Juan interactuando con uno de sus clientes mientras le hace un corte de pelo. Fundación "La Caixa"

Juan Gabriel Agudelo, el barbero colombiano que logró abrir su propio negocio en Barcelona: "Me ayudó a soltar el miedo"

Juan Gabriel Agudelo no llegó a Barcelona para aprender a cortar el pelo. De hecho, cuando emigró desde Colombia en 2022, ya contaba con formación técnica y había gestionado durante ocho años un negocio propio. Conocía el oficio y sabía tratar con los clientes gracias a todos esos años de experiencia, pero trasladarlo a un país nuevo plantea otras dificultades.

Durante su primer año en la ciudad trabajó en diferentes peluquerías familiarizándose con el mercado local y comprendiendo las necesidades de los clientes. También confirmó que quería recuperar la autonomía que había tenido en Colombia y ofrecer un servicio que fuera "más que un corte: una asesoría de imagen".

La idea terminó convirtiéndose en The Clipper Club Barber Shop, un establecimiento del distrito barcelonés de Gràcia que cumplió dos años el pasado octubre. Sin embargo, Agudelo no podía abrir puertas sin comprobar si el proyecto podía mantenerse y encontrar respuestas a decisiones que iban mucho más allá de las tijeras.

Financiar la idea

Mientras estudiaba cómo emprender, Agudelo conoció la Fundación PIMEC y Autoempleo Incorpora, una línea del programa de inserción sociolaboral de la Fundación 'la Caixa'. Allí comenzó a trabajar con Nacho Travieso, coordinador del Área de Pequeñas Empresas y técnico de autoempleo de la entidad.

Agudelo no partía de cero porque ya conocía la gestión diaria de un negocio, pero necesitaba adaptar sus conocimientos a las nuevas condiciones tanto económicas como legales de Barcelona.

Junto a Travieso elaboró un plan de empresa y estudió la contabilidad, los precios, el salario y la estructura que debía tener la barbería. "La Fundación PIMEC me respaldó desde el minuto cero y me ayudó a soltar el miedo y a hacer el proyecto realidad", explicó.

Juan Gabriel Agudelo en la entrada de su barbería, The Clipper Club, en Barcelona. Fundación "La Caixa"

El análisis confirmó que la idea podía funcionar, aunque también reveló su principal obstáculo: Agudelo no disponía del capital necesario para asumir la inversión inicial. Después de valorar diferentes alternativas, solicitó un microcrédito a MicroBank con el que pudo financiar la apertura.

Conseguir el dinero resolvía solo una parte del problema. La Fundación PIMEC también lo orientó durante la búsqueda del local, el análisis de la competencia, la negociación del alquiler y los trámites legales. El acompañamiento alcanzó incluso a la imagen corporativa y a decisiones como los productos, las promociones o el precio de los servicios.

Ese respaldo le permitió avanzar con mayor seguridad en un entorno normativo y cultural diferente. Agudelo recuerda que Travieso "me ayudó a soltar el miedo" y a convertir su idea en un negocio real. Durante el proceso también contó con el apoyo de su pareja, con quien compartió las decisiones que dieron forma al establecimiento.

Una historia de muchas más

The Clipper Club forma parte de los más de 14.000 negocios impulsados por Autoempleo Incorpora desde su creación en 2016. En estos diez años, cerca de 15.000 personas han accedido al mercado laboral mediante proyectos propios.

El programa trabaja con una red de 41 entidades sociales que adaptan el acompañamiento a las necesidades de cada participante. El apoyo puede comenzar con el plan de empresa y continuar durante la búsqueda de financiación, los trámites de constitución y la consolidación de la actividad.

Su colaboración con MicroBank ha permitido conceder 4.468 microcréditos por un importe conjunto de 88 millones de euros.

Juan preparando el espacio en el que va a recibir a su próximo clliente. Fundación "La Caixa"

Dos años después de la apertura, The Clipper Club refleja la idea con la que Agudelo decidió volver a emprender. El establecimiento ofrece asesoramiento de imagen y utiliza técnicas de visagismo para adaptar cada corte a las facciones del cliente, además de rituales para el cuidado de la barba con toallas calientes y frías.

Trabajar en un espacio propio le permite realizar los cortes según su estilo y organizar el local a su gusto. La barbería también ha mejorado su situación económica y le ha devuelto la autonomía que buscaba cuando trabajaba para otros.

Su próximo objetivo ya no consiste únicamente en consolidar el establecimiento de Gràcia. Agudelo quiere abrir un segundo local y ampliar un proyecto que comenzó con una idea, muchas cuentas y el temor habitual de quien vuelve a emprender lejos de casa. "Esto es solo el principio".