Comparte habitación con su familia y triunfa en redes: Suyapa, la hondureña que muestra la realidad de migrar

El 24 de diciembre de 2021 es un día que Suyapa Argueta (La Esperanza, Honduras, 29 años). En pleno día de Noche Buena, su avión aterrizaba en Barcelona y ella pisaba España con el sueño de encontrar aquí una vida mejor de la que tenía en su país.

No fue una decisión fácil. Para ello tuvo que dejar atrás a toda su familia, incluidos su marido, Denis, y su hijo, Otany. Entonces, el menor solo tenía 6 años y a ella, como su madre, se le hizo un mundo despedirse de él, aunque sabía que era por su bien, para procurarle un buen futuro.

Lo logró. Casi un lustro después de su partida, la hondureña triunfa en redes sociales mostrando su día a día como migrante en España e, incluso, ha escrito un libro titulado Haz lo que puedas con lo que tengas estés donde estés (Grou, 2026).

En él ha querido mostrar su día a día desde que llegó a España, hacer una recapitulación de todo lo que ha vivido desde su partida de Honduras y una reflexión sobre lo que significa migrar.

Una experiencia que, en muchos casos significa soledad y sentir que vas perdiendo por momentos a los tuyos por culpa de los kilómetros que os separan, como cuenta en esas páginas que le ocurrió con su vástago.

La llegada

Aterrizó en España con algo de dinero ahorrado –lo suficiente para demostrar solvencia económica y poder pasar la aduana– y unas maletas. La esperaba su prima, que se había mudado unos años antes. La acogió en el piso en el que residía en Sabadell hasta que Argueta pudiera encontrar un hogar para ella.

Para eso, lo primero era conseguir un trabajo. Al no tener los papeles en regla, muchas opciones estaban automáticamente descartadas. Donde más probabilidades tenía de lograr algo era como limpiadora o cuidando a personas mayores o niños.

Su mayor baza para encontrar ese empleo era "el boca a boca", que los amigos y conocidos de su prima –también migrantes– fueran corriendo la voz de que necesitaba un trabajo. Dio resultado y a los pocos días ya había concertado una entrevista de trabajo, supuestamente para cuidar a una mujer mayor.

Sin embargo el hombre que había publicado la oferta acabó haciéndole insinuaciones fuera de lugar sobre su físico y su condición de migrante para, finalmente, llegar a una propuesta sexual. Una situación que dejó a Argueta sin saber siquiera cómo reaccionar.

Afortunadamente, la llamada de su prima –preocupada por el tiempo que llevaba sin saber de ella– le dio la excusa perfecta para salir del vehículo y marcharse de vuelta a casa. Tras esa experiencia se dio cuenta de que las mujeres migrantes como ella, de otro país, son una presa muy fácil para este tipo de hombres.

"Recién llegadas tenemos mucha hambre de trabajo y vamos a darle completa prioridad a cualquier oferta que nos llegue", señala. En su caso, parecía la oportunidad perfecta: un empleo de interna –que le permitiría ahorrar–, cerca de la casa de su prima, en el que libraría los fines de semana y donde le ofrecían salario de 1000 euros mensuales.

Ella pensó que ya lo había logrado y solo llevaba unos días en España. "Nunca pensé que existían este tipo de personas que intentan engañarte con la oferta para aprovecharse de ti", lamenta.

Sin embargo, reconoce que, lejos de crearle miedos, esto le sirvió para darse cuenta de lo vulnerables que son las mujeres como ella a la hora de buscar una estabilidad laboral. Afortunadamente, esta experiencia se quedó en una anécdota.

Poco tiempo después comenzó a trabajar cuidando a personas mayores y así pasó los siguientes dos años. Unas horas en una casa, otras en una residencia… Trabajaba entre semana y los fines de semana con un único objetivo: ganar todo el dinero posible para ahorrarlo y poder mandar una parte a su familia en Honduras. No fue fácil, pero consiguió pasar los dos primeros años lejos de su familia.

Una vida en España

En 2023, Argueta volvió a abrazar a su marido y a su hijo. Un momento que recoge con especial cariño en su libro.

