Paola Caridi, periodista y escritora: "Cuando los israelíes queman árboles, sienten que están matando a palestinos"

La periodista Paola Caridi (Roma, 65 años) vivió durante diez años en Jerusalén hasta que se marchó en 2012. Residía en una casa que tenía una morera en el patio de entrada. La casa había pertenecido a una familia palestina antes de que la guerra de 1948 expulsara a estos ciudadanos del barrio.

Entonces no era solo el que recuerda Caridi, sino siete árboles iguales los que daban sombra a ese espacio. Ya no queda ninguno. Cuando la italiana volvió en 2022, ya no estaba, lo habían cortado durante la pandemia y solo quedaba un tocón.

Ahora esa morera es la guía de su último libro La última morera de Jerusalén. Una obra con la que la periodista quiere dar voz a unos testigos inesperados, pero muy necesarios, de la ocupación israelí en Palestina: los árboles.

Desde los olivos hasta los sicomoros, pasando por las famosas naranjas de Jaffa y, por supuesto, las moreras, la autora recorre décadas –y siglos– de conflictos, desplazamientos y muerte en Oriente Próximo.

Ni siquiera estos seres se han podido librar de la masacre y, por eso, Caridi los reivindica como símbolos de la ocupación. No solo han sido víctimas, sino que se han usado para crear bosques y tapar ciudades enteras arrasadas por el ejército israelí.

Incluso, se ha cambiado la narrativa para convertir sus frutos en una marca nacional de quienes han ocupado esa tierra, como pasó con las naranjas de Jaffa. Una fruta desarrollada por agricultores palestinos en el siglo XIX y que Israel se apropió, cuenta en el libro.

Todo esto, cuenta a ENCLAVE la periodista, son muestras y ejemplos del intento no solo de tomar un territorio, sino de borrar un país y una cultura por completo.

Pregunta: ¿Por qué eligió los árboles para contar esta historia?

Respuesta: Por muchas razones. En primer lugar, por la morera del patio de la casa donde vivía cuando estuve una década en Jerusalén. Cuando la vi talada por una persona desconocida, descubrí que me dolía y empecé a pensar en la historia del conflicto palestino-israelí y cómo este árbol era testigo de toda su historia.

Amitav Ghosh, escritor, antropólogo e intelectual bengalí, escribió que no solo los humanos cuentan historias. Eso me hizo pensar que por qué no usar los árboles de narradores. Además, mis abuelos maternos eran agricultores, por lo que siempre he tenido un poco esa conexión y ha sido una forma en la que he intentado comprender el mundo.

Por último, pero no menos importante, porque es algo extremadamente político. En el conflicto palestino-israelí, no nos centramos lo suficiente en la tierra. La relación entre lo humano y lo no humano en la cultura palestina es igual que en la indígena americana. Un árbol, una piedra o el mar son parte de la Tierra exactamente igual que ellos.

Para los israelíes, este tipo de relación era y sigue siendo hasta ahora una dominación. En cierto modo, cuando queman los árboles, es como si consideraran a los árboles, a los olivos, como palestinos. Sienten que están matando palestinos. Es extremadamente contradictorio, porque dicen que esa tierra es suya, pero la están destruyendo.

P: Millones de personas exigen en la calle el fin de la masacre, pero la diplomacia sigue paralizada. ¿Estamos ante la quiebra definitiva del sistema internacional o ante la falta de voluntad política?

R: Hay ambas cosas, tanto la falta de voluntad política como una forma caótica de destruir el sistema internacional. Trump y Netanyahu juegan con las causas. Si llegan a un acuerdo con Irán, pasarán al Líbano porque están seguros de que saldrán beneficiados.

Navi Pillay, la última ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha utilizado el galardón para alzar la voz sobre el derecho internacional y la justicia internacional. No es un detalle, porque llevamos años sabiendo que la única herramienta de la que disponemos son las reglas, los derechos y las normas internacionales.

Si piensas en las manifestaciones y en los millones de personas de todo el mundo que piden el fin del genocidio en Palestina, Prácticamente toda la gente que se manifiesta por el fin del genocidio, pide justicia internacional. No se solicita que se envíen ejércitos para bloquear a Israel y ese es un paradigma totalmente real. No tenemos que pedir la guerra.

P: ¿Está en peligro el sistema internacional tal y como lo conocemos?

R: Se encuentra en un peligro muy, muy grande. Tenemos que alzar la voz y seguir exigiendo responsabilidades, no solo a Israel y a EE. UU., sino también a sus aliados, entre los que estamos nosotros.

