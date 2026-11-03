El periodista ambiental John Vaillant: "Si la sociedad está en colapso va a ser difícil practicar una conservación significativa"

En diciembre de 1997, un cazador furtivo apareció muerto en los bosques del Extremo Oriente ruso. Las pistas apuntaban a un tigre siberiano (Panthera tigris altaica), donde el animal parecía haber convertido a aquel hombre en el objetivo de una persecución.

John Vaillant reconstruye este caso en El tigre. Una historia real de venganza y supervivencia (Errata Naturae, 2026). A partir de la investigación del inspector de caza Yuri Trush, el periodista y escritor estadounidense se adentra en un territorio donde la supervivencia de las comunidades locales y la del depredador estaban estrechamente ligadas.

La investigación obligó a seguir las huellas del felino por la nieve y a rastrear sus movimientos durante los días anteriores al ataque. Lo llamaban "el libro blanco" y era una especie de archivo natural en el que cada pisada permitía reconstruir los desplazamientos de animales y personas.

"Es simplemente una historia extraordinaria", explica Vaillant al hablar del caso que vertebra la obra. Y es que la posibilidad de que el tigre hubiera reaccionado a una agresión humana llevó a los investigadores a examinar qué había sucedido antes del ataque y qué circunstancias podían explicar aquella sucesión de acontecimientos.

Publicado originalmente en 2010, el libro combina la reconstrucción de los hechos con la historia natural del tigre del Amur, también conocido como tigre siberiano, y con el retrato de una región golpeada por la crisis económica posterior a la desintegración de la Unión Soviética.

El precio del bosque

La pérdida de oportunidades económicas y la precariedad de parte de la población favorecieron actividades como la caza furtiva, mientras la demanda de pieles y otras partes de animales alimentaban un mercado ilegal.

El tigre necesitaba un territorio extenso y suficientes presas para sobrevivir; los habitantes de la zona, por su parte, necesitaban ingresos y recursos. En cualquier caso, Vaillant cuestiona las estrategias de conservación que ignoran esas condiciones materiales.

"Si la gente se está muriendo de hambre, si la sociedad está en colapso o en una disfunción grave, va a ser muy difícil practicar una conservación significativa", advierte al plantear los límites de exigir protección ambiental a comunidades que carecen de alternativas para subsistir.

Patrulla ecoturística contra la caza furtiva dirigida. iStock

El problema no se resuelve permitiendo la explotación de los recursos naturales, pero tampoco tratando a quienes dependen de ellos como si sus decisiones estuvieran desconectadas de la economía local. De ahí que proteger una especie requiera perseguir el comercio ilegal y conservar su hábitat, además de ofrecer alternativas que reduzcan la presión sobre el entorno.

"Esta historia destaca la importancia de tener una sociedad que funcione antes de poder abordar los problemas de conservación o protección textil. De nuevo, esto es una cuestión moral. ¿Sacrificaríamos todo el paisaje para preservar la vida humana? No estoy seguro de que ese sea realmente el enfoque correcto", sostiene el escritor.

Sostener la vida

El caso del tigre también obliga a revisar la manera en la que las personas interpretan los encuentros con animales salvajes. ¿El motivo? Un ataque puede desencadenar una respuesta inmediata dirigida a eliminar el peligro. Sin embargo, comprender las circunstancias que lo han provocado resulta imprescindible para evitar nuevos sucesos.

La convivencia exige medidas de prevención, conocimiento del comportamiento animal y protección de los espacios en los que las especies encuentran alimentos y refugio. También requiere asumir que la pérdida de hábitat y la reducción de las presas pueden alterar las condiciones en las que se producen esos encuentros.

"Vivimos en un equilibrio muy tenue con la naturaleza y somos capaces de dominar bajo ciertas circunstancias, pero cuando nos quitan esas ventajas, quedamos en una posición mucho más igualitaria o, de hecho, incluso en desventaja", advierte Vaillant.

El tráfico ilegal de fauna agrava esa presión. La captura y comercialización de animales silvestres amenazan a especies protegidas y alimentan redes que operan a través de las fronteras.

La respuesta requiere controles, cooperación internacional y medidas contra quienes obtienen beneficios de ese comercio. Sin embargo, el caso ruso muestra que también es necesario entender las condiciones que favorecen la explotación de los recursos naturales.

"Si no adoptamos todos una postura uniformemente dura frente a esto, encontrará vías para prosperar y expandirse. Por lo tanto, realmente necesitamos unanimidad en todo tipo de protecciones globales y regiones porque realmente todos estamos conectados", asegura Vaillant al referirse a la responsabilidad frente a esas amenazas.

Los incendios

La investigación sobre el tigre forma parte de una trayectoria periodística dedicada a explorar los conflictos entre las sociedades humanas y los sistemas naturales.

En El tiempo de fuego. Historia de un incendio en un mundo más cálido (Capitán Swing, 2024), Vaillant reconstruye el incendio de Fort McMurray, en Canadá, en 2016, que obligó a evacuar a unas 80.000 personas. El desastre le llevó a examinar cómo el calentamiento global y las condiciones del paisaje influyen en el comportamiento de los grandes incendios.

Aunque el fuego y el ataque de un depredador son fenómenos distintos, ambos permiten estudiar qué sucede cuando los sistemas naturales dejan de responder a las expectativas humanas. Las consecuencias alcanzan a la seguridad, la economía y las condiciones de vida de las comunidades.

El medio de un bosque de incendios. iStock

"Hay límites estrictos allá afuera contra los que los seres humanos, con nuestros apetitos bastante ilimitados, seguimos presionando", recuerda Vaillant.

La presión ambiental también se manifiesta en la pérdida de biodiversidad y en la transformación de los hábitats. Pues, cuando se deterioran los ecosistemas, disminuye la capacidad de las especies para sobrevivir y se alteran los recursos de los que dependen las poblaciones humanas.

La conservación, por tanto, afecta a cuestiones que van desde la protección de animales amenazados hasta la seguridad de quienes viven en territorios expuestos a riesgos ambientales.

La última palabra

Para Vaillant, reconocer esa dependencia obliga a cambiar la posición desde la que las sociedades toman decisiones sobre el territorio.

"Tenemos que ver al mundo natural como un socio y, realmente, como una guía. Si lo miramos a través de la perspectiva de la propiedad corporativa, tiene una participación del 51% en todo lo que hacemos. Debemos actuar en consecuencia. La naturaleza determinará si tenemos éxito o si fracasamos", explica el autor.

Esta cuestión implica tener en cuenta las decisiones. Y es que la protección de los bosques, la reducción de la presión sobre las especies y la prevención de los incendios forman parte de una misma tarea, la de mantener las condiciones que hacen posible la vida.

"Los combustibles fósiles y la energía eléctrica nos han permitido engañarnos a nosotros mismos pensando que este no es el caso. Pero la conclusión es que la naturaleza determinará cómo terminará todo esto", indica el periodista ambiental.

Y concluye: "Cuanto antes lo asimilemos y afrontemos con valentía y humildad el papel que juega en nuestras vidas y la importancia de llegar a un entendimiento con ella en lugar de intentar dominarla, mejores serán nuestras posibilidades de tener un siglo XXI habitable".