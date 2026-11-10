Taghi Rahmani, marido de la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi: "La represión ha dado paso a la valentía social"

El manuscrito salió de una cárcel iraní escondido entre las pertenencias de otras presas. Después pasó de mano en mano hasta llegar a Noruega, donde aguardaba el último eslabón de una cadena clandestina. Su autora, Narges Mohammadi (Zanyán, Irán, 1972), lleva años encarcelada por defender los derechos humanos.

En 2023 recibió el Premio Nobel de la Paz desde una celda de Teherán. Ahora, sus memorias, Una mujer nunca deja de luchar. Mi lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Irán (Finestres Ensayos, 2026), reconstruyen esa trayectoria desde el interior de las prisiones.

Su marido, Taghi Rahmani (Qazvín, Irán, 1959), conoce de cerca el precio de enfrentarse al régimen iraní. Periodista y activista, pasó 14 años en prisión antes de exiliarse en Francia, donde vive con sus dos hijos. Mohammadi, sin embargo, permanece en Irán. Fue detenida de nuevo en diciembre de 2025 y en febrero de 2026 recibió una nueva condena.

"Es una separación muy difícil", explica Rahmani a ENCLAVE. Desde el exilio, su responsabilidad es sacar adelante a sus hijos mientras acompaña la lucha de su esposa. "Debo encargarme de su educación", señala. Y es que a pesar de que la distancia no elimina el compromiso, obliga a sostenerlo desde otro lugar.

Mohammadi comenzó a escribir sus memorias alrededor de 2019, durante una estancia en la prisión de Evin, en Teherán. Redactó el texto en farsi, donde combina recuerdos de infancia, episodios de su activismo y experiencias de cárcel, entre ellas el aislamiento, los interrogatorios y la separación de sus hijos.

La biografía de la Nobel está marcada por una sucesión de condenas. Ha sido detenida en 14 ocasiones, juzgada sin garantías en diez y condenada a más de 44 años de prisión, además de 154 latigazos. También ha pasado 161 días en régimen de aislamiento.

Narges Mohammadi, activista iraní por los derechos humanos. Nooshin Jafari Narges Foundation Archive

Su trayectoria incluye la defensa de los presos políticos, la abolición de la pena de muerte y los derechos de las mujeres. Sin embargo, Rahmani no considera que el reconocimiento internacional haya bastado para frenar la persecución.

La concesión del Nobel en 2023 puso su caso en el centro de la atención mundial, pero no impidió su nueva detención. "Hay muchas cosas que los gobiernos extranjeros pueden hacer, pero no lo hacen", afirma. En su opinión, las relaciones económicas con Teherán siguen pesando más que la defensa de los derechos humanos.

Salir a las calles

La muerte de Jina Mahsa Amini bajo custodia policial, en septiembre de 2022, desencadenó las movilizaciones de Mujer, Vida, Libertad que, para Rahmani, modificaron la relación de la sociedad iraní con el poder. "Ha dado valentía social", sostiene.

Tal y como explica, desde aquel levantamiento las mujeres comenzaron a desafiar públicamente la obligación de llevar velo y, con el tiempo, las reivindicaciones se extendieron a otros ámbitos. Sin embargo, el cambio, dice, no se limita a la vestimenta. "Se ha extendido a todos los niveles de reivindicaciones sociales, políticas, económicas y laborales", resume.

El movimiento también ha cuestionado una de las bases de la identidad que el régimen impone a la población. Para Rahmani, que las mujeres se nieguen a aceptar el código de vestimenta obligatorio tiene una dimensión política y social que trasciende la propia prensa. "Han dado la cara. Dicen que no queremos esto", señala.

Mohammadi lleva años denunciando la violencia contra las mujeres dentro y fuera de las cárceles. Su activismo se ha desarrollado en paralelo a la lucha contra la pena de muerte y a la defensa de los derechos de los presos. Desde Evin, también ha impulsado la resistencia al régimen y ha denunciado el uso del aislamiento y los malos tratos como castigo.

