecer y acumule más carbono durante su periodo de desarrollo.

La gestión selectiva de carrizos y eneas es una de las medidas más eficaces y económicas para mejorar el balance climático de los humedales. Proyecto europeo LIFE Wetlands4Climate

De las actuaciones evaluadas, el manejo de la vegetación es la que presenta una relación coste-beneficio más favorable, según el investigador. Le siguen las intervenciones sobre el agua, mientras que las actuaciones sobre el suelo ofrecen resultados menos relevantes y suelen implicar mayores costes.

Eso sí, no vale segar sin criterio. Estas plantas también proporcionan refugio y alimento a numerosas especies animales y desempeñan otras funciones ecológicas. Por tanto, las intervenciones deben planificarse para evitar que el beneficio climático perjudique a la biodiversidad o a otros servicios que presta el humedal.

Segunda oportunidad

La investigación abre otra posibilidad interesante para el medio rural: aprovechar los materiales que se extraen durante las labores de restauración. La vegetación retirada puede utilizarse, dependiendo de sus características, como recurso para la ganadería o, por ejemplo, como material destinado a reducir la erosión en terrenos afectados por incendios.

La reutilización de los sedimentos también puede tener aplicaciones agrícolas. Los suelos de los humedales contienen nutrientes y materia orgánica que pueden emplearse para mejorar otros terrenos. Su aprovechamiento puede sustituir productos cuya fabricación tiene una huella de carbono considerable.

"Estamos teniendo un doble efecto de mitigación climática porque estamos reduciendo la huella de carbono de aquellos productos que nosotros estamos sustituyendo", explica Camacho.

Es decir, por un lado, se mejora el funcionamiento del propio humedal y, por otro, se evita producir nuevos materiales, fertilizantes u otros recursos que pueden reemplazarse con los obtenidos durante la restauración.

Esta segunda vía amplía el impacto de las actuaciones y permite conectar la conservación de los ecosistemas con nuevas oportunidades de aprovechamiento de recursos en el territorio.

Medir para restaurar

Para que los humedales puedan incorporarse de forma rigurosa a las estrategias de mitigación climática, no basta con afirmar que almacenan carbono. Es necesario medir cuánto captan, cuánto emiten y cómo varía ese balance después de una intervención. Precisamente, otra de las aportaciones de LIFE Wetlands4Climate ha sido avanzar en una metodología para cuantificar estos procesos.

Los investigadores no se han limitado a medir el intercambio de gases entre los humedales y la atmósfera. También han estudiado qué sucede en el interior de estos ecosistemas, analizando la actividad de los microorganismos y los procesos biológicos que determinan si el carbono queda almacenado o se libera en forma de distintos gases.

Para ello han recurrido a técnicas que permiten estudiar los genes y su expresión, es decir, qué procesos biológicos están activos en cada momento. "Estamos abriendo la caja negra que nos explica qué es lo que está pasando, lo que estamos midiendo, a qué se debe", explica Camacho.

Conocer esos mecanismos permite ir más allá de observar los resultados: ayuda a anticipar cómo responderá un humedal ante una determinada actuación y a diseñar estrategias de restauración más eficaces.

El proyecto ha permitido restaurar cientos de hectáreas de humedales de diferentes tipologías en España, tarea realizada por la Fundación Global Nature, coordinadora del proyecto y, según el investigador, las actuaciones han conseguido reducir emisiones expresadas en miles de toneladas de CO2 equivalente. Además, los trabajos han dado lugar a publicaciones científicas y manuales y procedimientos para orientar la conservación y restauración de estos ecosistemas.

La metodología desarrollada por el equipo de la Universidad de Valencia también ha despertado el interés de la Comisión Europea para su posible consideración en el ámbito de los mercados voluntarios de créditos de carbono.

Un paso relevante, porque, como recuerda Camacho, "la compensación climática y los créditos de carbono tienen que ser reales". Para que una actuación pueda contabilizarse como una contribución climática, debe demostrar que efectivamente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

Prioridad: descarbonización

Los resultados de LIFE Wetlands4Climate refuerzan la importancia de conservar y restaurar estos ecosistemas. Sin embargo, el investigador insiste en que no deben presentarse como una solución capaz de compensar por sí sola las emisiones derivadas de las actividades humanas.

"Lo esencial es una economía descarbonizada", advierte. La razón es que la quema de combustibles fósiles está liberando a la atmósfera carbono que permaneció almacenado geológicamente durante cientos de millones de años. Un proceso que se está produciendo a una velocidad sin precedentes y que está alterando el equilibrio climático del planeta.

Por eso, la prioridad debe ser reducir las emisiones y transformar el modelo energético. La conservación de los ecosistemas es, en ese sentido, una herramienta complementaria, no una alternativa a esa transformación.

Camacho también rechaza que la descarbonización tenga que interpretarse necesariamente como un freno económico. En su opinión, el desarrollo de las energías renovables y de nuevas soluciones como el hidrógeno verde puede representar una oportunidad para España, reducir su dependencia energética exterior y favorecer una economía más próspera.

La investigación deja, en cualquier caso, una conclusión clara sobre el papel de los humedales: conservarlos en buen estado y restaurar aquellos que se han degradado no solo permite proteger su biodiversidad y los servicios que prestan a la sociedad. También contribuye a mitigar el cambio climático.

"No queremos saber solo qué pasa, sino cómo y por qué pasa", resume Camacho. Porque entender cómo funcionan estos ecosistemas es el primer paso para gestionarlos mejor y conseguir que recuperen todo su potencial.