La Unión Europea lo es, aunque sé que, gracias a Dios, España tiene una postura diferente, y yo, como italiana, estoy presionando a mi Gobierno, para que haga algo. Se pueden tomar medidas muy fácilmente bloqueando las relaciones comerciales con Israel.

Tenemos que ser muy firmes y bloquearlas. No basta hacerlo solo con las militares. La economía israelí depende en gran medida de EE. UU. y de Europa, así que disponemos de las herramientas para bloquear esto.

P: Entonces, ¿qué hace falta para que se escuchen estas peticiones de paz?

R: Estamos alejados de los poderes, pero no estamos indefensos. En Italia hicimos la primera huelga general por motivos políticos en apoyo a Gaza desde la Segunda Guerra Mundial hace un año. Tuvo casi 1,5 millones de personas en las calles de 100 ciudades.

Podríamos pensar en el mismo sentido en los estudiantes en Francia que ahora se manifiestan. No se limita a una plaza central de una sola ciudad. Está ocurriendo en muchas ciudades.

Como me dijo Allah Abdul Fattah, una de las figuras más destacadas de las revoluciones egipcias, hace unas semanas: "Esto es el resto de nuestras vidas". Gaza lo es, al menos para mi generación y las que son un poco más jóvenes.

¿Qué podemos hacer ante este genocidio? Ya está hecho. Nos ha destrozado para el resto de nuestra vida. [ejemplo Tolmezzo].

P: Usted vivió hace un año la huelga general en favor de Palestina y ha llegado a una España en plena protesta social: ¿hemos pasado del letargo ciudadano a una resistencia activa en la calle?

R: Lo estamos viendo no solo en Italia y España, lo vemos en Francia o en los estudiantes indios del Partido de las cucarachas, que están llenando las calles de su país y planteándole muchas preguntas a Modi [primer ministro de la India].

Las desigualdades, la falta de empleo, el problema de la vivienda, la catástrofe climática… Todo va de la mano. Se trata de economía, de nuestra estructura social. El genocidio de Gaza está dentro de esto, pero también lo está el empleo y una vida en armonía en un buen hogar.

Ahora el riesgo es que los gobiernos reaccionen con represión ante unas protestas muy pacíficas, sobre todo por parte de los jóvenes, porque llevará al caos y al enfrentamiento. Esta es nuestra vida. Así que tenemos que decidir.

No podemos seguir permitiendo que la vieja generación nos imponga su voluntad sobre nuestras vidas, al mismo tiempo que apoya un genocidio, la violencia institucional, al Estado israelí y las guerras.

Cuando apoyas la desigualdad, esta es una forma de violencia. No solo existe en la calle. Existe la violencia de la estructura social que estás construyendo, que protege a los ricos y margina a los pobres.

P: Volvamos al libro. Cuenta que dos tercios de los bosques israelíes están sobre las ruinas de más de 90 pueblos palestinos, ¿ha sido la reforestación la forma más eficaz de enterrar físicamente la historia?

R: Era greenwashing antes de que se inventara el concepto. Aquí hay dos cosas. Por un lado, colonizar el paisaje con árboles no autóctonos para modificarlo y adecuarlo a la empresa sionista poniendo pinos en lugar de moreras o sicomoros.

También fue para enterrar la responsabilidad. Si ves un bosque muy bonito, como yo vi, es una forma de ocultar la culpa, incluso, para ellos mismos. No obstante, cuando el bosque arde, como ha ocurrido mucho en estos últimos años, se ven las huellas de la historia.

Palestina tiene Gaza tiene 5.000 años de vida. El nombre de Gaza tiene 3.500 años de antigüedad, así que no se trata solo del tiempo anterior al Estado de Israel. Es incluso anterior al Israel bíblico.

Por eso tienen que borrarlo todo si quieren construir un Estado teocrático de Israel. Quieren hacer que parezca que no hubo nadie más que David y Salomón, pero sí los hubo: estaban los cananeos, los egipcios o los filisteos. Palestina no tiene una monocultura, es una mezcla y tiene que seguir siendo así.

P: En el libro hablas de la 'karama' —la dignidad palestina— como una forma de resistencia: ¿ves en las huelgas generales europeas ese mismo impulso de usar el propio cuerpo para decir 'basta'?

R: Totalmente. Están saliendo a decir "no queremos vuestro tipo de mundo" y es normal. Creen que tienen un futuro muy corto porque hemos destruido el planeta y considero su reacción como una respuesta ante un tipo de sistema que no va a durar. Además, ven que nadie da soluciones al respecto.

Por favor, que continúen, que no paren.