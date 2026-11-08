María Luisa Cayuela investiga las enfermedades raras a través del pez cebra: "El principal obstáculo es que no es rentable"

En las primeras horas de vida, un embrión de pez cebra ya permite observar cómo se forman sus órganos. En apenas tres días, el animal desarrolla estructuras como el hígado, los riñones y el sistema circulatorio, convirtiéndolo en un modelo experimental que permite estudiar enfermedades y probar medicamentos a una escala difícil de alcanzar con otros vertebrados.

En ese organismo trabaja el equipo de María Luisa Cayuela Fuentes, investigadora del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB-FFIS), con su proyecto CebraÚNICA, donde utiliza el pez cebra para investigar las alteraciones que provocan enfermedades raras y buscar medicamentos capaces de corregirlas.

La plataforma combina los experimentos con estudios en células humanas, incluidas las de los propios pacientes.

La Fundación Ramón Areces acaba de concederle a Cayuela una de las ayudas de la segunda edición del programa PINERA de la Investigación en Enfermedades Raras. Se trata de una dotación estructural destinada a adquirir, instalar y poner en marcha equipamiento científico-técnico que permitirá automatizar parte del trabajo.

La finalidad es ampliar la capacidad de cribado de fármacos y acelerar la identificación de posibles tratamientos.

El reto afecta a cerca de tres millones de personas en España. Según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), existen alrededor de 7.000 afecciones, de las que aproximadamente el 80% son de origen genético y el 70% se manifiestan durante la infancia. Cerca del 95% carece de un tratamiento específico aprobado.

La falta de alternativas tiene consecuencias desde las primeras etapas de la enfermedad. Los datos recogidos por la FEDER indican que el retraso diagnóstico puede dejar al 40,9% de los pacientes sin apoyo ni tratamiento, llevar al 26,7% a recibir una terapia inadecuada y agravar la enfermedad en el 26,8% de los casos.

Expresión de la proteína verde fluorescente en células sanguíneas. Cedida

"El primer obstáculo es que no es rentable", explica Cayuela. La investigadora señala que la diversidad de patologías dificulta tanto el diagnóstico como el desarrollo de medicamentos. "Todas esas personas que tienen enfermedades raras se deben a más de 7.000 afecciones distintas. Hay una gran variedad de síntomas".

La investigación también se enfrenta a la falta de recursos. Y es que los medicamentos destinados a enfermedades con pocos pacientes ofrecen menos incentivos comerciales y, durante años, la financiación científica tampoco ha respondido a esa necesidad.

Cayuela atribuye parte del cambio a las asociaciones de pacientes, que han impulsado la investigación y han conseguido recursos para financiar proyectos. "Nosotros tenemos investigaciones que están pagadas por los padres", afirma. Porque, como explica, la colaboración con las familias permite estudiar casos que, de otro modo, difícilmente encontrarían financiación.

El coste de mantener un grupo de investigación en funcionamiento ronda los 100.000 euros anuales, según la estimación de Cayuela. La cifra incluye el trabajo con animales, los servicios científicos y los reactivos necesarios para los experimentos. Sin embargo, el desarrollo de una terapia génica ya aprobada puede alcanzar los dos millones de euros por paciente.

Buscar respuestas

CebraÚNICA parte de una idea centrada en estudiar la enfermedad de un organismo vivo antes de trasladar los resultados a las células humanas. ¿El motivo? El pez cebra comparte alrededor del 70% de homología genética con el ser humano y conserva cerca del 85% de los genes relacionados con enfermedades humanas conocidas.

La ventaja es que permite observar cómo interactúan los distintos órganos y tejidos, dado que una alteración genética puede afectar a varios sistemas al mismo tiempo, algo que resulta difícil de reproducir en un cultivo celular aislado.

Neutrófilos, células independientes que nos defienden cuando vienen patógenos. Cedida

"Lo principal es que hacemos los experimentos en el contexto de un organismo entero", explica Cayuela. "Es muy importante hacerlo así porque si tú quieres estudiar, por ejemplo, cómo se está formando una enfermedad, una anemia, y quieres conocer cuál es el problema, no puedes trabajar ya con células en una placa".

El equipo genera modelos de pez cebra que producen determinadas características de la enfermedad del paciente. Después, utiliza embriones, que se desarrollan fuera de la madre y pueden observarse directamente, para probar una colección de medicamentos ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El objetivo es identificar compuestos capaces de revertir las alteraciones observadas. Así, los resultados permiten observar qué mecanismos están fallando y qué moléculas podrían corregirlos. "Antes de reparar un coche tienes que saber qué es lo que no funciona bien", resume la investigadora.

El cribado de fármacos permite explorar nuevas aplicaciones de medicamentos que ya se utilizan para otras enfermedades. Esta estrategia, conocida como reposicionamiento, aprovecha información previa sobre su seguridad, sus efectos y sus mecanismos de acción, además de reducir parte del tiempo y el coste de desarrollo; aunque cada nueva indicación necesita su propia evaluación.

La plataforma lleva trabajando en esta línea desde 2021, con el apoyo de la Consejería de Salud de la Región de Murcia. En ese periodo, el equipo ha desarrollado 20 modelos de enfermedades raras y ha identificado cuatro reposicionamientos, además de candidatos para otras patologías.

Dirección: los pacientes

Uno de los resultados más relevantes de CebraÚNICA es el trabajo con una interferonopatía tipo I, una enfermedad genética en la que una señal de defensa del organismo permanece activa y provoca inflamación y daños, entre ellos neurológicos.