Lo hizo en el aeropuerto de El Prat. Después de unos minutos que para ella fueron eternos, por fin ocurrió: estaban ahí de verdad, podía verlos. Corrió hacia ellos y los tres se fundieron en un abrazo mientras otra persona, muy amablemente, lo grababa con el móvil de la hondureña para guardar ese recuerdo para siempre.

Con el sueldo de Argueta –y sin papeles– no podían alquilar una vivienda para ellos solos, por lo que tienen que vivir en una habitación dentro de un piso que comparten con dos familias más. Una situación que mantienen durante más de dos años, pero que la hondureña espera que pueda cambiar pronto.

Los tres han conseguido ya residir de forma legal en España. Ella por el cauce ordinario y Denis y Otany gracias a la regularización extraordinaria realizada el pasado verano por el Gobierno, aunque a su marido todavía le falta formalizarla. Su trámite está admitido, pero todavía no se ha resuelto como favorable.

Gracias a esto, Argueta ha podido conseguir dos empleos y cotiza en España. Ahora disfruta de un trabajo con todos los derechos garantizados. Su marido, hasta que no se oficialice su regularización, no puede decir lo mismo.

Aun así, la hondureña reconoce el avance que han hecho en estos años: "Ahora vivimos, ya no sobrevivimos". Con ella y su marido trabajando, pueden cubrir sus gastos con uno de los salarios y ahorrar el otro, lo que les ha permitido crear un pequeño fondo con el que esperan poder alquilar pronto una vivienda.

Cada vez están más adaptados a España, concretamente a Sabadell, donde residen. Su hijo es uno más en el colegio desde las primeras semanas de su llegada y ya habla perfectamente catalán.

Se ha integrado tanto, que su madre reconoce que el menor ya no se ve viviendo de nuevo en Honduras. Solo quiere volver de vacaciones. Algo que esperan poder hacer en 2027, una vez que consigan que Denis esté por completo regularizado, para no tener ningún problema a su regreso.

Cuando vino, el plan de Argueta era pasar un año en España para reunir algo de dinero y marcharse de vuelta a Honduras. Sin embargo, cuando ese plazo estaba a punto de cumplirse, tomó la decisión de convertir su estancia en permanente.

No había ahorrado lo previsto y se dio cuenta de que probablemente tampoco lo lograría en los próximos 12 meses. "Volverme después de 2 años iba a ser como un fracaso, literalmente venir a trabajar para nada y regresar sin nada", cuenta en conversación con ENCLAVE.

El triunfo en las redes

Una de las mayores inquietudes de la hondureña desde antes de dejar su país era crear contenido para redes sociales, algo que comenzó a hacer aquí en España. Decidió usar esta herramienta como una ventana para mostrar al mundo su "vida real", cómo era vivir en una habitación con su hijo y su marido.

De hecho, su primera publicación fue un vídeo en el que mostraba el cuarto y explicaba cómo se organizaban para tener una buena convivencia. "Quería compartir nuestra experiencia, que es más común de lo que se cree", afirma. Se dio cuenta de que era algo que otros creadores no enseñaban y lo vio como una oportunidad que explotar.

A partir de entonces, empezó a publicar contenido sobre recetas típicas hondureñas e, incluso, colaboraciones con algunas marcas que le enviaban los productos de forma gratuita. Ahora siente que la gente les conoce y sabe que están luchando por salir adelante.

Ahora cuenta con más de 64.000 seguidores en Instagram y se siente muy querida por su comunidad. Precisamente, uno de sus dos trabajos actuales lo consiguió gracias a esta red social. También le han llegado a ofrecer pisos en alquiler por esta vía, pero en ese momento no podían afrontar el precio que le pedían.

Cuando recapitula sus 5 años de estancia en España, Argueta cuenta que es un país que la ha tratado muy bien. "Aquí he aprendido a ser una mujer muy fuerte, más segura de sí misma y a sentirme libre de ser yo", celebra.

Su mayor aprendizaje en este tiempo, reflexiona, ha sido descubrir su capacidad para resistir. En Honduras, a pesar de todo, tenía su zona de confort. Si pasaba un mal momento, tenía a los suyos para ayudarle y apoyarle, pero en España no. "Independientemente de lo que pase, tienes que aguantar".