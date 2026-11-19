Laura Gallego y Jessica Bajón, las españolas que desafían a la cosmética: "Las fórmulas son investigación, no una moda"

Detrás de una crema, un champú o un limpiador facial hay ingredientes, decisiones de formulación, envases, proveedores y una industria que también ha aprendido a vender sus productos a golpe de promesa. Laura Gallego y Jessica Bajón conocen ese engranaje desde dentro.

Durante años trabajaron en el sector hasta que las conversaciones entre compañeras sobre lo que cambiarían si pudieran hacer las cosas a su manera acabaron convirtiéndose en Unavida Cosmetics, una marca española que fabrica sus propios cosméticos.

Su proyecto nació en 2021, después de coincidir en una empresa en la que ambas trabajaban en ámbitos complementarios. Gallego se ocupa de la parte técnica y científica, mientras que Bajón dirige la comunicación. "Empezamos a hablar de nuestra manera de entender la cosmética, de cómo debería comunicarse, de cómo no deberían ser los productos...", recuerdan.

Las dos echaban en falta una mayor conexión entre la investigación y la comunicación comercial, así como una formulación que respondiera a necesidades reales de la piel en lugar de perseguir tendencias. "Veíamos que no había honestidad en la cosmética, que se basaba todo en el marketing y que no había un equipo de I+D trabajando en colaboración", explican.

La propuesta se asentó sobre tres compromisos que siguen marcando su actividad: la investigación científica, la transparencia en la comunicación y la sostenibilidad aplicada a la fabricación. "Queríamos fórmulas efectivas y basarlo todo en investigación, en ciencia, más que en el ingrediente de moda", sostienen.

Laura Gallego y Jessica Bajón en un momento durante la entrevista con ENCLAVE. León Núñez Figaredo

El planteamiento implica desarrollar cada cosmético desde cero, un proceso que ralentiza la salida al mercado y exige recursos que las marcas que externalizan la formulación pueden ahorrarse. La firma dispone de laboratorio propio en el Parque Tecnológico de Tres Cantos, Madrid, y comercializa ocho productos.

Su catálogo se ha construido progresivamente, mientras la empresa también ofrece servicios de formulación a otras compañías desde finales de 2023. En el segundo modelo, habitual en la industria, las marcas pueden partir de desarrollos previamente disponibles y adaptar determinados componentes.

Primero: investigar

El primer año de actividad estuvo íntegramente dedicado a la investigación. La marca salió al mercado con dos productos sólidos, un limpiador facial y un champú, formatos que permitían prescindir de buena parte del envase convencional.

Gallego y Bajón buscaban una alternativa a los jabones tradicionales que mantuviera las ventajas de los formatos sólidos y ofreciera una formulación adaptada a la piel. "Éramos consumidoras de limpiadores sólidos, no jabones, es distinto. Nosotras usábamos pan dermatológico, pero no había una opción con alto porcentaje de ingredientes naturales", explican.

La recepción inicial obligó a dedicar tiempo a explicar qué había detrás de aquellas pastillas. Parte de los consumidores las identificaba con un jabón convencional, pese a las diferencias de formulación. Las fundadoras recuerdan que tenían que aclarar que se trataba de productos sin jabón y explicar por qué habían elegido ese formato y sus características.

Laura Gallego, cofundadora de Unavida Cosmetics. León Núñez Figaredo

Antes de seleccionar un ingrediente, estudian su función dentro de la fórmula y, cuando encaja con el objetivo que persiguen, solicitan documentación a los proveedores para comprobar su composición, calidad y procedencia. En el caso de los vinculados a cultivos agrícolas, buscan información sobre posibles residuos de pesticidas y las prácticas empleadas en su producción.

"Nos dicen que somos una empresa que pide el ADN de cada ingrediente, de la cantidad de estudios e información que solicitamos completamente detallados", cuentan. La exigencia tiene consecuencias económicas y de abastecimiento, pero las fundadoras consideran que disponer de esos datos es parte de la responsabilidad de formular un cosmético.

Los envases

La elección de proveedores españoles forma parte de su planteamiento ambiental y empresarial. Y es que trabajar dentro del país facilita, según explican, acceder a la información que exigen y conocer mejor los procesos de fabricación. También supone un coste superior al recurrir a proveedores de otros mercados.