La represión, sin embargo, alcanza al conjunto de la sociedad. Rahmani advierte de que la falta de libertades afecta a la capacidad de los iraníes para desarrollar su creatividad y su iniciativa. "Si te quedas dentro pierdes tu creatividad, tu dinamismo", explica. La censura y la persecución política, añade, condicionan las posibilidades de expresión de las nuevas generaciones.

Cuestión económica

La situación de Mohammadi vuelve a poner a prueba la capacidad de los gobiernos para defender los derechos humanos frente a sus intereses diplomáticos. Rahmani reclama que la comunidad internacional mantenga la presión sobre Teherán, también en un contexto de guerra que dificulta las movilizaciones dentro del país.

"El criterio que tienen de su relación con el Gobierno iraní es más bien económico, pero no se basa en los derechos humanos", denuncia. Considera que esa forma de actuar constituye un error y advierte del riesgo de que el avance de la ultraderecha debilite todavía más las libertades en otros países.

La presión exterior, en cambio, debe evitar que las autoridades iraníes la utilicen para justificar nuevas represalias. Rahmani distingue entre una intervención militar y la exigencia de que un Estado respete los derechos fundamentales.

Narges Mohammadi ha publicado 'Una mujer nunca deja de luchar' (FINESTRES ENSAYO, 2026). Nooshin Jafari Narges Foundation Archive

"Eso no es una injerencia militar", explica. Cita las propuestas del Gobierno español contra las ejecuciones de presos como un ejemplo de una actuación que se apoya en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La liberación de Mohammadi depende, en su opinión, de esa presión exterior y de la evolución de la situación dentro de Irán. "La esperanza que hay para su liberación es muy poca", reconoce. La guerra complica todavía más el escenario, porque una protesta en esas circunstancias no puede desarrollarse en las mismas condiciones que en un periodo de normalidad.

El exilio tampoco garantiza que la familia pueda recuperar una vida en común. Rahmani vive con sus hijos en Francia, mientras su esposa continúa encarcelada en Irán. La lucha política, en su caso, convive con las obligaciones cotidianas de la vida familiar.

Entre barrotes

La publicación de las memorias de Mohammadi convierte su experiencia personal en un testimonio sobre la represión. Rahmani, que también es periodista, considera que el oficio tiene una responsabilidad especial en sociedades sometidas a la censura. "Su papel es difundir la noticia tal como es, sin ningún tipo de censura", afirma.

El periodismo, añade, debe resistir las presiones que buscan condicionar su trabajo. "No tienes que estar sometido a las órdenes superiores que te dicen que tienes que editar esto o aquello". Para Rahmani, aceptar esas instrucciones supone renunciar a la esencia de la profesión. "Eso ya no es periodismo".

En las páginas de Una mujer nunca deja de luchar, Mohammadi reconstruye su recorrido desde la infancia en Zanyán hasta su compromiso con la democracia y los derechos humanos. La escritura, realizada en distintas prisiones, recoge también la solidaridad entre las reclusas, que ayudan a conservar y sacar el manuscrito. El resultado es una autobiografía.

El futuro político de Irán sigue siendo incierto. Rahmani rechaza que la democracia pueda imponerse mediante una revolución violenta y defiende que el cambio debe construirse a partir de unas libertades básicas.

De hecho, la convicción que mantiene a Mohammadi en esa lucha es, para su marido, la misma que ha guiado su propia trayectoria. Esa determinación, explica, constituye el motor que le permite seguir adelante incluso cuando las condiciones parecen no dejar espacio a la esperanza.

La última condena de Mohammadi vuelve a alejarla de su familia y de la posibilidad de vivir en libertad. Mientras Rahmani reclama que los gobiernos conviertan sus declaraciones en medidas concretas, la Nobel continúa encarcelada. Sin embargo, la voz que el régimen intenta silenciar sigue circulando fuera de sus muros.