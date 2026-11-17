Pilar Jurado impulsa una gala contra la violencia de género en mujeres con discapacidad: "La inclusión está en la cultura"

La violencia de género tiene muchas caras y, cuando afecta a mujeres con discapacidad, puede sumar obstáculos que agravan su situación y dificultan aún más la salida de ese entorno. A todo esto se añaden, en muchos casos, barreras sociales, económicas y laborales que condicionan sus posibilidades de recuperar la autonomía.

Para visibilizar esta realidad, la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado ha decidido convertir la música en un instrumento de sensibilización y solidaridad. Con el apoyo de Fundación ONCE, impulsa la gala Opera Lovers Modo On, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

La recaudación se destinará íntegramente al programa Mujeres en Modo ON-VG, promovido por Inserta Empleo para acompañar a estas mujeres mediante itinerarios de formación, empleo y emprendimiento. Desde su puesta en marcha en 2020, el proyecto ha atendido a más de 5.500 mujeres y ha conseguido más de 2.500 inserciones laborales.

Esta propuesta va más allá de un concierto benéfico. Reunirá a artistas y personalidades de ámbitos muy diferentes a la lírica, que asumirán el reto de interpretar piezas operísticas junto a una orquesta y dos coros. Además, será una gala accesible, con recursos para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de la experiencia.

En esta entrevista con ENCLAVE, la intérprete explica por qué decidió implicarse en esta causa, cómo puede la cultura contribuir a visibilizar esta realidad y qué papel desempeñan la música y la sociedad civil en la construcción de un mundo más inclusivo.

Pregunta: ¿Qué te llevó a organizar esta gala?

Respuesta: El hecho de que se celebre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene un significado especial para mí. Es una fecha que me acompaña desde hace muchos años y que nos recuerda que todavía tenemos que seguir trabajando para erradicar esta violencia.

Pero la realidad adquiere otra dimensión cuando conoces el trabajo de Fundación ONCE y descubres la vulnerabilidad añadida que afrontan muchas mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género.

Me impactó especialmente saber que, de las alrededor de 1.600 que atiende cada año el programa Mujeres en Modo ON-VG, unas 500 han adquirido su discapacidad como consecuencia de la violencia sufrida. Es un dato que te pone la piel de gallina. Detrás de esas cifras hay personas que necesitan recuperar su autonomía, volver a estar activas y reconstruir sus vidas.

P.: ¿Cuándo supiste que la ópera podría convertirse en una herramienta de sensibilización y no solo de entretenimiento?

R.: La música es un gran transformador social y pensé que podíamos utilizarla para llamar la atención sobre una realidad que necesita más visibilidad. Por eso quisimos plantear una gala diferente. Podríamos haber organizado un concierto lírico convencional, con grandes cantantes interpretando ópera, pero me parecía mucho más interesante implicar a personas que habitualmente no pertenecen a este mundo.

Ellos también tienen que hacer un esfuerzo: durante unos días van a aprender a cantar ópera, trabajar su voz y enfrentarse a algo que nunca habían hecho. Hay un significado simbólico en ese proceso, porque conecta con el esfuerzo que realizan las mujeres a las que queremos ayudar para recuperar su vida.

Además, contar con caras conocidas, como Cayetana Guillén Cuervo o Esperansa Grasia, permite que el mensaje llegue a públicos diferentes. También queremos demostrar que la ópera puede formar parte de la vida de toda la sociedad y no ser una disciplina reservada a unos pocos. Al mismo tiempo, aprovechamos su capacidad para emocionar y reunir a las personas para dar visibilidad a quienes necesitan que escuchemos su historia.

La directora de orquesta en una sesión para Magas. Esteban Palazuelos

P.: ¿Qué buscabas al reunir a personas de mundos tan distintos a la ópera?

R.: Todos son amigos y personas a las que conozco bien. Algunos aceptaron el reto con cierto miedo inicial, pero estamos trabajando juntos y yo estoy ejerciendo de coach para ayudarles a descubrir cómo utilizar la voz desde las exigencias de la ópera, que tiene unas técnicas y unas formas de interpretación muy particulares.

Es muy bonito ver cómo están evolucionando y descubriendo capacidades que quizá no imaginaban que tenían. Ojalá esta experiencia pueda repetirse cada año y más personas se animen a pasar por el escenario. Muchos se sorprenden al comprobar que tienen más posibilidades vocales de las que pensaban.