"Es mucho más fácil que nuestros proveedores nos den toda la información que requerimos. Si lo estuviésemos comprando en China, en Corea, en India o en otros sitios donde muchas empresas compran sus envases y sus ingredientes, al final no te dan tanta información como la que te ofrecen aquí, simplemente que la pagas", señalan.

La fabricación nacional implica asumir diferencias de precio y unas condiciones regulatorias más exigentes en materia laboral y ambiental. Para las fundadoras, esa decisión repercute en la calidad y en la trazabilidad de los materiales, aunque reconocen que el presupuesto de una empresa pequeña no permite absorber fácilmente todas las exigencias.

Sus cajas se fabrican con residuos de caña de azúcar procedentes de la industria alimentaria, en lugar de utilizar fibras de árboles. En los productos sólidos, además, el packaging evita incorporar recipientes adicionales de plástico o aluminio. En los envases de plástico utilizan material reciclado procedente de botellas de leche.

La marca anuncia un 50% de plástico reciclado y una reciclabilidad del 99%, aunque el porcentaje varía según el producto y sus componentes. En el caso de su crema facial, la proporción de material reciclado representa el 47% del envase final al contabilizar también tintas y otros elementos.

"Hay veces que dicen que el vidrio es mejor, pero tiene un dosificador que tiene algo metálico, algo de plástico... Para que eso realmente se recicle al 100%, el consumidor final tendría que separarlo y estamos viendo que no está en ese punto", argumentan. En su caso, han eliminado las decoraciones metálicas y utilizan tintas al agua en el packaging.

El precio de la sostenibilidad

Las fundadoras estiman que fabricar con sus exigencias de formulación, materiales y proveedores pueden elevar los costes entre cinco y seis veces respecto a una producción de gran escala que no incorpore esas mismas condiciones. La comparación depende de múltiples factores, por lo que no la trasladan como una cifra universal para toda la cosmética sostenible.

Su estrategia para contener los precios consiste en vender directamente a través de su web y prescindir de distribuidores y perfumerías. "El principal ahorro es no meter distribuidores, porque se llevan un margen muy grande y entonces no queda beneficio para poder poner un precio asequible", explican. También destinan más recursos a investigación que a marketing.

Jessica Bajón, cofundadora de Unavida Cosmetics. León Núñez Figaredo

La empresa intenta, de esta forma, competir sin entrar en el segmento de lujo ni en los precios propios de las grandes cadenas de supermercados. Reconocen que su capacidad de producción y sus costes limitan el margen de maniobra, pero consideran que eliminar intermediarios permite acercar sus productos al consumidor.

En paralelo, cuestionan el uso comercial de términos como natural, ecológico o libre de tóxicos. Las fundadoras advierten de que la desinformación favorece mensajes que parecen ofrecer garantías adicionales sobre la salud o el medioambiente.

"Nos sentimos como mejores consumidores pensando que lo estamos haciendo bien 'porque mira, pone esto y entonces estoy haciendo algo por el medioambiente'. Nos quedamos con el primer mensaje, con lo fácil, en vez de profundizar más para ver la realidad", explican.

Cuidarse desde dentro

Unavida utiliza el concepto well-aging, que plantea el cuidado de la piel desde la salud y el bienestar, en lugar de convertir la edad en algo que deba corregirse. "Hay que estar bien, hay que verse bien, hay que cuidarse la piel, pero la edad no la podemos quitar, vamos a tener los años que tenemos", defienden.

Las fundadoras relacionan ese cuidado con dedicar tiempo a uno mismo y con reducir el estrés cotidiano. En sus contenidos incluyen recomendaciones sobre bienestar, hábitos y rutinas que buscan convertir la aplicación de cosméticos en un momento de atención personal.

La marca ha recibido reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Empresa Joven Eco en los VPC Green Beauty Awards y un galardón de packaging en 2025 por la caja de su línea de productos sólidos. Para ambas, esos premios sirven de respaldo a un trabajo que consideran difícil de mostrar al consumidor cuando el producto terminado concentra toda la atención.

Su catálogo sigue abierto a nuevos desarrollos. Cada lanzamiento requiere al menos un año de trabajo y mantienen proyectos en investigación para ampliar las referencias y mejorar los materiales cuando la tecnología permita alternativas. También quieren consolidar la formulación para terceros, especialmente para pequeñas empresas que necesitan acompañamiento técnico y asesoramiento para comercializar sus productos.