El equipo de Cayuela identificó la causa genética de la patología en un paciente pediátrico y la relacionó con un gen que no se había asociado previamente a esta enfermedad. El diagnóstico permitió orientar el tratamiento hacia baricitinib, utilizado en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide.

El medicamento consiguió un control parcial, aunque persistían señales de activación de la vía del interferón.

Los estudios posteriores en células del paciente respaldaron el cambio a anifrolumab, un fármaco empleado contra el lupus. Desde entonces, se ha observado una detención de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el paciente continúa utilizando silla de ruedas debido a las secuelas neurológicas acumuladas.

"Es muy importante estudiar esos casos porque son degenerativos. Cuanto antes encuentres el tratamiento, antes evitarás los efectos nocivos de la progresión de la enfermedad", señala Cayuela.

Otro de los proyectos aborda el síndrome de Huppke-Brendel, una enfermedad genética que afecta gravemente al desarrollo neurológico. En este escenario, los experimentos con pez cebra y células de la paciente permitieron identificar alteraciones en el procesamiento de proteínas y en el transporte del cobre, un elemento esencial para el funcionamiento celular.

El equipo encontró que la rapamicina, un medicamento utilizado en otras indicaciones, mejoraba varias de esas alteraciones en los modelos experimentales. Los resultados sustentaron la propuesta de tratamiento bajo valoración y seguimiento médico.

Macrofagos rojos, células del sistema inmunitario implicadas en defendernos. Cedida

Tras seis semanas de tratamiento se observaron mejoras en la movilidad, la respuesta a estímulos, la memoria y la adquisición de nuevas palabras. Son resultados iniciales en una sola paciente y su evolución continúa bajo seguimiento.

Otro caso es el de la anemia de Diamond-Blackfan, una enfermedad rara que dificulta la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Y es que la falta de estas células, encargadas de transportar oxígeno por el organismo, puede obligar a los pacientes a recibir transfusiones.

El equipo de Cayuela identificó un mecanismo de alarma celular que contribuye a ese bloqueo. Aquí, los experimentos en pez cebra y células humanas, incluidas las procedentes de pacientes, mostraron que medicamentos utilizados contra determinadas leucemias podían mejorar la producción de glóbulos rojos en los modelos.

La investigadora María Luisa Cayuela ha recibido una de las dos ayudas dentro del programa PINERA de la Fundación Ramón Areces. Cedida

Entre los candidatos se encuentra dasatinib, que ha obtenido la designación europea de medicamento huérfano para esta enfermedad. El equipo trabaja en su desarrollo clínico junto a la compañía Zentiva.

Esta designación facilita el desarrollo de tratamientos para patologías con pocos pacientes mediante apoyo regulatorio e incentivos específicos. No equivale, sin embargo, a una autorización para tratar la enfermedad.

CebraÚNICA investiga también el síndrome IFAP y la disqueratosis congénita. En ambas líneas se han generado propuestas terapéuticas que se están analizando con los equipos clínicos para determinar los siguientes pasos de validación.

Entre laboratorio y hospital

Encontrar un compuesto que funciona en el pez cebra no significa que pueda administrarse directamente a un paciente. Antes de llegar a la práctica clínica, los resultados deben contrastarse en células humanas y someterse a una evaluación médica que tenga en cuenta la seguridad, la dosis y los posibles efectos adversos.

Cayuela explica que el equipo trabaja en contacto con los especialistas que atienden a los pacientes y, cuando los resultados son prometedores, se discuten con los médicos y se valora cómo continuar la investigación.

"El niño tiene un riesgo y el médico tiene otro", advierte. De cualquier modo, la investigadora reconoce que los profesionales clínicos deben asumir una responsabilidad importante cuando se plantea administrar un medicamento fuera de su indicación habitual.

En enfermedades con un número reducido de pacientes, los ensayos clínicos convencionales pueden resultar difíciles de realizar. Por ello, Cayuela defiende una estructura nacional de evaluación experta que reúna experiencia clínica, científica, ética y regulatoria para facilitar decisiones fundamentadas sobre propuestas terapéuticas individualizadas.

"Una propuesta no debería encontrar respuestas diferentes únicamente por el hospital en el que se evalúa. Necesitamos compartir experiencia y establecer criterios claros para estos casos especialmente complejos", plantea la investigadora.

Automatizar para avanzar

La ayuda de la Fundación Ramón Areces permitirá incorporar equipamiento para automatizar distintas fases del cribado, desde la cría de los peces hasta el análisis de las alteraciones y la validación genética. Actualmente, buena parte de esas tareas se realiza de forma manual, lo que limita el número de compuestos que pueden evaluarse.

La automatización permitirá aumentar entre tres y diez veces la capacidad de trabajo, según las estimaciones de Cayuela. El objetivo es identificar antes los candidatos y avanzar con mayor rapidez hacia las pruebas en células de los pacientes.

Foto de familia de los investigadores. Cedida

La investigadora considera que la nueva infraestructura supondrá un salto en la capacidad de la plataforma. "Realmente lo que va a hacer es conseguir rapidez y estabilizar la plataforma. Le va a dar un poder y una posibilidad que no tenía antes", subraya.

El equipo espera duplicar en los próximos cinco años el volumen de investigación que desarrolla actualmente. Tiene cribados iniciados en 17 enfermedades y resultados en cinco de ellas. La nueva financiación permitirá ampliar esa actividad y reforzar la continuidad de una plataforma que depende tanto del equipamiento como del personal especializado y la colaboración clínica.