Habrá momentos muy divertidos, como Juan Ramón Lucas interpretando el Dúo de los gatos de Rossini. También creo que el público se va a sorprender mucho con Blanca Paloma, porque hemos conseguido que explore una faceta vocal muy diferente a la que habitualmente conocemos de ella.

Contaremos asimismo con Eva Diago y Aaron Cobos, dos grandes artistas del teatro musical, que pondrán su talento y experiencia al servicio de la propuesta. Cada uno viene de un género y tiene una manera distinta de enfrentarse a la música, así que el trabajo consiste también en ayudarles a descubrir las particularidades de la interpretación lírica.

Lo importante es que todos han aceptado salir de su zona de confort y participar en algo que, además de ser un desafío artístico, tiene un propósito social.

P.: ¿Qué supone para ti trabajar con un grupo tan numeroso de artistas y músicos?

R.: Es una producción enorme. Tendremos alrededor de 45 músicos sobre el escenario, además de dos coros, y en total seremos más de un centenar de personas implicadas de una manera u otra.

Lo que más me gusta es comprobar cómo tanta gente está poniendo su tiempo, su trabajo y su entusiasmo al servicio de un objetivo común. Algunos tendrán más facilidad que otros, pero todos van a estar ahí, delante de una orquesta, haciendo algo que para muchos es completamente nuevo.

Los ensayos están siendo una experiencia muy enriquecedora. No sólo estamos preparando un espectáculo, también estamos aprendiendo a trabajar desde lenguajes musicales diferentes y a confiar en nuestras propias capacidades. Creo que esa evolución será una de las cosas más bonitas que nos llevaremos de esta velada.

P.: ¿Qué papel desempeña Fundación ONCE en la gala?

R.: Su apoyo hace posible que sea la primera gala lírica totalmente inclusiva. Contaremos con bucle magnético, interpretación en lengua de signos durante las actuaciones y subtítulos para que quienes quieran puedan seguir también el contenido de lo que se está cantando.

Me parece fundamental que la inclusión esté presente también en la cultura. No se trata únicamente de que una persona pueda entrar en un teatro, sino de que tenga los recursos necesarios para participar plenamente de la experiencia y comprender lo que está ocurriendo sobre el escenario.

Además, esta colaboración demuestra la capacidad de la sociedad civil para unir esfuerzos y poner en marcha iniciativas que ayudan a otras personas. Cuando instituciones, artistas y ciudadanos trabajan juntos, pueden conseguirse cosas muy importantes.

P.: ¿Qué te gustaría que se llevara el público al salir del Auditorio Nacional?

R.: Más que enseñar algo concreto, me gustaría que fuéramos conscientes de realidades que muchas veces tenemos al lado y no vemos.

Creo que sólo podemos ser realmente felices si quienes están a nuestro alrededor también tienen la posibilidad de vivir con dignidad. El ser humano necesita del otro y, de alguna manera, todos somos el otro para alguien.

Por eso esta gala es también una forma de colaborar disfrutando. Quien compre una entrada estará contribuyendo directamente al programa y quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de hacerlo a través de la fila cero.

Es importante recordar que hablamos de un proyecto con resultados concretos, que ya está ayudando a miles de mujeres. Nuestra aportación es poner la música, el trabajo y el talento de todos los participantes al servicio de esa labor.

Será una noche emocionante y divertida, pero, sobre todo, una oportunidad para que cada persona pueda aportar su granito de arena.

La directora de orquesta en una sesión para Magas. Esteban Palazuelos

P.: ¿Qué es lo que más te emociona de esta iniciativa?

R.: Me encantaría que hubiera una participación masiva y que la recaudación permitiera generar un cambio real en la vida de muchas mujeres. Pero creo que el impacto también se producirá en quienes participemos en el espectáculo.

Cuando muchas personas se unen alrededor de algo bello se crea una especie de burbuja que puede ser muy transformadora. Compartir una experiencia así, trabajar juntos y poner nuestras capacidades al servicio de los demás nos hace mirar la realidad de otra manera.

En un momento en el que hablamos constantemente de inteligencia artificial y tecnología, quizá esta experiencia nos recuerde algo esencial: aquello que nos hace humanos y que ninguna máquina puede sustituir, como la emoción, la empatía, la solidaridad y la capacidad de unirnos por los demás.